Dijital terörizm okul müfredatına mı giriyor? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman “Milli güvenlik sorunu” diyerek açıkladı

"LGBT ÖZENDİRMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ" Dijital dünyanın hem fırsat hem de tehditler sunduğunu kaydeden Yayman, "Bizim bu fırsat-tehdit dengesini doğru biçimde yönetmemiz gerekiyor. Daha önce de ifade ettik; her türlü yasaklamaya karşıyız. Çünkü AK Parti'nin kurduğu internet altyapısı, fiber altyapı ve kurduğu hukuksal, yönetsel düzenlemelerle, Türkiye dünyada en fazla dijital ağlarda zaman geçiren ve bunu en iyi kullanan ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda gençlerin muhakkak korunması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu platformlarla da ilgili bizim kararımız çok nettir. Bu çifte standartlı uygulamalara son vermelerini istiyoruz. Daha önce de konuşulduğu gibi siz Berlin'de, Londra'da, Viyana'da, Paris'te, Washington'da hangi kurallara uyuyorsanız, hangi hukuka uyuyorsanız, o ülkenin hukukunu nasıl önemsiyorsanız, Türkiye'de de hukuka uygun davranmalarını ve özellikle topluluk kuralı olarak çocukların korunması, kadına şiddetin önlenmesi, ırkçılık, nefret suçları gibi, siber faşizm gibi; ötekileştirme, nefret suçları, bütün bu alanlarda pedofilinin engellenmesi noktasında LGBT'nin bir anlamda özendirilmesinin önüne geçilmesi noktasında bizim de bir etik kodlarımız var. Bu noktada gençlerin korunmasının, Türkiye'nin korunması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARA ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

Yayman, çevrim içi oyun platformlarına erişim engeli getirilip getirilmeyeceğine ilişkin de "Böyle durumlarla karşılaşır mıyız bilmiyoruz; ama şunu aslında bilenler biliyor. Bu platformların faydası olduğu kadar, zararlarının da olduğu ve gerçekten bizim gençlerimizi çalmak istediği, toplumu farklı bir şekilde yönlendirmek istediği çok net olarak ortada. Dediğim gibi parti olarak her türlü yasağa karşıyız, engellemeye karşıyız, sansüre karşıyız ama son tahlilde de her zaman söyledim, devletimizi de sokakta bulmadık. Devletimizin de bu ulus aşırı dijital şirketlere karşı korunması noktasında her türlü tedbiri alacağız. Hani gönül ister ki bu ağlar gerçekten kurallara uysunlar; çocuğun korunması, ailenin korunması, toplumun korunması, toplumun ruh sağlığı bakımından gerekli adımları atsınlar" diye konuştu.