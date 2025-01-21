Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

Türkiye güne Bolu'dan gelen acı haberle uyandı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir kısmı ahşap olan Grand Kartal otelde yangın çıktı.
YANGIN RESTORAN BÖLÜMÜNDE BAŞLADI
Yangın saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 80-90 ARASI
Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.
Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.
10 ÖLÜ 32 YARALI
Yangına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangına 267 persoenlin müdahale ettiğini belirtti. Yerlikaya 10 kişinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.
TAKVİM.COM.TR YANGIN ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
Takvim.com.tr, Türkiye'nin gündemine oturan Grand Kartal Otelin yangın öncesindeki görüntülere ulaştı.
Görüntülerde, otelin dış cephesinin büyük oranda ahşap malzemeyle kaplı olduğu ve iç mekan dekorasyonunda da ahşap ağırlıklı bir tasarım kullanıldığı görüldü.
İÇİ DIŞI AHŞAĞ AĞIRLIKLI
Ahşap malzemenin yoğun kullanımı, yangının kısa sürede büyümesine ve otelin tamamen alevlere teslim olmasını hızlandırdığı anlaşılıyor.