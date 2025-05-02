Bakan Bayraktar’dan Turkuvaz zirvesi sonrası A Haber’de açıkladı: Yeni müjdeyi bu ay içinde milletimizle paylaşabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi sonrası A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Doğal Kaynaklar Zirvesi çok yoğun bir zirve oldu. Doğal kaynaklar petrol doğal gaz maden alanlarında dört kıtadan 14 ayrı ülkeden on bakanın dört bakan yardımcısının katıldığı elbette Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da hakikaten zirve havasına kavuşan bir konferans geçirdik. Aslında bizim görüşmelerimiz dün başladı. Burada buraya gelen intikal eden bakanlarla birlikte ikili görüşmelerimiz oldu. Hem hükümet arası ilave anlaşmalar imzaladık. Romanya ve Bulgaristan'la birlikte. Şirketimiz arasında da iş birliği anlaşmalar imzalandı. Doğrusu biz burayı açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi bir marka haline getirmek istiyoruz. İstanbul'da kaynaklar Zirvesi bir platform olsun istiyoruz. Bu kadar geniş katılımlı farklı ülkelerden yatırımcıların hükümet temsilcilerinin olduğu büyük bir organizasyon bugün oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da benzer programları gerçekleştiririz. Tabi burada Türkiye'nin rolü Türkiye'nin üstlendiği önemli bir misyon var. Türkiye enerji diplomasisi aslında çok uzun yıllardır güçlü bir şekilde kullanıyor. Ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü)



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