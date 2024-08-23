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Herkesin atladığı o gerçek... Dilan Polat'ın lüks araç muamması!

Çeşitli suçlarla yargılanan Dilan Polat "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Dilan Polat'ın cezaevinden çıkmasının ardından operasyon kapsamında el konulan lüks araçlarını geri almak istediği iddia edildi. Avukatı farklı bir açıklama yapsa da Dilan Polat'ın araçlarını ve mal varlıklarını geri alıp alamayacağı merak edildi. Özellikle sosyal medyada tahliye ile birlikte araçların geri alınacağını düşünülürken bir gerçek atlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:33 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 12:29
Herkesin atladığı o gerçek... Dilan Polat’ın lüks araç muamması!

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Dilan Polat'ın lüks araç muamması...

İstanbul'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tahliyesine karar verilen Dilan Polat 19 Ağustos'ta cezaevinden çıktı.

DİLAN POLAT İÇİN YURT DIŞI YASAĞI
Dilan Polat hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken Engin Polat'ın da aralarında olduğu 4 sanığın yargılaması tutuklu olarak devam ediyor.

Dilan Polat cezaevinden çıktıDilan Polat cezaevinden çıktı

DİLAN POLAT ARAÇLARINI GERİ İSTEDİ İDDİASI
Dilan Polat'ın tahliye olmasının ardından operasyon kapsamında Emniyet'e alınan Ferrari, Range Rover gibi lüks araçlarını yeniden geri almak için harekete geçtiği iddia edildi. Polatların avukatı Sevinç Horoz ise "Önceliğimiz değil ama olabilir." mahiyetinde bir açıklama yaptı.

Dilan Polat'ın avukatının yaptığı açıklamaDilan Polat'ın avukatının yaptığı açıklama

DİLAN POLAT LÜKS ARAÇLARINI GERİ ALABİLECEK Mİ?
Dilan Polat'ın tahliyesi ile birlikte araçlarını alacağı iddia edilirken bir gerçek atlandı... Yargılama devam ediyor.

Dilan Polat ve eşi Engin PolatDilan Polat ve eşi Engin Polat

Peki süreç nasıl işleyecek, Polatlar araçlarını ve mal varlıklarını geri alabilecek mi?

Meseleyi hukuki yönüyle değerlendiren Avukat Zafer İşeri, Polat tahliye olsa da yargılama sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Biliyorsunuz kara para aklama, mal varlığı değerlerini bu noktada temize çıkarma, vergi kaçırma ve yasadışı bahis gibi ciddi suçlardan yargılanması devam ediyor 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor dolayısıyla burada haksız kazanç elde edilip bu kazancın mal varlığı elde edildiği dosyada belli iken mahkemenin yargılamanın safhaları sürecinde herhangi bir el koyma tedbirini kaldıracak mahiyette karar vermesini beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

"EL KOYMA TEDBİRİ YÜRÜRLÜKTE"
A Haber'in mikrofon uzattığı Avukat Zafer işeri merak edilen süreci şu ifadelerle değerlendirdi:

"Dilan Polat ve aynı dosyadan yargılanan sanıklar her ne kadar masumiyet anlayışından yararlanıyor olsa da halen o dosyanın sanıkları ve hakkındaki iddialar devam ediyor. Sadece tutukluluk hali kaldırıldı. Bu da suçun vasıf mahiyeti veya tutuklulukta geçen süre gözetilerek yapıldı ama en ciddi şekilde yargılama devam ediyor. Bu yargılama kapsamında verilen el koyma tedbiri de yürürlükte.

Yargılamanın sonuna kadar el koyma tedbirinin devam etmesi makul olandır yargısal açıdan. Çünkü bu araçların ya da mal varlığının suçtan elde edilen gelirlerle temin edildiği konusunda bir iddia var ve ancak yargılamanın sonunda bu iddia gerçek ya da değil ayrımına varabilecek mahkeme…

Sanık müdafileri bu yönde el konulan malların iadesi ve araçların kendilerine teslimi konusunda talepte bulunmuş olsa da bunu inceleyecek mahkeme hukuki teamüllere göre bu aşamada el koyma kararını kaldırmayacaktır. Yargılamanın sonuna kadar bekleyecektir gerekli muhakemeyi yaptıktan sonra eğer suçtan elde edilmişse bu mal varlığı o zaman müsadere kararı verecek ve tamamının mülkiyetinin hazineye geçmesini sağlayacaktır.

El konulan araçlar arasında Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi ve Mercedes Vito VIP minibüs gibi yüksek değerli otomobiller de bulunuyor.El konulan araçlar arasında Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi ve Mercedes Vito VIP minibüs gibi yüksek değerli otomobiller de bulunuyor.

"TEDBİRİ KALDIRACAK MAHİYETTE KARAR BEKLEMİYORUM"
Bu araçlar için gerek Dilan Polat gerek diğer sanıklar şayet ki kendilerinin suçlu olmadığına kanaat getirilirse bu mal varlığının da suçtan elde edilen bir gelire bağlanmadığı ortaya çıkarsa ancak o taktirde el koyma kararı ortadan kalkabilecektir ama bugün itibariyle talepte bulunulacak olması mutlak kabul anlamına gelmiyor. En ciddi haliyle yargılama atılı suçlardan devam ediyor. Biliyorsunuz kara para aklama mal varlığı değerlerini bu noktada temize çıkarma, vergi kaçırma ve yasadışı bahis gibi ciddi suçlardan yargılanması devam ediyor 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor dolayısıyla burada haksız kazanç elde edilip bu kazancın mal varlığı elde edildiği dosyada belli iken mahkemenin yargılamanın safhaları sürecinde herhangi bir el koyma tedbirini kaldıracak mahiyette karar vermesini beklemiyorum.

Dilan Polat'ın el konulan lüks araçlarıDilan Polat'ın el konulan lüks araçları

DİLAN POLAT DAVASININ GİDİŞATI NE YÖNDE?
Eylül ayının başında duruşması yapılacak. Bu ilk duruşmada sanıklar savunmalarını yapacaklar. Ceza yargısında sanıklar savunma yapmadan yargılama yapılamıyor. Zaten tutukluluk tedbirinin en önemli amacı da bu sanıklar kaçmasın ilk duruşmada savunmalarını versinki yargılama devam edebilsin. Aksi taktirde mahkeme o sanıkları aramakla meşgul olacak. İddialar ortada sanıkların her biri mahkemeye bu iddialara ilişkin cevaplarını verecekler. Akabinde de delil toplama aşamasına geçecek mahkeme… tanıklar dinlenecek bir kısım yazılar getirtilecek biliyorsunuz dosyada MASAK'ın raporu var iki farklı rapor var. Mahkemenin maddi gerçeğe ulaşabilmesi adına raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi gerekiyor. Muhtemelen yeni bir rapor ile birlikte sonuç karara varacak."

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