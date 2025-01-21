Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bölgeye hareket ettiği öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini söyledi.
Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen üründe hayatların kaybı bize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; Yaralanan şahsımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan eleme olayının araştırılması amacıyla 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci sürekli takip ediyoruz.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü.
Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.
Bolu Valisi Aydın, otelin büyük kısmının ahşap olmasının facianın boyutunu arttırdığını söyledi.
Aydın, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 236 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.
Aydın, 2 kişinin panikle camdan atlayarak hayatını kaybettiğini belirtti.
Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşananları aktardı. Metan, bölgede çok sayıda ekibin bulunduğunu aktardı. Metan, "Gecenin ilerleyen saatlerinden bu yana yangın devam ediyor. Burada çok sayıda ambulans, itfaiye, bir yandan da helikopterler de sorti gerçekleştiriyor. Dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu bilgisi söz konusu, büyük bir yangın. Otelin neredeyse tamamını etkisi altına almış diyebiliriz. Yeterli sayıda ambulans sayısına da ulaşılmaya çalışılıyor. Diğer otellerdeki ekipmanlar da buraya takviye olarak getirilmeye çalışılıyor." dedi.
OTELDE MAHSUR KALAN VAR MI?
Oteldeki tahliye süreciyle ilgili de bilgi veren Metan, "Şu anda gördüğüm kadarıyla vatandaşların tamamı tahliye edilmiş durumda. Diğer otellerde kalanlar ya da burada yakınları bulunanlar da buraya akın akın gelmeye devam ediyorlar. Ambulanslar burada hazır olarak bekletilmeye devam ediyorlar. Çok yoğun bir duman söz konusu. Nefes almakta bile zorlanıyoruz. Otelin içi kullanılamaz hale gelmiş. Otelde artık bir tahliye durumu söz konusu değil. Otel tamamen boşaltılmış durumda ve yetkililer burada kontrolü sağlamış." dedi.
HELİKOPTERLER DE HAVALANDI
Otelde mahsur kalan bir kişi olmadığının görevlilerce de teyit edildiğini belirten Metan, şu ifadeleri kullandı:
"Şunu belirtmekte fayda var. Otelde herhangi bir şekilde mahsur kalan bir vatandaş söz konusu değil. Buraya doğru yürürken de bir görevli kafasıyla bana bu bilgiyi teyit etti. İtfaiye ekipleri ön taraftan yeni bir müdahaleyi başlatacak. Bir taraftan da helikopterler dolaşıyor. Anladığım kadarıyla yerde görev yapan görevlileri bilgilendiriyorlar."
Bölgeye resmi araçların rahat şekilde ulaşım sağlaması açısından sivil araç girişinin durdurulduğunu söyleyen Metan, "Şunu belirtelim itfaiye ekipler ve ambulans ekipleri bölgeye hala yoğun bir şekilde takviye güç oluşturmaya devam ediyor. Bölgeye girişler sivil araçlar için durduruldu. Çünkü bölgeye gelecek ve çıkacak resmi araçların rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için jandarmanın tedbiri olduğunu söylemekte fayda var. Bölgeye gelmek isteyen vatandaşlar için bunu da duyurmuş olalım. Bölgeye gelerek trafik yoğunluğu oluşturmak doğru değil." dedi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Gül, "Şu anda ekiplerin yangını söndürebilmek için çalışmaları devam ediyor. Zor bir yangın olduğunu da söyleyebiliriz. Bir yandan Kartalkaya Kayak Merkezi özellikle sezonun da başlamasıyla birlikte sömestır tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği önemli lokasyonlardan biriydi. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'de aynı zamanda Marmara bölgesinde tercih edilen bölgelerden biriydi. Şu anda bölgede AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Elimizde henüz otelde kaç kişinin bulunduğu ile ilgili bir bilgi yok. Bununla alakalı bir bilgi paylaşılmadı. Resmi açıklama bekliyoruz. Kısa sürede özellikle otelin içinde bulunanların tahliyesinin gerçekleştiği de kadrajlara yansıdı. Çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibinin otelin bulunduğu bölgeye sevk edildiğini paylaşabiliriz. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışması bulunuyor. Özellikle orta büyüklükte bir otel olduğunu söyleyebiliriz. Böyle oteller genellikle yaklaşık 400 kişi kapasiteli oluyor. Özellikle sezonu da göz önünde bulundurursak, ortalama 400 kişinin bulunabileceği ifade edilir. Çünkü sömestr tatili yeni başladı." ifadelerini kullandı.