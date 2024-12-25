Takvim.com.tr araştırdı! Kazakistan’da düşen Embraer tipi uçağın dünden bugüne kaza sicili

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında kaza kırıma uğradı.



67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçaktan ilk belirlemelere göre 25 kişi sağ kurtuldu. Uçağın olumsuz hava koşulları ve kuş sürüsüne çarpması sonucu düştüğü değerlendiriliyor.



Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak Aktau'da düştü (Takvim.com.tr)



Brezilya yapımı Embraer 190 tipi uçak yakın geçmişte de ölümlü kazalara karışmış.



Takvim.com.tr arşivi açtı, Embraer 190'ın sicilini mercek altına aldı.