İZLE I FETÖ'cüler canlı yayında gazeteci Yunus Paksoy'a saldırdı! İşte o anlar...

Nerede olduğu ve akıbeti bilinmeyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in şer yuvası Pensilvanya'daki malikanesinin önünde canlı yayın yapan gazeteci Yunus Paksoy örgüt üyeleri tarafından saldırıya uğradı. FETÖ'cü saldırgan, gazeteci Paksoy'un üzerine aracını sürerek ezmeye çalıştı. Paksoy, saldırgana "Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı?" diyerek tepki gösterdi. Saldırgan, daha sonra araçtan indi ve kameraya vurdu. İletişim Başkanlığı Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, konun takipçisi olacağını açıkladı.