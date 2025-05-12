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Yaş şartıyla toplu nakit ödeme: SGK paraları hesaba yatırıyor!

Emeklilik hakkı kazanamayan sigortalılar için SGK'dan toplu para ödemesi imkanı! Yaş şartını tamamlayanlar ödedikleri primin işçi payını geri alabiliyor. İşte detaylı rehber…

Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:23
Yaş şartıyla toplu nakit ödeme: SGK paraları hesaba yatırıyor!

SGK emeklilik sisteminde sigortalıların mağduriyet yaşamaması adına farklı çözümler geliştiriyor. Bunlardan biri de "toplu ödeme" uygulaması olarak biliniyor. Bu sistem emeklilik şartlarını yerine getirememiş ancak uzun yıllar prim ödemiş vatandaşlara yönelik bir geri ödeme imkanı sunuyor.

Yaş şartıyla toplu nakit ödeme: SGK paraları hesaba yatırıyor!

👤 KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR?

SGK'nın bu uygulamasından faydalanabilmek için belirli kriterler bulunuyor. İşte bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar:

Yaş Şartı:

Kadınlar için en az 58 yaş

Erkekler için en az 60 yaş

Yaş şartıyla toplu nakit ödeme: SGK paraları hesaba yatırıyor!

EMEKLİLİK İÇİN YETERLİ PRİM GÜNÜNÜN OLMAMASI:

Kısmi emeklilik (3600, 4500 veya 5400 gün) ya da tam emeklilik için gerekli prim gününü dolduramayanlar bu haktan yararlanabilir.

Yaş şartıyla toplu nakit ödeme: SGK paraları hesaba yatırıyor!

EMEKLİLİK ŞANSI KALMAMIŞ OLMALI:

Sigortalı, kalan sürede prim gün sayısını tamamlama ihtimali taşımıyorsa, SGK bu durumda toplu ödeme seçeneğini devreye alır.

Yaş şartıyla toplu nakit ödeme: SGK paraları hesaba yatırıyor!

💸 NE KADAR PARA ÖDENİYOR?

Birçok kişi SGK'nın ödediği paranın tüm primleri kapsadığını düşünse de bu bilgi tam doğru değildir. SGK, yalnızca işçi prim payı kapsamında biriken tutarı iade eder. İşveren tarafından ödenen prim payları iade edilmez. Bu kapsamda yapılan hesaplamaya göre, hak sahibine tek seferde toplu ödeme gerçekleştirilir.