Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’dan ’Hal Yasası Düzenlemesi’ açıklaması: Çalışmalar başladı uzun sürmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 'Hal Yasası Düzenlemesi' açıklaması (AA)



"HAL YASASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI, UZUN SÜRMEYECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hal Yasası düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Hal Yasası düzenlemesi ile ilgili geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığımız ile çok uzun süren bir toplantı yaptık ve bu Hal Yasası'ndaki değişiklik ihtiyacının hızla yerine getirilmesi için iki bakanlık olarak birlikte çalışacağız. Yani halihazırda hem ürünlerin tüketiciye uygun vasıflarda hem de uygun fiyatla ulaşmasının önündeki engeller konusunda çalışma yapacağız. Hal Yasası'nda değişiklik konusunda her iki bakanlık olarak da çalışacağız. Bu çok uzun sürmeyecek, arkadaşlarımız çalışmaya başladı."

Yumaklı, yurt dışından tarım arazisi kiralanıp kiralanmadığına ilişkin soruya karşılık, "Türkiye hiçbir ülkeden bir metrekare toprak bile kiralamadı. Bununla ilgili bazı çalışmalar başlamış ama uygulanamamış. Medyaya da yansıyan protokolden bahsediyorsunuz ama o hayata geçmemiş, hiçbir şekilde geçememiş." diye konuştu.

Yurt dışından gelen yatırımcılara verdikleri desteklerden bahseden Yumaklı, bu konuda tersine göç olmasını beklediklerini bildirdi.



"EN ÇOK TAKLİT VE TAĞŞİŞE ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE RASTLIYORUZ"



Bakan Yumaklı, en çok taklit ve tağşiş yapılan sektörlere ilişkin soru üzerine, "En çok et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşişe rastladık. En az da meyve ve sebze işlemede. İthal ürünlerde de zaman zaman tespitlerimiz oluyor. Onlara da aynı şeyi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimin ülkenin bağımsızlığı noktasındaki önemine işaret eden Yumaklı, Türkiye'nin avantajlarını doğru şeyleri yaparak koruyabileceğini ve artırabileceğini söyledi.

Yumaklı, gelecek nesle sürdürülebilir bir tarım bırakmak için çabaladıklarını ancak üretim planlaması gibi önemli bir konunun yeterince gündem olmadığını vurguladı.