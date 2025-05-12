Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster , her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.Yarışmacının bu haftaki bölümünde 18 yaşındaki albino hastası Yasin Erdoğan , başarılı performansıyla hayran bıraktı.

500.00 liralık soruyu açtırmayı başaran yarışmacı, soruyu görünce heyecanına yenik düştü. Soruya cevap vermeyerek ödülü almayı tercih eden yarışmacı, böylelikle 300.000 lira alarak yarışmaya devam etti.

Hastalığı yüzünden okul çağında yaşadığı zorlukları anlatan Erdoğan, "Bana uzaylı muamelesi yapıyorlardı. Ben okulda hakkımı koruyordum. Bu hastalığın nedeni pigment eksikliğinden kaynaklanıyor. Çocukken sıkıntı çektim ama şu an memnunum. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum" dedi.

Başarılı performans gösteren yarışmacı, bir ve iki baraj sorularını sorunsuz geçmeyi başardı.