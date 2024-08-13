Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim’in YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu

Saldırganın planı ortaya çıktı
SALDIRI PLANI ORTAYA ÇIKTI
Saldırgan Arda Küçükyetim'in kendi ifadeleriyle saldırı planı ortaya çıktı:
"Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum fakat bu saldırıyı planladığımdan aşırı önce yapmak zorunda kaldım"
Küçükyetim'in iki bloğun arasında üzerini değiştirdikten sonra çay ocağına gittiği, çay ocağına geldikten sonra vatandaşları bıçakladığı belirlendi.
ÇOCUPA ANNEANNE VE DEDE BAKTI
Eskişehir'de olayın yaşandığı Uluönder Mahallesi'nin muhtarı Hasan Güler yaşananlara ilişkin konuştu. Saldırganın ailesine ilişkin bilgi veren Hasan Güler'in açıklamaları şu şekilde:
Ailemiz mahallemizde 2021 yılına kadar oturdular. Daha sonra Çamlıca mahallesine taşındılar. Aileyi tanıyorum. Anne ve baba çalıştığı için çocuğa anneanne ve dede baktı. Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çocuk ile bir sohbetimiz olmadı. Anne ve baba ile diyalogumuz vardı ama bir sıkıntı görünmüyordu. Burası aktarma noktası olduğu için kalabalık çok olur. Saldırgan hep yaşlılara saldırmış. Bunun nedenini bilmiyoruz.
YANINDA GETİRDİKLERİNİ BIRAKTI
Olayı gerçekleştiren Arda K.'nin saldırıya hazırlandığı anlara tanıklık eden Yakup Taşçı, "Genç bir çocuğun giyinişi gördüm. Evden ona baktım. Motosiklete binecek bir kişi sandım. Kaskını taktı. Ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haberdim. Polis gelip o poşeti aldı. Torbalardan bir şeyler çıkartıp giydi. Yaşlılara saldırmış" dedi.
Saldırıda yaralanan vatandaşlara yardım ettiğini belirten Muharrem K. ise şu ifadeleri kullandı:
"Yerde yatan kişilerin bazı bölgelerinden kan gördüm. Bir daha baktım. Tramvay durağının orada karnını tutan var. Derken polisler yakalamış. Cami önünde yaralı olan bir kişiye mendil uzattım. Mendilin bir kısmı hala yanımda. Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. O kadar çok kan vardı ki burayı hortumla yıkadılar. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı. Ancak çocuk bir şey konuşmadı."
YORUMLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
18 yaşındaki Küçükyetim'in 6 yıl önce açtığı bir YouTube kanalı olduğu da görüldü. Küçükyetim'in kanalında paylaştığı son videonun altına gelen yorumlar ise ağızları açık bıraktı.
Arda Küçükyetim'in YouTube hesabı.
O yorumlarda olayla dalga geçen kişilerin olduğu görüldü.
O yorumlardan bazıları
Yorumlarda bir kullanıcının "Bir daha dayı bıçaklamıyoruz tamam mı aradacım" yazması dikkat çekti.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
BAKAN YERLİKAYA GÖZALTINA ALINMA ANLARINI PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
SUÇ KAYDI YOK
Valilikten yapılan açıklamada, "Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen 'bıçakla yaralama' olayı ile ilgili olarak rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır.
19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.
BAKAN GÖKTAŞ: MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin, "Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız." dedi.
Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralanmasına değinen Göktaş, şunları kaydetti:
"Dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu ve maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız."