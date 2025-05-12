Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun

📌 ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Altın uzun vadeli yatırımcılar için cazibesini korusa da, piyasada dikkat edilmesi gereken pek çok değişken bulunuyor. İşte yatırım kararlarında göz önünde bulundurmanız gereken bazı temel noktalar:

Döviz kuru: TL'nin dolar karşısındaki performansı gram altını doğrudan etkiler.

Faiz politikaları: FED ve TCMB gibi merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını yukarı veya aşağı yönlü etkileyebilir.