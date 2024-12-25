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Takvim.com.tr araştırdı! Kazakistan'da düşen Embraer tipi uçağın dünden bugüne kaza sicili

Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak Kazakistan'da yere çakıldı. Feci kazada çok sayıda kişi can verdi. Brezilya yapımı 'Embraer'lerin yakın geçmişte de ölümlü kazalara karıştığı biliniyor. Bu kapsamda Takvim.com.tr "Embraer" dosyasını açtı. İşte 2000'den günümüze Embraer tipi uçakların karıştığı kazalar.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:02
Takvim.com.tr araştırdı! Kazakistan’da düşen Embraer tipi uçağın dünden bugüne kaza sicili

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında kaza kırıma uğradı.

    67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçaktan ilk belirlemelere göre 25 kişi sağ kurtuldu. Uçağın olumsuz hava koşulları ve kuş sürüsüne çarpması sonucu düştüğü değerlendiriliyor.

    Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak Aktau'da düştü (Takvim.com.tr)Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak Aktau'da düştü (Takvim.com.tr)

    Brezilya yapımı Embraer 190 tipi uçak yakın geçmişte de ölümlü kazalara karışmış.

    Takvim.com.tr arşivi açtı, Embraer 190'ın sicilini mercek altına aldı.

    2010'da Çin'de iç sefer yapan Embraer ERJ-190 yere çakıldı. 44 kişi can verdi (Takvim.com.tr)2010'da Çin'de iç sefer yapan Embraer ERJ-190 yere çakıldı. 44 kişi can verdi (Takvim.com.tr)

    Buna göre;

    AĞUSTOS 2010, ÇİN... 44 KİŞİ CAN VERDİ

    Ağustos 2010'da Çin'de iç sefer yapan Henan Havayolları'na ait Embraer ERJ-190 inişe geçtiği sırada pisti geçerek yere çakıldı. Kazada 44 kişi can verdi.

    Namibya'daki Embraer E190 kazası (Takvim.com.tr)Namibya'daki Embraer E190 kazası (Takvim.com.tr)

    KASIM 2013, NAMİBYA... 33 KİŞİ CAN VERDİ

    29 Kasım 2013'te LAM Mozambik Havayolları'nın 470 sefer sayılı uçuşunu yapan Embraer E190 tipi uçak Namibya'daki Bwabwata Milli Parkı'na düştü. Elim kazada 27 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı can verdi.

    Meksika'daki Embraer E190 kazası (Takvim.com.tr)Meksika'daki Embraer E190 kazası (Takvim.com.tr)

    AĞUSTOS 2018, MEKSİKA

    Meksika'da yolcu ve mürettebat dahil 103 kişinin bulunduğu yolcu uçağı kötü hava şartları nedeniyle kalkıştan hemen sonra düştü.

    Pistten yaklaşık 100 metreden biraz fazla havalanan uçak burnunun üstüne yere çakıldı. Yolcuların birçoğu kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başardı. Facianın eşiğinden dönülen korkunç kazada can kaybı yaşanmadı.

    2002'de İspanya'da gerçekleşen uçak kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)2002'de İspanya'da gerçekleşen uçak kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Embraer 190'ın yanı sıra Embraer tipi diğer uçakların da kaza sicili bir hayli kabarık.

    2002 İSPANYA: 3 ÖLÜ

    14 Ocak 2002, İspanya'da Embraer 120RT tipi uçak kaza kırıma uğradı. 3 kişi can verdi.

    2002'de Brezilya'da gerçekleşen uçak kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)2002'de Brezilya'da gerçekleşen uçak kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)

    AĞUSTOS 2002 BREZİLYA: 21 KİŞİ CAN VERDİ

    30 Ağustos 2002'de Brezilya'da Embraer 120 yere çakıldı. 31 kişinin olduğu uçakta 21 kişi can verdi.

    2009'da Brezilya'da gerçekleşen uçak kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)2009'da Brezilya'da gerçekleşen uçak kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)

    ŞUBAT 2009 BREZİLYA: 24 KİŞİ CAN VERDİ

    7 Şubat 2009'da Embraer 120ER Brezilya'da düştü. 28 kişinin bulunduğu uçakta 24 kişi can verdi.

    MART 2010 AVUSTRALYA: 2 ÖLÜ

    22 Mart 2010, Embraer 120ER tipi uçağın Avustralya'da düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

    25 Ağustos 2010 Embraer 145LU Brezilya'da kaza kırıma uğradı. Can kaynı yaşanmadı.

    2017'de Angola'da gerçekleşen uçak kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)2017'de Angola'da gerçekleşen uçak kazası (Takvim.com.tr / Arşiv)

    EKİM 2017'DE ANGOLA: 7 ÖLÜ

    12 Ekim 2017'de Air Guicango Havayolları'na ait Embraer 120ER Angola'da düştü. 7 kişi can verdi.

    Mart 2019'da Embraer 145XR ABD'de kaza yaşadı (Takvim.com.tr/ Arşiv)Mart 2019'da Embraer 145XR ABD'de kaza yaşadı (Takvim.com.tr/ Arşiv)

    MART 2019 ABD

    4 Mart 2019'da United Express'e ait Embraer 145XR ABD'de kaza yaşadı. Uçakta bulunan 31 kişi ölümden döndü.

    Temmuz 2023 Embraer 120'nin Mogadişu kazası (Takvim.com.tr)Temmuz 2023 Embraer 120'nin Mogadişu kazası (Takvim.com.tr)

    TEMMUZ 2023 SOMALİ

    11 Temmuz 2023 Halla Airlines'a ait Embraer 120 Somali Mogadişu'da kırıma uğradı. 34 kişi ölümden döndü.

    Aralık 2024 Embraer 190'ın Kazakistan kazası (Takvim.com.tr)Aralık 2024 Embraer 190'ın Kazakistan kazası (Takvim.com.tr)

    ARALIK 2024 KAZAKİSTAN

    Son olarak 25 Aralık 2024'te Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında kaza kırıma uğradı.

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