Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun

ABD'li dev banka Goldman Sachs ons altın için 4.000 dolar hedefini yineledi. Dolar kuru sabit kalırsa gram altın 5.585 TL'ye yüksek risk senaryosunda 6.000 TL'ye çıkabilir. Detaylar burada!
PEKİ, BU DURUM GRAM ALTINA NASIL YANSIR?
|Ons Fiyatı (USD)
|Dolar/TL
|Olası Gram Altın (TL)
|4.000 USD
|38.60 TL
|4.965 TL
|4.500 USD
|38.60 TL
|5.585 TL
|4.500 USD
|42.00 TL
|6.090 TL
Bu tabloya göre ons altının yukarı yönlü hareketi ve kurda olası artış birleşirse gram altın 6.000 TL sınırını rahatlıkla aşabilir.