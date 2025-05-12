200 bin TL'nin 1 aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

Bankaların mevduat faiz oranları yükseldi! 32 günlük vadede 200.000 TL'ye kadar yatırım yapanlar için %52'ye varan faiz fırsatları dikkat çekiyor. İşte banka banka net kazançlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikası bankaların mevduat faizlerinde ciddi bir artışı beraberinde getirdi. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yüksek enflasyon beklentisi yatırımcıları kısa vadeli TL mevduat hesaplarına yöneltti. Bu süreçte bazı bankalar 32 gün vadeli mevduat hesaplarında %52'ye ulaşan faiz oranları sunarak dikkat çekmeyi başardı.