20 milyona yeni maaş: Memur ve emeklilerin Temmuz artışı ile ilgili ilk ipucu için tarih belli oldu. (AA)



KİM, NE ALACAK?

Eğer Temmuz zammı yüzde 16.8 olursa en düşük maaş memurlarda 43 bin 726 liradan 51 bin 71 liraya, memur emeklilerinde 19 bin 617 liradan 22 bin 913 liraya ulaşacak. Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 828, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 839, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 447 liraya yükselecek.

20 milyona yeni maaş: Memur ve emeklilerin Temmuz artışı ile ilgili ilk ipucu için tarih belli oldu. (AA)

Anketteki tahminler gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 17.91 artacak. Bu artışın taban aylık ödemesine de yansıtılması söz konusu olabilecek. Eğer taban aylık bu oranda artırılırsa emeklilerin eline geçecek en düşük ödeme 17 bin 60 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranı, refah payı ile de yükseltilebilecek.

20 milyona yeni maaş: Memur ve emeklilerin Temmuz artışı ile ilgili ilk ipucu için tarih belli oldu. (AA)

NELER OLACAK?

Nisan TÜFE tahmini: % 3.07

Mayıs TÜFE tahmini: % 2.20

Haziran TÜFE tahmini: % 1.70

6 aylık enflasyon: % 17.91

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 17.91

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 11.24

Memur ve emeklisi zam oranı: % 16.8

En düşük memur maaşı: 51.071 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 22.913 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı: 17.060 TL

20 milyona yeni maaş: Memur ve emeklilerin Temmuz artışı ile ilgili ilk ipucu için tarih belli oldu. (AA)



ÜÇ AYDA NE OLDU?

Mart enflasyonu: % 2.46

Üç aylık enflasyon: % 10.06

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 10.06

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 3.83

Memur ve emeklisi zam oranı: % 9.02

En düşük memur maaşı: 47.670 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 21.387 TL TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN