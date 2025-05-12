Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.Yarışmacının bu haftaki bölümünde 18 yaşındaki albino hastası Yasin Erdoğan, başarılı performansıyla hayran bıraktı.
500.00 liralık soruyu açtırmayı başaran yarışmacı, soruyu görünce heyecanına yenik düştü. Soruya cevap vermeyerek ödülü almayı tercih eden yarışmacı, böylelikle 300.000 lira alarak yarışmaya devam etti.
İşte yarışmacısı terleten 500.000 lira değerindeki o soru:
"Türkiye hangisinin üretiminde bir numara değildir?
Hastalığı yüzünden okul çağında yaşadığı zorlukları anlatan Erdoğan, "Bana uzaylı muamelesi yapıyorlardı. Ben okulda hakkımı koruyordum. Bu hastalığın nedeni pigment eksikliğinden kaynaklanıyor. Çocukken sıkıntı çektim ama şu an memnunum. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum" dedi.
Başarılı performans gösteren yarışmacı, bir ve iki baraj sorularını sorunsuz geçmeyi başardı.
7.500 bin liralık soruyu da doğru bilen Erdoğan, "Hangisi hangisinin altmışta biri değildir?" sorusuna D yanıtını verdi.
Nil kıyılarında yetişen otsu bir bitki ve eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kağıt'ın adının doğru yazılışı hangisidir? sorusuna B doğru cevabı verdi.
Sesli sorularda dinletilen türküyü doğru bilen yarışmacının başarılı halleri annesini duygulandırdı.
Başarılı yarışmacı, 30.000 liralık soruya geldiğinde takıldı ve tüm jokerlerini kullanmak zorunda kaldı.
"Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hangi adda bir şiiri vardır?" sorusunda emin olamayan Yasin Erdoğan, önce telefon jokerini kullandı.
Bu kez de yarı yarıya jokerini kullanan yarışmacı, D yanıtını vererek doğru seçimi yapmış oldu ancak bütün joıkerlerini de tüketti.
50.000 liralık soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa" hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir? sorusuna kendinden emin bir şekilde B doğru yanıtını vererek bir sonraki soruya geçti.