Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

Destek 3200, Direnç 3350 Dolar

Ikon Menkul tarafından yayımlanan analiz notuna göre, ons altında teknik görünüm kritik eşiklerde seyrediyor. Analizde, "ABD-Çin anlaşmaları piyasa yönü üzerinde belirleyici olacak. Ons altında doji formasyonunun da etkisiyle belirsizlik hâkim. İlk destek noktası 3200 dolar, direnç ise 3350 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor." ifadelerine yer verildi.