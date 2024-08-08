Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: "Mahkemenin kararı yerine getirildi" | Çocuk istismarına geçit yok

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi.
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi.
ROBLOX ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLACAK İÇERİKLER BARINDIRIYOR
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.
Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.
Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.
EVLATLARIMIZIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK FAALİYETLERE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.
Tunç, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildiğini hatırlattı.
"Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" ifadesini kullanan Tunç, geleceğin teminatı çocukların üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesinin herkesin görevi olduğuna dikkati çekti.
Bakan Tunç, Türkiye'nin, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."
BAKANLIK AÇIKLADI: KARARI UYGULUYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
TAKVİM GEREKÇELİ KARARA ULAŞTI! ÇOCUK İSTİSMARINA GEÇİT YOK
Bakanlığın açıklamasının ardından platform için verilen mahkeme kararına TAKVİM ulaştı. Buna göre kararda, "URL adresinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile erişimin engellenmesini talep ettiği, Hakimliğimizin 01/08/2024 tarih ve 2024/5032 değişik is sayılı kararıyla talebin yerinde görülerek erişim engellenmesine karar verildiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildiği görüldü.
Karar metninde şu ifadelere yer verildi:
Gerekçesi açıklandığı üzere; 1-) Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun 01/08/2024- 06/08/2024 tarih ve 2024/61801 talebinin ayrı ayrı KABULÜ İLE; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi uyarınca; https://www.roblox.com/tr, https://www.roblox.com, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client&hl=en_US&pli=1, https://apps.apple.com/us/app/roblox/id431946152, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblox.client URL adreslerindeki İÇERİĞE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE, ayrıca yine bu URL adresinde yer alan İNTERNET ÇERİKLERİNİN ÇIKARTILMASINA,
2-) Kararın 5651 sayılı yasanın 8. ve devamı maddeleri uyarınca gereği için ilgili kuruma gönderilmesine,
3-) İşbu dosyanın ve kararın Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 268. maddesi gereğince iki hafta içinde hâkimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunulması ve tutanakla tespit edilen beyanın ve imzanın hâkim tarafından onaylanması suretiyle Adana 1. Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.
ROBLOX UYGULAMASINDA SKANDALLAR
Uygulamada sapkınlığı özendirici sanal partilerin düzenlendiği, çocukların istismarına neden olan cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı, pedofilinin oyun içerisinde yaygınlaştığı, LGBT'nin normalleştirilmeye çalışıldığı ve terör örgütü propagandalarının yapıldığı ortaya çıktı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN AKILALMAZ PAYLAŞIM
Mahkeme çocuk istismarına 'dur' derken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformu savunmak için kararın çıktığı ilk anda sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
YARGIYI HEDEF ALDI
Paylaşımında bağımsız yargının verdiği kararı akılalmaz olarak nitelendiren İmamoğlu, "Instagram'dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar." ifadelerini kullandı.
ROBLOX NEDİR?
Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır.