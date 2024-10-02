Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’dan ’Hal Yasası Düzenlemesi’ açıklaması: Çalışmalar başladı uzun sürmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (AA)



"BÜYÜK ORANDA ÇÖZDÜK"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, fiyatlama davranışlarının üreticinin aleyhine geliştiği belirtilen salçalık domates fiyatlarına değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"İlk İzmir'de başladı. Orada sözleşmeli üretimle ürün verenlerin hiçbirisinde problem yoktu. Sözleşmeli üretim yapmayıp ürününü satamayanlar fiyatlar düştüğü için şikayet edince bunu firmalarla fabrikalarla konuşarak büyük oranda çözdük. Tarım Kredi Kooperatifleri'ni devreye soktuk. Bizim beklentimiz Manisa, Balıkesir, Bursa, yani hasadın bu şekilde gitmesiydi. Ancak iklim değişikliği burada da etkisini gösterdi ve bu illerde aynı anda hasat oldu. Ürün de çok çok fazla olmamakla beraber, yani yaklaşık 500-600 bin ton civarında, Türkiye çapında çok da önemli değil. Yine farklı ürünler için hangileri bunlar? Karpuzda ve kısmen biberde yaşandı. Ama ben size 206 üründen bahsettim. Dolayısıyla burada konu maalesef bunun kullanılma çabalarıdır. Başka bir şey değil. (Sonuç olarak) Büyük oranda çözdük. Yine biz çözdük elbette."

Yumaklı, iki hususun üzerinde durduklarını ve birincisinin "sözleşmeli üretim" olduğunu kaydederek, "Sözleşmeli üretim yapmazsanız, bir ürünü ürettiğinizde nereye satacağınızla ilgili planınız yoksa bunların yaşanması işten bile değil. Kaldı ki sadece bu sene de yaşamıyoruz." diye konuştu.

Bu seneden itibaren ister sözleşmeli ister sözleşmesiz olsun üretim planlamasının başta stratejik ürünlerde mutlaka uygulanmasını amaçladıklarını dile getiren Yumaklı, bundan sonraki süreçte bunu yaşamak istemediklerini vurguladı.