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200 bin TL'nin 1 aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

Bankaların mevduat faiz oranları yükseldi! 32 günlük vadede 200.000 TL'ye kadar yatırım yapanlar için %52'ye varan faiz fırsatları dikkat çekiyor. İşte banka banka net kazançlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikası bankaların mevduat faizlerinde ciddi bir artışı beraberinde getirdi. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yüksek enflasyon beklentisi yatırımcıları kısa vadeli TL mevduat hesaplarına yöneltti. Bu süreçte bazı bankalar 32 gün vadeli mevduat hesaplarında %52'ye ulaşan faiz oranları sunarak dikkat çekmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 10:43
200 bin TL’nin 1 aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

📊 200.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ: BANKA BANKA KARŞILAŞTIRMA

12 Mayıs 2025 itibarıyla 200 bin TL'lik birikimi olan bir yatırımcı, 32 günlük vadede aşağıdaki oranlardan yararlanabiliyor:

Banka Faiz Oranı Net Kazanç (32 Gün) Vade Sonu Tutar
ON Marifetli %52 7.896,69 TL 207.896,69 TL
QNB Finansbank %51 7.601,10 TL 207.601,10 TL
200 bin TL’nin 1 aylık yeni faiz getirisi belli oldu!
DenizBank %51 7.601,10 TL 207.601,10 TL
Odeabank %51 7.452,39 TL 207.452,39 TL
ING Bank %50 7.474,34 TL 207.474,34 TL
Akbank %49 7.303,01 TL 207.303,01 TL
CEPTETEB %52 6.712,78 TL 206.712,78 TL

200 bin TL’nin 1 aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

💡 YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Bu ortamda yatırımcıların kısa vadeli, yüksek faizli mevduat hesaplarına yönelmesi mantıklı bir tercih olabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur vade süresi boyunca faizin sabit kalıp kalmadığı hoş geldin faizinin kaç gün geçerli olduğu ve stopaj oranlarıdır.

200 bin TL’nin 1 aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

Vade sonundaki net getiriyi etkileyen faktörler arasında bankanın sunduğu ek avantajlar, mobil kullanım kolaylığı ve esnek para çekme imkanı da yer alır. Bu yüzden sadece faiz oranına değil tüm şartlara dikkat etmek önemlidir.

200 bin TL’nin 1 aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

🔐 BANKA HESAP SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!

Net faiz getirisi: Brüt oran değil, net kazanç kıyaslanmalı

Hoş geldin faizi süresi: Sadece ilk 30-45 gün geçerli olabilir