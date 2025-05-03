Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kıvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul günü!

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte geçtiğimiz gün Maslak'taydı. Tatlıtuğ, gün boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Basın mensuplarının sorularını da içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu, rol alacağı dizinin hazırlıklarının başladığını belirterek, "Çok özel bir kadroyla çalışıyoruz. Şimdilik detayları paylaşmasam daha iyi olur" ifadelerini kullandı.



GÖZLERİ PARLADI!

"Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna ise gözleri parlayarak, "Bugün baba-oğul günü yaptık. Birlikte geçirdiğimiz her anın kıymetini bilmeye çalışıyoruz" cevabını verdi. Kendine has mütevazılığı ve doğal tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fetheden Tatlıtuğ, gazetecilere teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldı.

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