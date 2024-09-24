Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı!

İstanbul'da Yunus Emre Geçti, hırsızlıktan gözaltına alındı. Karakoldan kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalandı. Arbedede polis memurlarından birinin silahını kapıp etrafa ateş etmeye başladı. Polis Şeyda Yılmaz'ın ölümüne yol açtı.

Gözaltına alınan cani, gece boyunca sorgulandı. Boynundan geçirilen çöp poşetiyle emniyetten çıkarıldı. Hayvan Durum İzleme aracıyla adliyeye yollandı. Yanında da iki kadın polis memuru vardı.

İNSAN DEĞİLSİN!

Kadın polisi katleden suç makinasına, çöp poşeti giydirildi. Kadın polisler tarafından hayvan aracıyla adliyeye sevk edildi. Canavara mesaj verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün acı günlerinden birini yaşadı. Dudullu Polis Merkezi Amirliği'nden firar eden 26 suçtan sabıkalı Y.E.Ç'i (19) yakalamak için polisler operasyon yaptı. Son olarak motosiklet çalan suç makinası, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde kıstırıldı. Gözaltına alınırken görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Bu sırada polisin silahını kapan zanlı, polislere ve çevredekilere kurşun yağdırdı. Polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verince çatışma çıktı. Başından yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayda polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) de yaralandı. Zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı. Karakolda sorgusu yapılan canavar, iki kadın polis tarafından emniyetten çıkarıldı. Çöp poşeti giydirildiği görülen zanlı, Hayvan Durum İzleme Amirliği'ne bağlı hayvan taşıma aracına alındı. Adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak hapse atıldı.