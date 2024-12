Takvim.com.tr araştırdı! Kazakistan’da düşen Embraer tipi uçağın dünden bugüne kaza sicili

2010'da Çin'de iç sefer yapan Embraer ERJ-190 yere çakıldı. 44 kişi can verdi (Takvim.com.tr)



AĞUSTOS 2010, ÇİN... 44 KİŞİ CAN VERDİ



Ağustos 2010'da Çin'de iç sefer yapan Henan Havayolları'na ait Embraer ERJ-190 inişe geçtiği sırada pisti geçerek yere çakıldı. Kazada 44 kişi can verdi.



Namibya'daki Embraer E190 kazası



KASIM 2013, NAMİBYA... 33 KİŞİ CAN VERDİ



29 Kasım 2013'te LAM Mozambik Havayolları'nın 470 sefer sayılı uçuşunu yapan Embraer E190 tipi uçak Namibya'daki Bwabwata Milli Parkı'na düştü. Elim kazada 27 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı can verdi.