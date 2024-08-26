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Dijital terörizm okul müfredatına mı giriyor? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman “Milli güvenlik sorunu” diyerek açıkladı

Gençlerin ve çocukların dijital terörizmle karşı karşıya kaldığını söyleyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TBMM’de kritik bir toplantının yapılacağını açıkladı. Yayman, Eskişehir’deki vahşeti hatırlatarak “Türkiye'de bu oyun meselesi, bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım" dedi. Öte yandan Yayman "çevrimiçi oyunlara erişim engellenecek mi?" sorusunu da yanıtladı. İşte detaylar

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 11:59 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 12:09
Dijital terörizm okul müfredatına mı giriyor? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman Milli güvenlik sorunu diyerek açıkladı

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Son yıllarda dijital oyunlara kendisini kaptıranların etrafına verdiği zararla ilgili haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Dehşet saçanların mutlaka bir oyundan ya da sosyal medyada gördüğü bir içerikten etkilendiği tespit ediliyor.

Durumun tehlikeli boyutlara ulaştığını söyleyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, özellikle çocukların nitelikli zaman geçirmesi gerektiğini belirterek, "Muhakkak bu bilgisayarda geçirdikleri, oyunlarda geçirdikleri sürelerin kısıtlanması gerekiyor. Bu çok önemli, hayati bir konu; çünkü Türkiye'de bu oyun meselesi, bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin YaymanTBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman

"GENÇLERİN GELECEĞİNİ ÇALIYOR"
Yayman, dijital bağımlılığın gençlerin geleceğini çalma noktasına geldiğini belirterek, "Dünyada da bu çok tartışılmaktadır. Özellikle Amerika'daki okul baskınlarında, öğrencilerin oyun platformlarına üye olup oradan kendilerine kahraman olarak belirledikleri şahsiyetleri taklit etmek suretiyle arkadaşlarını katlettiğini, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürdüğünü hep beraber gördük. Türkiye'de de maalesef bunun yanlış uygulamalarına zaman zaman şahit oluyoruz. En son Eskişehir'de yaşadığımız olay, fazla söze gerek bırakmadı. Burada gerçekten dijital okuryazarlık meselesi çok önemli. Çocuklarımızın nitelikli zaman geçirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

OKUL MÜFREDATINA DİJİTAL OKUR-YAZARLIĞI MI GELİYOR?
Yayman, önümüzdeki dönemde dijital bağımlılık konusunda uzmanların TBMM'ye çağrılıp neler yapılabileceği hususunda konuşulacağını ifade eden Yayman, "TBMM'de uzmanları dinleyeceğiz ve komisyonumuzda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çünkü dijitale sahip olan geleceğe sahip olur. Gençlerimizi, Türkiye'nin geleceği olarak görüyoruz. Gençler gerçekten daha nitelikli bir eğitim ve öğretime sahip olmalılar. Tabii ki bilgisayar teknolojileri, dijital teknolojiler onların olumlu yönde gelişmesi için kullanılmalı; ama bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'yla da görüşmek suretiyle okullarda artık müfredata dijital okur-yazarlığın konulması ve tüm ekosistemde; veliler, anne-babalar, öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm paydaşların birlikte hareket etmesi ve bir çerçevenin, topluluk kuralları benzeri bir etik kodların belirlenmesi noktasında tekliflerimiz, çalışmalarımız olacaktır" şeklinde konuştu.

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"LGBT ÖZENDİRMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"
Dijital dünyanın hem fırsat hem de tehditler sunduğunu kaydeden Yayman, "Bizim bu fırsat-tehdit dengesini doğru biçimde yönetmemiz gerekiyor. Daha önce de ifade ettik; her türlü yasaklamaya karşıyız. Çünkü AK Parti'nin kurduğu internet altyapısı, fiber altyapı ve kurduğu hukuksal, yönetsel düzenlemelerle, Türkiye dünyada en fazla dijital ağlarda zaman geçiren ve bunu en iyi kullanan ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda gençlerin muhakkak korunması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu platformlarla da ilgili bizim kararımız çok nettir. Bu çifte standartlı uygulamalara son vermelerini istiyoruz. Daha önce de konuşulduğu gibi siz Berlin'de, Londra'da, Viyana'da, Paris'te, Washington'da hangi kurallara uyuyorsanız, hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin hukukunu nasıl önemsiyorsanız, Türkiye'de de hukuka uygun davranmalarını ve özellikle topluluk kuralı olarak çocukların korunması, kadına şiddetin önlenmesi, ırkçılık, nefret suçları gibi, siber faşizm gibi; ötekileştirme, nefret suçları, bütün bu alanlarda pedofilinin engellenmesi noktasında LGBT'nin bir anlamda özendirilmesinin önüne geçilmesi noktasında bizim de bir etik kodlarımız var. Bu noktada gençlerin korunmasının, Türkiye'nin korunması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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"ROBLOX KARARI ADANA'NIN"

