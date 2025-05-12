Yaş şartıyla toplu nakit ödeme: SGK paraları hesaba yatırıyor!

💸 NE KADAR PARA ÖDENİYOR?

Birçok kişi SGK'nın ödediği paranın tüm primleri kapsadığını düşünse de bu bilgi tam doğru değildir. SGK, yalnızca işçi prim payı kapsamında biriken tutarı iade eder. İşveren tarafından ödenen prim payları iade edilmez. Bu kapsamda yapılan hesaplamaya göre, hak sahibine tek seferde toplu ödeme gerçekleştirilir.