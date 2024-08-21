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Özgür Özel'in "ayak" bilmecesi! "Vuruldu" dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez "bacağıyla" gündemde. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın TBMM'deki programına katılmayan Özgür Özel'in bacağının kırıldığı öne sürülürken Özel 1 gün sonra ayağında atelle Can Atalay için TBMM'ye gitti. Sosyal medyada CHP liderinin bacağının kırılmadığı "silahla vurulduğu" iddia edildi. Özgür Özel iddiaları yalanlarken başına gelenleri anlattı. Öte yandan Özel'in ayağının röntgen filmi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:59 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:17
Özgür Özel’in ayak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu kez "bacağıyla" gündeme geldi.

FİLİSTİN TÖRENİNE KATILMADI CAN ATALAY'A KOŞTU
15 Ağustos'a Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail zulmünü tüm dünyaya TBMM kürsüsünden haykırdığı 'Filistin Özel Oturumu'na katılmayan Özgür Özel'in bacağının kırıldığı iddia edildi. Özel 1 gün sonra Can Atalay için TBMM Genel Kurulu'na geldi. Özgür Özel'in ayağında atel olduğu ve sekerek yürüdüğü görüldü.

CHP lideri Özgür Özel sekerek Meclis'e geldi (16 Ağustos)CHP lideri Özgür Özel sekerek Meclis'e geldi (16 Ağustos)

"ÖZGÜR ÖZEL BACAĞINDAN VURULDU" İDDİASI
Yaşananlar sonrası sosyal medyada Özgür Özel'in bacağından vurulduğu ancak bunun basından gizlendiği iddia edildi. Özel iddiaları yalanladı.

ÖZGÜR ÖZEL İDDİALARI YALANLADI
CHP lideri Özel Manisa'daki evinde ahşap merdivenden düştüğünü ve çatlak ya da doku zedelenmesi yaşadığını söyledi. Hastanede çekildiği filmlerin E-Devlet'te kayıtlı olduğunu söyleyen Özel vurulma iddiasını reddetti.

"TOPUK ÜSTÜ DÜŞTÜM"
CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Özel şunları söyledi:

"Manisa'da evde ahşap merdivende iki - üç basamak kala topuk üstü düştüm. Yani, üç basamak vardı. Topuğum üçüncü basamağı sıyırdı. İkinci basamağa gelince kendimi kurtarayım diye topuk üstü zıpladım. Sol parmak üstüne zemine basınca tık etti. Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki "İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi."

Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet'te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da.

FETÖ'cüler bana Ergenekon ve Balyoz'dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış "Özel kurşunla yaralandı." Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…

"BARA GİTMEDİM"
Onu bırak, şöyle yazıyorlar: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış!

15 Ağustos 2013'ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur, provokasyon olur.

FETÖ SÖYLÜYOR CHP'Lİ VE ATATÜRKÇÜLER PEŞİNE TAKILIYOR
Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP'li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor.

Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki "Buyursunlar, Ankara'dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler, kurşun mu varmış, kırık mı. FETÖ'cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar. Ankara'dayım, kapım açık."

Bacağının son durumunu da açıklayan Özel, "Çatlakla kırık arası. Kendi kendine iyileşecek. Doktor "Az yürüyüp ayağını yukarı kaldırır mısın?" dedi. Dedim ki "Hacıbektaş'a, fıstık mitingine, Karakucak güreşlerine gideceğim." O zaman dedi ki "İnce alçı yapacağım." On gün alçı olacak. Beşinci günündeyiz. Asfalt ayakkabısı gibi bir şey var. Onunla gezip duruyoruz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AYAK FİLMİ ORTAYA ÇIKTI
Özgür Özel'in ayağının röntgen filmi de ortaya çıktı.

Milliyet'ten Özay Şendir ile CHP yandaşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e ayaklarının röntgen filmini gönderen Özgür Özel ayağından vurulmadığını yineleyerek, "FETÖ'cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi." dedi.

Özgür Özel'in ayak röntgeniÖzgür Özel'in ayak röntgeni

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI: SİYASİ MESAJ VERME KAYGISI VARSA ONUN YERİ HACIBEKTAŞ DEĞİL!
Öte yandan CHP lideri Özel eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş-ı Veliyi anma törenlerinde yaptığı konuşmayı da eleştirdi.

Özel, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Hacıbektaş-ı Veli'yi anma programında bir araya geldiÖzel, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Hacıbektaş-ı Veli'yi anma programında bir araya geldi

Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve İmamoğlu'nun hedef aldığı yorumlarına yanıt veren Özel şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası üstüme alarak, anlam arayarak dinlemedim. Söylediği sözlerin kendi içinde anlam bütünlüğü var. Siyasi bir mesaj almak için de vermek için de yanlış bir yer orası. Öyle birşey yapacaksak sana röportaj veririz, öbürünün TV kanalına çıkarız. Ama siyasi bir mesaj verme kaygısı varsa onun yeri Hacıbektaş değil. Siyasi konuşmalar yaparsak Hacıbektaş der ki "Burada ne işiniz var? Ben herkesi çağırıyorum, siz ne yapıyorsunuz!"

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kemal Kılıçdaroğlu Hacıbektaş-ı Veli'yi anma programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak, "Hacı Bektaş, ihaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Evet biz arınacağız. Kötülükten, ihanetten, incitenlerden, menfaatperestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız" demişti.

Filistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclise geldi! Bir de üstüne DEM Grubunu ziyaret ettiFilistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclise geldi! Bir de üstüne DEM Grubunu ziyaret etti

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