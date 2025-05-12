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Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun

ABD'li dev banka Goldman Sachs ons altın için 4.000 dolar hedefini yineledi. Dolar kuru sabit kalırsa gram altın 5.585 TL'ye yüksek risk senaryosunda 6.000 TL'ye çıkabilir. Detaylar burada!

Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:58
Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun

Altın belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. Son açıklamasıyla yatırım dünyasını hareketlendiren Goldman Sachs, 2026 ortalarına kadar ons altının 4.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Üstelik bu sadece temel senaryo. Daha karamsar ekonomik senaryolarda bu rakam çok daha yukarı çıkabilir.

Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun

📊 TAHMİNLER NE DİYOR? ONS ALTIN 4.500 DOLAR OLURSA NE OLUR?

Goldman Sachs'ın analizine göre;

  • Ekonomik resesyon veya ETF'lere olan talep artışı durumunda ons altın 3.880 dolara yükselebilir.

  • ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair endişeler ya da rezerv politikalarında sapmalar yaşanırsa, ons altın 2025 yılı sonuna kadar 4.500 doları görebilir.

Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun

PEKİ, BU DURUM GRAM ALTINA NASIL YANSIR?

Ons Fiyatı (USD) Dolar/TL Olası Gram Altın (TL)
4.000 USD 38.60 TL 4.965 TL
4.500 USD 38.60 TL 5.585 TL
4.500 USD 42.00 TL 6.090 TL

Bu tabloya göre ons altının yukarı yönlü hareketi ve kurda olası artış birleşirse gram altın 6.000 TL sınırını rahatlıkla aşabilir.

Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun

📌 ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Altın uzun vadeli yatırımcılar için cazibesini korusa da, piyasada dikkat edilmesi gereken pek çok değişken bulunuyor. İşte yatırım kararlarında göz önünde bulundurmanız gereken bazı temel noktalar:

Döviz kuru: TL'nin dolar karşısındaki performansı gram altını doğrudan etkiler.

Faiz politikaları: FED ve TCMB gibi merkez bankalarının faiz kararları altın fiyatlarını yukarı veya aşağı yönlü etkileyebilir.

Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun

Küresel krizler: Jeopolitik gerilimler, savaşlar ve finansal krizler altına olan talebi artırır.

Talep artışı: Yatırım fonlarının (ETF) altın alımları, ons fiyatını ciddi ölçüde yukarı çekebilir.

Spekülatif hareketler: Tahminlere dayalı ani alım-satım dalgaları, piyasalarda ani dalgalanmalara neden olabilir.