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Muğla'da Oscar'lık oyun: Ortağına tuzak kurup şantaj yaptı!

Muğla'da kendisiyle ortak olmak isteyen Sevim D.'ye geçen yıl 3 milyon 500 bin TL karşılığında yüzde 50 hisse ile ortaklık sözleşmesi imzalatan Yasemin G, iddiaya göre; Sevim D.'yi A.S. isimli bir erkekle tanıştırdı. Evli olan Sevim D. zamanla A.S. ile yakınlaştı. İkili, Yasemin G.'nin ofisinde buluştu. Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. Mağdur Sevim D., ortağı olan kadın ortaklıktan ayrılmak isteyince videolu şantaj yaptı.

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Muğla’da Oscar’lık oyun: Ortağına tuzak kurup şantaj yaptı!

Muğla Marmaris'te güzellik merkezi sahibi olan Yasemin G. kendisiyle ortak olmak isteyen Sevim D.'ye geçen yıl 3 milyon 500 bin TL karşılığında yüzde 50 hisse ile ortaklık sözleşmesi imzalattı.

Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. (AA)Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. (AA)

1 MİLYON 795 BİN TL SENET İMZALADI
Sevim D. paranın 1 milyon 750 bin TL'sini peşin ödedi, kalan kısmı için de 1 milyon 795 bin TL tutarında senet imzaladı.

Yasemin G. iddiaya göre; Sevim D.'yi A.S. isimli bir erkekle tanıştırdı.

GİZLİ KAMERA İLE YAKINLAŞMALARINI GÖRÜNTÜLEDİ
Evli olan Sevim D. zamanla A.S. ile yakınlaştı. İkili, Yasemin G.'nin ofisinde buluştu. Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi.

Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. (AA)Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. (AA)

'GÖRÜNTÜLERİ EŞİNE GÖNDERDİ'
Bir süre sonra Sevim D. ortaklıktan ayrılmak istedi. Paranın geri verilmesini isteyince Yasemin G. "Parayı vermeyeceğim. Kalan senedi ödeyeceksin" diyerek şantaj yaptı.

Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi ardından ise tehdit etti. (AA)Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi ardından ise tehdit etti. (AA)

Yasemin G. bir yakının telefonundan Sevim D.'nin eşi H.D.'ye fotoğrafları yolladı. Sevim D., Yasemin G.'den şikayetçi oldu. Yasemin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayrettin ŞAŞMAZ - Mikail ZEYBEK

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