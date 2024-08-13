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Eskişehir'de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim'in YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu

Sanal dünya insanların zihnine zehir saçmaya devam ediyor. Eskişehir'de bilgisayar oyunu etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyinen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim isimli şahıs Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı. Arda Küçükyetim'in saldırıyı gerçekleştirdiği anlarda kask kamerası ile canlı yayın yaptığı belirlendi. Küçükyetim'in 6 yıl önce açtığı bir Youtube hesabı bulunduğu tespit edilirken, gelen yorumlar ise ağızları açık bıraktı. İşte saldırganla ilgili yeni detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 22:17 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 13:02
Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim’in YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu

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Sanal dünyanın insanları nasıl etkisi altına aldığı bir kez daha ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta çocukların zihin dünyasını eş cinsellik sapkınlığıyla zehirleyen ROBLOX'un yasaklanması konuşulurken bu kez başka bir dijital oyunun etkisinda kalan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim Eskişehir'de dehşet saçtı.

Eskişehir'de korku dolu anlar!

Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı

CAMİ AVLUSUNDA OTURANLARA SALDIRDI
Oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak oyun karakteri gibi kask, gözlük ve hücum yeleği kullanan, yüzünü ise maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda Küçükyetim Tepebaşı Camii avlusundaki çay ocağında oturan vatandaşlara bıçakla saldırdı.

5 KİŞİ YARALANDI
Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı.

Eskişehir'de dehşet!Eskişehir'de dehşet!

YAKALANARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kaskına taktığı kamera ile internetten canlı yayın yaptığı belirlenen Arda Küçükyetim, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Oynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı: 5 kişiye dehşet saçtıOynadığı savaş oyunlarının etkisinde kaldı: 5 kişiye dehşet saçtı

ESKİŞEHİR BIÇAKLI SALDIRI: Önüne geleni bıçakladı! A Haber olay yerinde!

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
5 kişinin bıçakla yaralamasına ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ederken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince alınan karara göre, "Kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo/gazete, internet sitesi ve diğer haber kuruluşlarında haber, röportaj, program, eleştiri ve benzeri isimlerle olayın yayımlanması ve soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde olayın haber yapılmasının önlenmesi için" soruşturma tamamlanıncaya kadar olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

PUBG oyunu etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyindiPUBG oyunu etkisinde kalarak oyun karakteri gibi giyindi


VATANDAŞLARA BIÇAKLA SALDIRDIĞI ANLARI CANLI YAYINLA PAYLAŞMIŞ
PUBG oyununun etkisi altında kalarak giyinen ve vatandaşlara saldıran şüphelinin, eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi.

Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Dehşet saçan saldırgan yakalandıDehşet saçan saldırgan yakalandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi varTedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi var

2006 doğumlu şahıs kendince bir 'el kitapçığı' oluşturmuş.

Saldırganın planı ortaya çıktıSaldırganın planı ortaya çıktı

Bu kitapçıkta, Yeni Zelanda'daki cami saldırısında Müslümanları öldüren Brenton Tarrant için 'Günümüzün Azizleri' diyor.

Saldırganın planı ortaya çıktıSaldırganın planı ortaya çıktı

SALDIRI PLANI ORTAYA ÇIKTI
Saldırgan Arda Küçükyetim'in kendi ifadeleriyle saldırı planı ortaya çıktı:
"Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum fakat bu saldırıyı planladığımdan aşırı önce yapmak zorunda kaldım"

Küçükyetim'in iki bloğun arasında üzerini değiştirdikten sonra çay ocağına gittiği, çay ocağına geldikten sonra vatandaşları bıçakladığı belirlendi.

ÇOCUPA ANNEANNE VE DEDE BAKTI
Eskişehir'de olayın yaşandığı Uluönder Mahallesi'nin muhtarı Hasan Güler yaşananlara ilişkin konuştu. Saldırganın ailesine ilişkin bilgi veren Hasan Güler'in açıklamaları şu şekilde:

Ailemiz mahallemizde 2021 yılına kadar oturdular. Daha sonra Çamlıca mahallesine taşındılar. Aileyi tanıyorum. Anne ve baba çalıştığı için çocuğa anneanne ve dede baktı. Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çocuk ile bir sohbetimiz olmadı. Anne ve baba ile diyalogumuz vardı ama bir sıkıntı görünmüyordu. Burası aktarma noktası olduğu için kalabalık çok olur. Saldırgan hep yaşlılara saldırmış. Bunun nedenini bilmiyoruz.

YANINDA GETİRDİKLERİNİ BIRAKTI
Olayı gerçekleştiren Arda K.'nin saldırıya hazırlandığı anlara tanıklık eden Yakup Taşçı, "Genç bir çocuğun giyinişi gördüm. Evden ona baktım. Motosiklete binecek bir kişi sandım. Kaskını taktı. Ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haberdim. Polis gelip o poşeti aldı. Torbalardan bir şeyler çıkartıp giydi. Yaşlılara saldırmış" dedi.

Saldırıda yaralanan vatandaşlara yardım ettiğini belirten Muharrem K. ise şu ifadeleri kullandı:

"Yerde yatan kişilerin bazı bölgelerinden kan gördüm. Bir daha baktım. Tramvay durağının orada karnını tutan var. Derken polisler yakalamış. Cami önünde yaralı olan bir kişiye mendil uzattım. Mendilin bir kısmı hala yanımda. Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. O kadar çok kan vardı ki burayı hortumla yıkadılar. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı. Ancak çocuk bir şey konuşmadı."

YORUMLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

18 yaşındaki Küçükyetim'in 6 yıl önce açtığı bir YouTube kanalı olduğu da görüldü. Küçükyetim'in kanalında paylaştığı son videonun altına gelen yorumlar ise ağızları açık bıraktı.

Arda Küçükyetim'in YouTube hesabı.Arda Küçükyetim'in YouTube hesabı.

O yorumlarda olayla dalga geçen kişilerin olduğu görüldü.

O yorumlardan bazıları O yorumlardan bazıları

Yorumlarda bir kullanıcının "Bir daha dayı bıçaklamıyoruz tamam mı aradacım" yazması dikkat çekti.



BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İşte gözaltına alınma anları


BAKAN YERLİKAYA GÖZALTINA ALINMA ANLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö., T.A., C.Ö., C.A. ve M.K isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇ KAYDI YOK
Valilikten yapılan açıklamada, "Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen 'bıçakla yaralama' olayı ile ilgili olarak rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır.

19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN GÖKTAŞ: MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin, "Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız." dedi.

Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralanmasına değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu ve maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız."

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