Cansel Elçin oğlu Atlas’ın yüzünü göstermek istedi! Nazardan korkan eşi Zeynep kızarak veto etti!

Oğlu Atlas'a Instagram hesabını kendisi açan Cansel Elçin, çocuğunun yüzünü göstermek istese de Zeynep Tuğçe Bayat buna şiddetle karşı çıktı.( Takvim Foto Arşivi)



İddiaya göre, Oğlu Atlas'a Instagram hesabını kendisi açan Cansel Elçin, çocuğunun yüzünü göstermek istese de Zeynep Tuğçe Bayat buna şiddetle karşı çıkıyor. Annelik duygularıyla hareket eden Bayat, oğlunun nazara gelmesinden çok korkuyor. Ünlü çift, oğullarını şimdiden bir sosyal medya fenomeni yapmak istiyor.

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