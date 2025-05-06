Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den samimi açıklamalar!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Levent'te bir stüdyodan çıkarken görüntülendi. Bir komedi programının çekimlerinden çıkan Erbil muhabirlerin sorularını yanıtladı. Program hakkında konuşan Erbil "Güzel bir bölüm çektik her şey çok yerindeydi" dedi.



Muhabirlerin "29 yıldır nafaka ödediğinizi söylediler. Bu doğrumu mu" sorusuna Erbil şu yanıtı verdi:

29 yıldır nafaka veren birisi daha yoktur bence. Ama çocuklarımın annelerine teşekkür ediyorum bana böylesine değerli çocuklar yetiştirdikleri için. Hiçbir zaman hayıflanmadım bu zamana kadar. Bu arada Erbil eski sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı gelgitli ilişki hakkında da konuştu. Erbil "Kendisiyle görüşüyoruz. Birbirimize kötü söz söylememek için karar aldık" diye konuştu.