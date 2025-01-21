Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

Türkiye güne Bolu'dan gelen acı haberle uyandı.

YANGIN RESTORAN BÖLÜMÜNDE BAŞLADI Yangın saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80-90 ARASI Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.