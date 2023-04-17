17/25 Aralık yargı kumpasının beyni Teksas'ta: FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" Ahmet Can ABD'de görüntülendi

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak ve Ekrem Dumanlı gibi üst düzey örgüt yöneticilerinin ardından, bu kez örgütün 17-25 Aralık kumpaslarının mimarı, yargı imamı Ahmet Can (61) Amerika'da görüntülendi.
"GÖLGE ADALET BAKANI"
Bugüne kadar Amerika'daki bulunduğu yeri sır gibi saklanan, örgütün "Gölge Adalet Bakanı" konumundaki mahrem imamının Teksas Eyaleti'ne bağlı Dallas şehrinde olduğunu tespit edildi.
FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" gibi tüm yargıyı koordine etme görevini üstlenen 61 yaşındaki avukat Ahmet Can'a, eski adıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) görev alanına giren faaliyetler ile Adalet Bakanlığı'ndaki tüm bürokrasi bağlıydı. Başka bir deyişle hem HSYK'nın Başkanlığını, hem de Adalet Bakanlığı görevini örgüt adına icra ediyordu.
DONDURAMACI İŞLETİYOR
Sabah gazetesinin haberine göre; 9 yıldır hangi eyalette olduğuna dair hiçbir istihbarat bilgisi bulunmayan Ahmet Can'ın Dallas Plano Downtown'ın en merkezi yerinde bir dondurmacı dükkânı işlettiği ortaya çıktı.
'ÖRGÜT' İÇİ EVLİLİK
Can, kendisini gizlemek için asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen, ABD'de herhangi bir hukuk bürosu açmamıştı. 23 Nisan 2018 tarihinde 'SKY Blue Gelato LLC' adlı şirketi 1005 E 15th St Plano,75074 adresinde faaliyette olan şirketin ortakları Ahmet Can ve eşi Berna Can adına 0802996290 sicil numarasıyla kurulmuştu. Eşi Berna Can'ın ise FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban'ın kız kardeşi olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.