İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FETÖ yöntemiyle kafa mı karıştırıyor? Teoman Koman’ın öğrencisi olduğunu neden söyledi?

Akşener ise o dönemde yaptığı bir açıklamada 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' demişti.
AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.
Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.
Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?
Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!
Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?
Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.
Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.
Akşener: Evet
Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.
Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.