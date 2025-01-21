DUMANDAN ETKİLENENLER VAR

Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşananları aktardı. Metan, bölgede çok sayıda ekibin bulunduğunu aktardı. Metan, "Gecenin ilerleyen saatlerinden bu yana yangın devam ediyor. Burada çok sayıda ambulans, itfaiye, bir yandan da helikopterler de sorti gerçekleştiriyor. Dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu bilgisi söz konusu, büyük bir yangın. Otelin neredeyse tamamını etkisi altına almış diyebiliriz. Yeterli sayıda ambulans sayısına da ulaşılmaya çalışılıyor. Diğer otellerdeki ekipmanlar da buraya takviye olarak getirilmeye çalışılıyor." dedi.

OTELDE MAHSUR KALAN VAR MI?

Oteldeki tahliye süreciyle ilgili de bilgi veren Metan, "Şu anda gördüğüm kadarıyla vatandaşların tamamı tahliye edilmiş durumda. Diğer otellerde kalanlar ya da burada yakınları bulunanlar da buraya akın akın gelmeye devam ediyorlar. Ambulanslar burada hazır olarak bekletilmeye devam ediyorlar. Çok yoğun bir duman söz konusu. Nefes almakta bile zorlanıyoruz. Otelin içi kullanılamaz hale gelmiş. Otelde artık bir tahliye durumu söz konusu değil. Otel tamamen boşaltılmış durumda ve yetkililer burada kontrolü sağlamış." dedi.

HELİKOPTERLER DE HAVALANDI

Otelde mahsur kalan bir kişi olmadığının görevlilerce de teyit edildiğini belirten Metan, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu belirtmekte fayda var. Otelde herhangi bir şekilde mahsur kalan bir vatandaş söz konusu değil. Buraya doğru yürürken de bir görevli kafasıyla bana bu bilgiyi teyit etti. İtfaiye ekipleri ön taraftan yeni bir müdahaleyi başlatacak. Bir taraftan da helikopterler dolaşıyor. Anladığım kadarıyla yerde görev yapan görevlileri bilgilendiriyorlar."

Bölgeye resmi araçların rahat şekilde ulaşım sağlaması açısından sivil araç girişinin durdurulduğunu söyleyen Metan, "Şunu belirtelim itfaiye ekipler ve ambulans ekipleri bölgeye hala yoğun bir şekilde takviye güç oluşturmaya devam ediyor. Bölgeye girişler sivil araçlar için durduruldu. Çünkü bölgeye gelecek ve çıkacak resmi araçların rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için jandarmanın tedbiri olduğunu söylemekte fayda var. Bölgeye gelmek isteyen vatandaşlar için bunu da duyurmuş olalım. Bölgeye gelerek trafik yoğunluğu oluşturmak doğru değil." dedi.