Masadaki "beyaz" bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya'dan dikkat çeken açıklama: “Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova. (AA-ARŞİV)

Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."

Zaharova'nın paylaştığı görüntüyle ilgili doğrulama çalışması yapan bazı sosyal medya hesaplarında, masa üzerinde görünen beyaz renkteki şeyin peçete olduğu belirtilmişti.