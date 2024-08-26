Dijital terörizm okul müfredatına mı giriyor? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman “Milli güvenlik sorunu” diyerek açıkladı

Eskişehirde dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim tutuklandı! YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu "LGBT ÖZENDİRMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Dijital dünyanın hem fırsat hem de tehditler sunduğunu kaydeden Yayman, "Bizim bu fırsat-tehdit dengesini doğru biçimde yönetmemiz gerekiyor. Daha önce de ifade ettik; her türlü yasaklamaya karşıyız. Çünkü AK Parti'nin kurduğu internet altyapısı, fiber altyapı ve kurduğu hukuksal, yönetsel düzenlemelerle, Türkiye dünyada en fazla dijital ağlarda zaman geçiren ve bunu en iyi kullanan ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda gençlerin muhakkak korunması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu platformlarla da ilgili bizim kararımız çok nettir. Bu çifte standartlı uygulamalara son vermelerini istiyoruz. Daha önce de konuşulduğu gibi siz Berlin'de, Londra'da, Viyana'da, Paris'te, Washington'da hangi kurallara uyuyorsanız, hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin hukukunu nasıl önemsiyorsanız, Türkiye'de de hukuka uygun davranmalarını ve özellikle topluluk kuralı olarak çocukların korunması, kadına şiddetin önlenmesi, ırkçılık, nefret suçları gibi, siber faşizm gibi; ötekileştirme, nefret suçları, bütün bu alanlarda pedofilinin engellenmesi noktasında LGBT'nin bir anlamda özendirilmesinin önüne geçilmesi noktasında bizim de bir etik kodlarımız var. Bu noktada gençlerin korunmasının, Türkiye'nin korunması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Mahkemenin kararı yerine getirildi | Çocuk istismarına geçit yok "ROBLOX KARARI ADANA'NIN" Yayman, mahkeme kararıyla erişime kapatılan çevrim içi oyun platformu Roblox ile ilgili kamuoyunda yanlış algı oluştuğunu vurgulayarak, "Kamuoyunda şöyle bir algı var; bu açıldı, kapatıldı. Sizin aracılığınızla kamuoyuna şunu söylemek isterim; bunun açılması ya da kapatılması hiç kimsenin elinde değildir. Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir, sosyal hukuk devletidir ve anayasayla verilmiş olan haklar ve yükümlülükler vardır. Anayasamız özellikle gençlerin korunması, ailenin korunması konusunda çok önemli maddeler içeren ve çok önemli düzenlemeler içeren bir anayasadır. Dolayısıyla burada bir platformun açılması ya da kapanması tamamen bağımsız mahkemeler yoluyla olan bir düzenlemedir. Roblox'la ilgili de bildiğiniz gibi Adana'da bir mahkemede yargıçlar karar verdi ve bu karar, şu anda da yürürlükte. Dolayısıyla başta oyun platformları olmak üzere tüm sosyal mecraların olumlu yönlerinin öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Güvenlik-özgürlük dengesinin doğru biçimde kullanılması ve buna uygun olarak gençlerimizin korunması, ailenin korunması, kadının korunması, şiddetin önüne geçilmesi, nefret suçlarının önüne geçilmesi, ötekileştirmenin önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Özgür Özelin ayak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı DEZEFORMASYONLA MÜCADELE Dezenformasyonla mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Yayman, son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağı üzerinden yapılan algı operasyonlarına değinerek "En son CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, bir ev kazasında ayağını burkması üzerinden yapılan dezenformasyonu hep beraber izledik. Birtakım art niyetli hesaplar, bunun bir kurşunlama olduğunu dile getirdiler. CHP Genel Başkanı, bu dezenformasyona karşı kendi ayak röntgen filmini yayınlamak zorunda kaldı. Aslında bu durum dahi fazla söze gerek bırakmıyor. Aslında nasıl bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kendini mahkemelerin üzerinde gören, kendini demokrasinin üzerinde gören, kendini devletlerin üzerinde gören, kendini parlamentonun üzerinde gören küresel şirketler, ulus aşırı şirketler tüm dünyayı yönetmek istiyor. Buna karşı biz de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, TBMM olarak olabildiği kadar kendi kurallarımızı, kendi hukukumuzu oluşturmak ve gençlerimizi, ailemizi, milletimizi, toplumu korumak durumundayız" açıklamasında bulundu.

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARA ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

Yayman, çevrim içi oyun platformlarına erişim engeli getirilip getirilmeyeceğine ilişkin de "Böyle durumlarla karşılaşır mıyız bilmiyoruz; ama şunu aslında bilenler biliyor. Bu platformların faydası olduğu kadar, zararlarının da olduğu ve gerçekten bizim gençlerimizi çalmak istediği, toplumu farklı bir şekilde yönlendirmek istediği çok net olarak ortada. Dediğim gibi parti olarak her türlü yasağa karşıyız, engellemeye karşıyız, sansüre karşıyız ama son tahlilde de her zaman söyledim, devletimizi de sokakta bulmadık. Devletimizin de bu ulus aşırı dijital şirketlere karşı korunması noktasında her türlü tedbiri alacağız. Hani gönül ister ki bu ağlar gerçekten kurallara uysunlar; çocuğun korunması, ailenin korunması, toplumun korunması, toplumun ruh sağlığı bakımından gerekli adımları atsınlar" diye konuştu.