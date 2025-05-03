Cansel Elçin oğlu Atlas’ın yüzünü göstermek istedi! Nazardan korkan eşi Zeynep kızarak veto etti!

2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Oyuncu çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Oyuncu çift, bebek beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
Doğumdan önce oğullarına 'Atlas' adını vereceklerini açıklayan çift, geçtiğimiz Ocak ayında oğullarına kavuşmuştu. İlk kez anne-baba olma sevinci yaşayan çift, çocuklarına büyütmek için kabuğuna çekilmişti. Öte yandan ünlü çift, bebekleri "Atlas" daha doğmadan Instagram hesabı bile açmıştı.
KARŞI ÇIKIYOR!
"Atlas"ın hesabından paylaşım yapmaya başlayan Elçin ve Bayat çifti, bebeklerinin birkaç keyifli anını da yayınladı. Fakat ikili bazı konularda anlaşmazlık yaşamaya başladı.
İddiaya göre, Oğlu Atlas'a Instagram hesabını kendisi açan Cansel Elçin, çocuğunun yüzünü göstermek istese de Zeynep Tuğçe Bayat buna şiddetle karşı çıkıyor. Annelik duygularıyla hareket eden Bayat, oğlunun nazara gelmesinden çok korkuyor. Ünlü çift, oğullarını şimdiden bir sosyal medya fenomeni yapmak istiyor.