Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar

Bakan İbrahim Yumaklı, "Yeni sistemde taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla ilgili kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak " ifadelerini kullandı.

Sahte ürünler bundan böyle "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayınlanacak.

BU İŞİN ŞAKASI OLMAZ

Gıdada sahtecilik denetimlerinin sadece bakanlık eliyle olamayacağını söyleyen Dilek Güngör şunları söyledi:

Vatandaşlar da işini doğru dürüst yapan işletmeler de bu işe sahip çıkmalı… Hükümetin görevi herkes için güvenli ve kaliteli gıdayı sağlamak, denetim yapmak… İşletmelerin de iyi hijyen teknikleri uygulaması, depolama ve dağıtım sırasında gerekli şartları karşılaması gerek… Taklit ve tağşiş yapan firmalar sektörde haksız kazanca sebep olup, rekabeti bozduğu için düzgün iş yapan firmaların uyanık olması da lazım… Ayrıca tüketicilerin de tüketecekleri gıdanın güvenliği konusunda bilinçli olmaları şart…