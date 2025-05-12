Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?
Hafta sonu İsviçre'de başlayan ABD ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinde uzlaşma sinyali gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda dengeler değişti. İki ülkenin karşılıklı olarak gümrük vergilerini düşüreceklerini açıklaması güvenli liman arayan yatırımcıların altından çıkmasına yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı 3300 dolar sınırının altına gerileyerek yatırımcıları şaşırttı. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın yeniden yükselir mi? İşte merak edilen tahminler.
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:10