20 milyona yeni maaş: Memur ve emeklilerin Temmuz artışı ile ilgili ilk ipucu için tarih belli oldu!

Mayıs ayına gelinmesiyle, milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammına bir adım daha yaklaşıldı. 20 milyonu aşkın memur ve emekli, 3 Temmuz'da zam oranını öğrenecek, aynı ay içerisinde de yeni aylığını cebine koyacak.
Mayıs ayına gelinmesiyle, milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammına bir adım daha yaklaşıldı. 20 milyonu aşkın memur ve emekli, 3 Temmuz'da zam oranını öğrenecek, aynı ay içerisinde de yeni aylığını cebine koyacak.
SADECE 2 VERİ KALACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 6 aylık veriden 3'ü belli oldu. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 çıktı. Bu oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 3.83'lük enflasyon farkıyla yüzde 9.02'ye yükseldi. Geriye 3 aylık veri daha kaldı.
Bunlardan Nisan ayı enflasyonu da 5 Mayıs'ta belli olacak. Böylece zam oranları büyük ölçüde şekillenecek. Temmuz zammı merakla beklenirken, ipuçları da var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan için yüzde 3.07, Mayıs için yüzde 2.20, Haziran için yüzde 1.70 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.91'i bulabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.91, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 11.24 enflasyon farkıyla yüzde 16.80 zam alabilecek.
KİM, NE ALACAK?
Eğer Temmuz zammı yüzde 16.8 olursa en düşük maaş memurlarda 43 bin 726 liradan 51 bin 71 liraya, memur emeklilerinde 19 bin 617 liradan 22 bin 913 liraya ulaşacak. Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 828, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 839, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 447 liraya yükselecek.
Anketteki tahminler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 17.91 artacak. Bu artışın taban aylık ödemesine de yansıtılması söz konusu olabilecek. Eğer taban aylık bu oranda artırılırsa emeklilerin eline geçecek en düşük ödeme 17 bin 60 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranı, refah payı ile de yükseltilebilecek.
NELER OLACAK?
Nisan TÜFE tahmini: % 3.07
Mayıs TÜFE tahmini: % 2.20
Haziran TÜFE tahmini: % 1.70
6 aylık enflasyon: % 17.91
SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 17.91
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 11.24
Memur ve emeklisi zam oranı: % 16.8
En düşük memur maaşı: 51.071 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 22.913 TL
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı: 17.060 TL
ÜÇ AYDA NE OLDU?
Mart enflasyonu: % 2.46
Üç aylık enflasyon: % 10.06
SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 10.06
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 3.83
Memur ve emeklisi zam oranı: % 9.02
En düşük memur maaşı: 47.670 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 21.387 TL