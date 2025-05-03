Ryan Tedder Ayazağa sahnesinde y7aptığı jestle müzikseverlerin gönlünü fethetti!

Dünyaca ünlü grup OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında geçtiğimiz akşam Ayazağa'daki Açıkhava sahnesinin 2025 yaz sezonunun açılışını yaptı. Grubun başvokali Ryan Tedder Türkçe "merhaba" diyerek binlerce müziksevere sıcak bir karşılama yaptı.



Konserin ilerleyen dakikalarında Ryan Tedder sahnede Türk bayraklı tişört giydi. Türk dinleyicilerini çok sevdiğini ve İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, konser için İstanbul'da olmaktan ne kadar müteşekkir olduklarından bahsetti. Ay-yıldızlı tişörtü üstünden çıkarmayan Tedder, Türk müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.

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