Yayman, mahkeme kararıyla erişime kapatılan çevrim içi oyun platformu Roblox ile ilgili kamuoyunda yanlış algı oluştuğunu vurgulayarak, "Kamuoyunda şöyle bir algı var; bu açıldı, kapatıldı. Sizin aracılığınızla kamuoyuna şunu söylemek isterim; bunun açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir. Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir, sosyal hukuk devletidir ve anayasayla verilmiş olan haklar ve yükümlülükler vardır. Anayasamız özellikle gençlerin korunması, ailenin korunması konusunda çok önemli maddeler içeren ve çok önemli düzenlemeler içeren bir anayasadır. Dolayısıyla burada bir platformun açılması ya da kapanması tamamen bağımsız mahkemeler yoluyla olan bir düzenlemedir. Roblox'la ilgili de bildiğiniz gibi Adana'da bir mahkemede yargıçlar karar verdi ve bu karar, şu anda da yürürlükte. Dolayısıyla başta oyun platformları olmak üzere tüm sosyal mecraların olumlu yönlerinin öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Güvenlik-özgürlük dengesinin doğru biçimde kullanılması ve buna uygun olarak gençlerimizin korunması, ailenin korunması, kadının korunması, şiddetin önüne geçilmesi, nefret suçlarının önüne geçilmesi, ötekileştirmenin önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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DEZEFORMASYONLA MÜCADELE

Dezenformasyonla mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Yayman, son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağı üzerinden yapılan algı operasyonlarına değinerek "En son CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, bir ev kazasında ayağını burkması üzerinden yapılan dezenformasyonu hep beraber izledik. Birtakım art niyetli hesaplar, bunun bir kurşunlama olduğunu dile getirdiler. CHP Genel Başkanı, bu dezenformasyona karşı kendi ayak röntgen filmini yayınlamak zorunda kaldı. Aslında bu durum dahi fazla söze gerek bırakmıyor. Aslında nasıl bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kendini mahkemelerin üzerinde gören, kendini demokrasinin üzerinde gören, kendini devletlerin üzerinde gören, kendini parlamentonun üzerinde gören küresel şirketler, ulus aşırı şirketler tüm dünyayı yönetmek istiyor. Buna karşı biz de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TBMM olarak olabildiği kadar kendi kurallarımızı, kendi hukukumuzu oluşturmak ve gençlerimizi, ailemizi, milletimizi, toplumu korumak durumundayız" açıklamasında bulundu.

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARA ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?
Yayman, çevrim içi oyun platformlarına erişim engeli getirilip getirilmeyeceğine ilişkin de "Böyle durumlarla karşılaşır mıyız bilmiyoruz; ama şunu aslında bilenler biliyor. Bu platformların faydası olduğu kadar, zararlarının da olduğu ve gerçekten bizim gençlerimizi çalmak istediği, toplumu farklı bir şekilde yönlendirmek istediği çok net olarak ortada. Dediğim gibi parti olarak her türlü yasağa karşıyız, engellemeye karşıyız, sansüre karşıyız ama son tahlilde de her zaman söyledim, devletimizi de sokakta bulmadık. Devletimizin de bu ulus aşırı dijital şirketlere karşı korunması noktasında her türlü tedbiri alacağız. Hani gönül ister ki bu ağlar gerçekten kurallara uysunlar; çocuğun korunması, ailenin korunması, toplumun korunması, toplumun ruh sağlığı bakımından gerekli adımları atsınlar" diye konuştu.

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