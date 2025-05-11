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Masadaki "beyaz" bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya'dan dikkat çeken açıklama: “Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde”

Avrupa basını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen görüntülerle çalkalanıyor... Diplomatik tren yolculuğuna dair yayınlanan bazı görüntülerde Avrupalı liderlerin “kokain kullandıkları” öne sürüldü. Hatta o esnada Macron'un masadaki beyaz paketi, Merz'in ise kaşık sakladığı iddia edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın ise “Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde” açıklaması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 22:06 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 22:56
Masadaki beyaz bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde

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Avrupa'nın önde gelen liderlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret, sosyal medyada patlak veren uyuşturucu iddialarıyla gündeme oturdu.

Görüntülerin paylaşılmasıyla Avrupa basını, liderlerin tren yolculuğundaki görüntülerine dair "kokain kullandılar" iddialarıyla çalkalandı.

Avrupa basını çalkalandı! Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen görüntüler. (Sosyal medya)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen görüntüler. (Sosyal medya)

MACRON VE MERZ ALELACELE SAKLADI

Sosyal medyada dolaşıma giren karelerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un masa üzerinde bulunan beyaz renkli bir maddeyi, Almanya Şansölyesi Merz'in ise uyuşturucu kullanımında sıkça bahsedilen bir kaşık benzeri bir nesneyi sakladığı görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen görüntüler. (Sosyal medya)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen görüntüler. (Sosyal medya)

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da bulunduğu tren yolculuğu esnasında kaydedilen bu görüntüler, şok etkisi yaratmışken dikkat çeken açıklama ise Rusya'dan geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen görüntüler. (Sosyal medya)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası çekilen görüntüler. (Sosyal medya)

"AVRUPA'NIN KADERİ BAĞIMLILAR TARAFINDAN BELİRLENİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Zaharova, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer alıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova. (AA-ARŞİV)Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova. (AA-ARŞİV)

Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."

Zaharova'nın paylaştığı görüntüyle ilgili doğrulama çalışması yapan bazı sosyal medya hesaplarında, masa üzerinde görünen beyaz renkteki şeyin peçete olduğu belirtilmişti.

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