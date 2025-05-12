Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

Hafta sonu İsviçre'de başlayan ABD ile Çin arasındaki tarife müzakerelerinde uzlaşma sinyali gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda dengeler değişti. İki ülkenin karşılıklı olarak gümrük vergilerini düşüreceklerini açıklaması güvenli liman arayan yatırımcıların altından çıkmasına yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı 3300 dolar sınırının altına gerileyerek yatırımcıları şaşırttı. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın yeniden yükselir mi? İşte merak edilen tahminler.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:10
Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

22 Nisan'da 3500 doların üzerini gören ons altın, sabah saatlerinde 3258,92 dolara kadar çekildi. Gün içinde ise 3219 dolarla son haftaların en düşük seviyeleri test edildi.

Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

Gram Altın 4000 TL Sınırına Dayandı

Uluslararası piyasalardaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da sert şekilde yansıdı. Geçtiğimiz haftayı 4200 TL seviyelerinde kapatan gram altın, 4029 TL'ye kadar gerileyerek yatırımcısını tedirgin etti.

Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 6784 TL'den, tam altın 26.683 TL'den, cumhuriyet altını ise 28.281 TL'den işlem görüyor. Piyasalar, özellikle hafta başında gelen bu sert fiyat hareketlerinin devam edip etmeyeceğini yakından izliyor.

Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

Destek 3200, Direnç 3350 Dolar

Ikon Menkul tarafından yayımlanan analiz notuna göre, ons altında teknik görünüm kritik eşiklerde seyrediyor. Analizde, "ABD-Çin anlaşmaları piyasa yönü üzerinde belirleyici olacak. Ons altında doji formasyonunun da etkisiyle belirsizlik hâkim. İlk destek noktası 3200 dolar, direnç ise 3350 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

Bu seviyelerin altına ya da üstüne yaşanacak olası kırılmalar yatırımcı davranışlarını da kökten etkileyebilir.