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Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

ATV'nin efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu haftaki bölümünde başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan albino hastası 18 yaşındaki Yasin Erdoğan, büyük ödüle çok yaklaştı. 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazanan genç, performansıyla beğeni topladı.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 01:17 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 01:26
Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.Yarışmacının bu haftaki bölümünde 18 yaşındaki albino hastası Yasin Erdoğan, başarılı performansıyla hayran bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

500.00 liralık soruyu açtırmayı başaran yarışmacı, soruyu görünce heyecanına yenik düştü. Soruya cevap vermeyerek ödülü almayı tercih eden yarışmacı, böylelikle 300.000 lira alarak yarışmaya devam etti.

İşte yarışmacısı terleten 500.000 lira değerindeki o soru:

"Türkiye hangisinin üretiminde bir numara değildir?

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Hastalığı yüzünden okul çağında yaşadığı zorlukları anlatan Erdoğan, "Bana uzaylı muamelesi yapıyorlardı. Ben okulda hakkımı koruyordum. Bu hastalığın nedeni pigment eksikliğinden kaynaklanıyor. Çocukken sıkıntı çektim ama şu an memnunum. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum" dedi.

Başarılı performans gösteren yarışmacı, bir ve iki baraj sorularını sorunsuz geçmeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

İşte yarışmacıya yöneltilen diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

"Kartal kalkar" şeklinde başlayan tekerlemenin devamı nasıldır? sorusuna C yanıtını veren yarışmacı, 5.000 barajını geçti.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

7.500 bin liralık soruyu da doğru bilen Erdoğan, "Hangisi hangisinin altmışta biri değildir?" sorusuna D yanıtını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Nil kıyılarında yetişen otsu bir bitki ve eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kağıt'ın adının doğru yazılışı hangisidir? sorusuna B doğru cevabı verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Erdoğan böylelikle 10.000 değerindeki soruyu da geçmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Sesli sorularda dinletilen türküyü doğru bilen yarışmacının başarılı halleri annesini duygulandırdı.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Başarılı yarışmacı, 30.000 liralık soruya geldiğinde takıldı ve tüm jokerlerini kullanmak zorunda kaldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

"Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hangi adda bir şiiri vardır?" sorusunda emin olamayan Yasin Erdoğan, önce telefon jokerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Telefon jokerinin ardından seyirciye soran Erdoğan, cevaptan emin olamadı.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Bu kez de yarı yarıya jokerini kullanan yarışmacı, D yanıtını vererek doğru seçimi yapmış oldu ancak bütün joıkerlerini de tüketti.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

50.000 liralık soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa" hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir? sorusuna kendinden emin bir şekilde B doğru yanıtını vererek bir sonraki soruya geçti.

Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin'lik soruyu açtırdı!