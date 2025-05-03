Muğla’da Oscar’lık oyun: Ortağına tuzak kurup şantaj yaptı!

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025

Muğla Marmaris 'te güzellik merkezi sahibi olan Yasemin G. kendisiyle ortak olmak isteyen Sevim D.'ye geçen yıl 3 milyon 500 bin TL karşılığında yüzde 50 hisse ile ortaklık sözleşmesi imzalattı.

Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. (AA)

1 MİLYON 795 BİN TL SENET İMZALADI

Sevim D. paranın 1 milyon 750 bin TL'sini peşin ödedi, kalan kısmı için de 1 milyon 795 bin TL tutarında senet imzaladı.



Yasemin G. iddiaya göre; Sevim D.'yi A.S. isimli bir erkekle tanıştırdı.

GİZLİ KAMERA İLE YAKINLAŞMALARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Evli olan Sevim D. zamanla A.S. ile yakınlaştı. İkili, Yasemin G.'nin ofisinde buluştu. Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi.