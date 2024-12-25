Takvim.com.tr araştırdı! Kazakistan’da düşen Embraer tipi uçağın dünden bugüne kaza sicili

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında kaza kırıma uğradı.
67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçaktan ilk belirlemelere göre 25 kişi sağ kurtuldu. Uçağın olumsuz hava koşulları ve kuş sürüsüne çarpması sonucu düştüğü değerlendiriliyor.
Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçak Aktau'da düştü (Takvim.com.tr)
Brezilya yapımı Embraer 190 tipi uçak yakın geçmişte de ölümlü kazalara karışmış.
Takvim.com.tr arşivi açtı, Embraer 190'ın sicilini mercek altına aldı.
2010'da Çin'de iç sefer yapan Embraer ERJ-190 yere çakıldı. 44 kişi can verdi (Takvim.com.tr)
Buna göre;
AĞUSTOS 2010, ÇİN... 44 KİŞİ CAN VERDİ
Ağustos 2010'da Çin'de iç sefer yapan Henan Havayolları'na ait Embraer ERJ-190 inişe geçtiği sırada pisti geçerek yere çakıldı. Kazada 44 kişi can verdi.
Namibya'daki Embraer E190 kazası (Takvim.com.tr)
KASIM 2013, NAMİBYA... 33 KİŞİ CAN VERDİ
29 Kasım 2013'te LAM Mozambik Havayolları'nın 470 sefer sayılı uçuşunu yapan Embraer E190 tipi uçak Namibya'daki Bwabwata Milli Parkı'na düştü. Elim kazada 27 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı can verdi.
Meksika'daki Embraer E190 kazası (Takvim.com.tr)
AĞUSTOS 2018, MEKSİKA
Meksika'da yolcu ve mürettebat dahil 103 kişinin bulunduğu yolcu uçağı kötü hava şartları nedeniyle kalkıştan hemen sonra düştü.
Pistten yaklaşık 100 metreden biraz fazla havalanan uçak burnunun üstüne yere çakıldı. Yolcuların birçoğu kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başardı. Facianın eşiğinden dönülen korkunç kazada can kaybı yaşanmadı.