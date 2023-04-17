17/25 Aralık yargı kumpasının beyni Teksas'ta: FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" Ahmet Can ABD'de görüntülendi

FETÖ'nün "Gölge Adalet Bakanı" gibi tüm yargıyı koordine etme görevini üstlenen 61 yaşındaki avukat Ahmet Can'a, eski adıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) görev alanına giren faaliyetler ile Adalet Bakanlığı'ndaki tüm bürokrasi bağlıydı. Başka bir deyişle hem HSYK'nın Başkanlığını, hem de Adalet Bakanlığı görevini örgüt adına icra ediyordu.

DONDURAMACI İŞLETİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre; 9 yıldır hangi eyalette olduğuna dair hiçbir istihbarat bilgisi bulunmayan Ahmet Can'ın Dallas Plano Downtown'ın en merkezi yerinde bir dondurmacı dükkânı işlettiği ortaya çıktı.