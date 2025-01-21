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Grand kabus! İşte Bolu'daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal isimli otelde yangın çıktı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti 32 kişi de yaralandı. Takvim.com.tr otelin yangın öncesi görüntülerine ulaştı. Otelin dış cephesinin büyük oranda ahşap malzemeyle kaplı olduğu ve iç mekan dekorasyonunda da ahşap ağırlıklı bir tasarım tercih edildiği dikkat çekti. İşte Türkiye'nin konuştuğu o otelin öncesi ve sonrası görüntüleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:59
Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

Türkiye güne Bolu'dan gelen acı haberle uyandı.

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir kısmı ahşap olan Grand Kartal otelde yangın çıktı.

Kartalkaya'da otelde yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

YANGIN RESTORAN BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

Yangın saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

DOLULUK ORANI YÜZDE 80-90 ARASI

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kartalkaya'da yangın faciası

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

10 ÖLÜ 32 YARALI

Yangına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangına 267 persoenlin müdahale ettiğini belirtti. Yerlikaya 10 kişinin hayatını kaybettiğini 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

TAKVİM.COM.TR YANGIN ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Takvim.com.tr, Türkiye'nin gündemine oturan Grand Kartal Otelin yangın öncesindeki görüntülere ulaştı.

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

Görüntülerde, otelin dış cephesinin büyük oranda ahşap malzemeyle kaplı olduğu ve iç mekan dekorasyonunda da ahşap ağırlıklı bir tasarım kullanıldığı görüldü.

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İÇİ DIŞI AHŞAĞ AĞIRLIKLI

Ahşap malzemenin yoğun kullanımı, yangının kısa sürede büyümesine ve otelin tamamen alevlere teslim olmasını hızlandırdığı anlaşılıyor.

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

İşte o otelin yangın öncesi görüntüleri...

Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri

FOTOĞRAFLAR: AA, İHA, TAKVİM.COM.TR