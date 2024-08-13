Eskişehir’de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim’in YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu

Saldırganın planı ortaya çıktı

SALDIRI PLANI ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Arda Küçükyetim'in kendi ifadeleriyle saldırı planı ortaya çıktı:

"Eski planımda TKP binasına saldırmayı amaçlıyordum fakat bu saldırıyı planladığımdan aşırı önce yapmak zorunda kaldım"

Küçükyetim'in iki bloğun arasında üzerini değiştirdikten sonra çay ocağına gittiği, çay ocağına geldikten sonra vatandaşları bıçakladığı belirlendi.

ÇOCUPA ANNEANNE VE DEDE BAKTI

Eskişehir'de olayın yaşandığı Uluönder Mahallesi'nin muhtarı Hasan Güler yaşananlara ilişkin konuştu. Saldırganın ailesine ilişkin bilgi veren Hasan Güler'in açıklamaları şu şekilde:

Ailemiz mahallemizde 2021 yılına kadar oturdular. Daha sonra Çamlıca mahallesine taşındılar. Aileyi tanıyorum. Anne ve baba çalıştığı için çocuğa anneanne ve dede baktı. Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çocuk ile bir sohbetimiz olmadı. Anne ve baba ile diyalogumuz vardı ama bir sıkıntı görünmüyordu. Burası aktarma noktası olduğu için kalabalık çok olur. Saldırgan hep yaşlılara saldırmış. Bunun nedenini bilmiyoruz.

YANINDA GETİRDİKLERİNİ BIRAKTI

Olayı gerçekleştiren Arda K.'nin saldırıya hazırlandığı anlara tanıklık eden Yakup Taşçı, "Genç bir çocuğun giyinişi gördüm. Evden ona baktım. Motosiklete binecek bir kişi sandım. Kaskını taktı. Ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haberdim. Polis gelip o poşeti aldı. Torbalardan bir şeyler çıkartıp giydi. Yaşlılara saldırmış" dedi.

Saldırıda yaralanan vatandaşlara yardım ettiğini belirten Muharrem K. ise şu ifadeleri kullandı:

"Yerde yatan kişilerin bazı bölgelerinden kan gördüm. Bir daha baktım. Tramvay durağının orada karnını tutan var. Derken polisler yakalamış. Cami önünde yaralı olan bir kişiye mendil uzattım. Mendilin bir kısmı hala yanımda. Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. O kadar çok kan vardı ki burayı hortumla yıkadılar. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı. Ancak çocuk bir şey konuşmadı."

YORUMLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

18 yaşındaki Küçükyetim'in 6 yıl önce açtığı bir YouTube kanalı olduğu da görüldü. Küçükyetim'in kanalında paylaştığı son videonun altına gelen yorumlar ise ağızları açık bıraktı.