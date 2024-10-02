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Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar

Milyonlarca vatandaşın sağlığına göz diken gıda sahtecililerine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir uygulamaya geçiyor. Bugünden itibaren sahte ürünler "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayınlandı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, güvenli olmayan gıda nedeniyle hayatını kaybedenler hakkında BM verilerini paylaşarak "Bu işin şakası olmaz" dedi.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:31 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 09:58
Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar

Halkın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarları için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Bakan İbrahim Yumaklı, "Yeni sistemde taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla ilgili kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar

ANLIK İFŞA

Sahte ürünler bundan böyle "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayınlanacak.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Resmen gıda sahtekarları hem fahiş fiyat uygulayıp hem vatandaşa zehir yediriyor" dedi.

Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar

BU İŞİN ŞAKASI OLMAZ
Gıdada sahtecilik denetimlerinin sadece bakanlık eliyle olamayacağını söyleyen Dilek Güngör şunları söyledi:

Vatandaşlar da işini doğru dürüst yapan işletmeler de bu işe sahip çıkmalı… Hükümetin görevi herkes için güvenli ve kaliteli gıdayı sağlamak, denetim yapmak… İşletmelerin de iyi hijyen teknikleri uygulaması, depolama ve dağıtım sırasında gerekli şartları karşılaması gerek… Taklit ve tağşiş yapan firmalar sektörde haksız kazanca sebep olup, rekabeti bozduğu için düzgün iş yapan firmaların uyanık olması da lazım… Ayrıca tüketicilerin de tüketecekleri gıdanın güvenliği konusunda bilinçli olmaları şart…

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