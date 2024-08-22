Hapisten çıkar çıkmaz arabalarını istediği iddia edilmişti! Dilan Polat’ın avukatından yeni açıklama! Lüks araçlara ne olacak?

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK DEDİ ARDINDAN DÜZELTME YAPTI Polat'ın tahliyesinin ardından, el konulan gayrimenkuller, lüks araçlar ve kayyum atanan şirketlerin durumu merak edilirken, Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un "Önceliğimiz tahliye süreciydi. Diğer müvekkillerin de tahliyesinin ardından el konulan taşınmazlar için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın avukatının açıklaması.

Bu açıklamasının yanlış anlaşıldığına yönelik bir açıklama daha yapan Horoz, "Bugüne kadar araç ve diğer malvarlıklarının iadesine ilişkin bir talep ve değerlendirme yapmadık. Açıklamalarımız çarpıtılıyor" dedi.

Polat çiftine ait araçlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilenmiş ve bazı araçların trafiğe çıkması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. El konulan araçlar arasında Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi ve Mercedes Vito VIP minibüs gibi yüksek değerli otomobiller de bulunuyor.