Roblox neden kapandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: "Mahkemenin kararı yerine getirildi" | Çocuk istismarına geçit yok

EVLATLARIMIZIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK FAALİYETLERE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildiğini hatırlattı.

"Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" ifadesini kullanan Tunç, geleceğin teminatı çocukların üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesinin herkesin görevi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Tunç, Türkiye'nin, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."