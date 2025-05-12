Yaş şartıyla toplu nakit ödeme: SGK paraları hesaba yatırıyor!

SGK emeklilik sisteminde sigortalıların mağduriyet yaşamaması adına farklı çözümler geliştiriyor. Bunlardan biri de 'toplu ödeme' uygulaması olarak biliniyor. Bu sistem emeklilik şartlarını yerine getirememiş ancak uzun yıllar prim ödemiş vatandaşlara yönelik bir geri ödeme imkanı sunuyor. 👤 KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR? SGK'nın bu uygulamasından faydalanabilmek için belirli kriterler bulunuyor. İşte bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar: Yaş Şartı: Kadınlar için en az 58 yaş Erkekler için en az 60 yaş EMEKLİLİK İÇİN YETERLİ PRİM GÜNÜNÜN OLMAMASI: Kısmi emeklilik (3600, 4500 veya 5400 gün) ya da tam emeklilik için gerekli prim gününü dolduramayanlar bu haktan yararlanabilir. EMEKLİLİK ŞANSI KALMAMIŞ OLMALI: Sigortalı, kalan sürede prim gün sayısını tamamlama ihtimali taşımıyorsa, SGK bu durumda toplu ödeme seçeneğini devreye alır. 💸 NE KADAR PARA ÖDENİYOR? Birçok kişi SGK'nın ödediği paranın tüm primleri kapsadığını düşünse de bu bilgi tam doğru değildir. SGK, yalnızca işçi prim payı kapsamında biriken tutarı iade eder. İşveren tarafından ödenen prim payları iade edilmez. Bu kapsamda yapılan hesaplamaya göre, hak sahibine tek seferde toplu ödeme gerçekleştirilir. 🧾 BAŞVURU NASIL YAPILIR? Toplu para ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça nettir. Aşağıdaki adımları izleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz: İkamet ettiğiniz bölgedeki SGK müdürlüğüne şahsen gidin. 'Toplu ödeme talebi' için başvuru formunu doldurun. SGK uzmanları tarafından emeklilik hakkı ve prim bilgileri incelenir. Şartları sağlayanlar için ödeme tutarı hesaplanır ve banka hesabına aktarılır. Başvuru sonrası inceleme süreci genellikle 15 ila 30 gün arasında tamamlanır. SGK TOPLU PARA ÖDEME TALEBİ İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: takvim.com.tr Görseller takvim foto arşiv