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Hapisten çıkar çıkmaz arabalarını istediği iddia edilmişti! Dilan Polat'ın avukatından yeni açıklama! Lüks araçlara ne olacak?

Şatafatlı hayatı ile gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından el konulan lüks araçlarının akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusuydu.Bazı basın kuruluşlarında Polat'ın araçlarını geri istediğine yönelik çeşitli haberler yapıldı. Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un el konulan taşınmazlar için gerekli adımları atacağı iddia edildi. Avukat Horoz, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 11:07 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 11:24
Hapisten çıkar çıkmaz arabalarını istediği iddia edilmişti! Dilan Polat’ın avukatından yeni açıklama! Lüks araçlara ne olacak?

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Şatafatlı hayatının her bir karesini saniye saniye paylaşan Dilan Polat, 4 Kasım 2023 tarihinden beridir cezaevindeydi. Geçtiğimiz günlerde davada büyük bir gelişme yaşandı.

Dilan ve Engin Polat.Dilan ve Engin Polat.

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN ANBEAN PAYLAŞTILAR
Dilan Polat, tahliye kararının ardından soluğu Engin Polat'ı ziyaret etmek için cezaevinde almıştı.

Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti.Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında orta sınıf bir arabaya binerken görülen Polat'ın devlet tarafından el konulan 24 adet lüks aracın akıbetinin ne olacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

Dilan Polat'a ait araçlar.Dilan Polat'a ait araçlar.

ARAÇLARINI GERİ İSTİYOR İDDİASI
Bazı basın kuruluşlarında Polat'ın araçlarını geri istediğine yönelik çeşitli haberler yapıldı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK DEDİ ARDINDAN DÜZELTME YAPTI
Polat'ın tahliyesinin ardından, el konulan gayrimenkuller, lüks araçlar ve kayyum atanan şirketlerin durumu merak edilirken, Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un "Önceliğimiz tahliye süreciydi. Diğer müvekkillerin de tahliyesinin ardından el konulan taşınmazlar için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın avukatının açıklaması.Dilan Polat'ın avukatının açıklaması.

Bu açıklamasının yanlış anlaşıldığına yönelik bir açıklama daha yapan Horoz, "Bugüne kadar araç ve diğer malvarlıklarının iadesine ilişkin bir talep ve değerlendirme yapmadık. Açıklamalarımız çarpıtılıyor" dedi.

Polat çiftine ait araçlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilenmiş ve bazı araçların trafiğe çıkması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. El konulan araçlar arasında Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi ve Mercedes Vito VIP minibüs gibi yüksek değerli otomobiller de bulunuyor.

ERZAN İLE ARASI NASILDI?
Öte yandan Avukat Sevinç Horoz, Dilan Polat'ın Seçil Erzan ile arasının nasıl olduğuna yönelikte bir açıklamada bulunmuştu.

Horoz "Sıla Doğu tahliye olduktan sonra onun yerine koğuşa Seçil Erzan geldi. Ancak Dilan Polat cezaevinde sabahtan akşama kadar avukat görüşünde olduğu için gündüzleri onunla görüşme imkanları hiç olmuyordu. Dilan bana, 'Seçil Erzan sürekli dosya okuyor. Hatta koğuşa geldiğimi bile fark etmiyor. Sürekli dosya okuyor. Çok konuşamıyoruz' dedi" diye konuştu.

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