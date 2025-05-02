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Bakan Bayraktar'dan Turkuvaz zirvesi sonrası A Haber'de açıkladı: Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi sonrası A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Avrupa'daki kesintiden Türkiye'nin etkilenmediğini belirten Bayraktar, "Dengeli bir üretim portföyüne sahip olmak çok önemli." dedi. Bayraktar, bu ay içinde yeni bir müjdeyi açıklayabileceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 18:47 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:26
Bakan Bayraktar’dan Turkuvaz zirvesi sonrası A Haber’de açıkladı: Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi sonrası A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar: "Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz"

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Doğal Kaynaklar Zirvesi çok yoğun bir zirve oldu. Doğal kaynaklar petrol doğal gaz maden alanlarında dört kıtadan 14 ayrı ülkeden on bakanın dört bakan yardımcısının katıldığı elbette Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da hakikaten zirve havasına kavuşan bir konferans geçirdik. Aslında bizim görüşmelerimiz dün başladı. Burada buraya gelen intikal eden bakanlarla birlikte ikili görüşmelerimiz oldu. Hem hükümet arası ilave anlaşmalar imzaladık. Romanya ve Bulgaristan'la birlikte. Şirketimiz arasında da iş birliği anlaşmalar imzalandı. Doğrusu biz burayı açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi bir marka haline getirmek istiyoruz. İstanbul'da kaynaklar Zirvesi bir platform olsun istiyoruz. Bu kadar geniş katılımlı farklı ülkelerden yatırımcıların hükümet temsilcilerinin olduğu büyük bir organizasyon bugün oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da benzer programları gerçekleştiririz. Tabi burada Türkiye'nin rolü Türkiye'nin üstlendiği önemli bir misyon var. Türkiye enerji diplomasisi aslında çok uzun yıllardır güçlü bir şekilde kullanıyor. Ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü)

AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz.

Dengeli bir üretim portföyüne sahip olmak çok önemli. Türkiye'de bununla ilgili bir sıkıntı yok

A HABER'DE AÇIKLADI: BU AY MÜJDE GELEBİLİR
Bu ay içinde yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşırız. Yeni müjde Karadeniz'den gelebilir.

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