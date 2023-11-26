İYİ Parti’de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği



İYİ PARTİ KOLTUĞUNDAKİ GÖLGE İSİM: FATİH AKŞENER

Kendisine yöneltilen "Fatih Akşener ne zamandan beri partinin iç işlerine müdahil?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Aslında en az 4 senedir müdahil. Geçici sandık ama gittikçe etkisi arttı" şeklinde konuştu. Fatih Akşener'in hem ana binada hem de ek binada çalışma ofisi olduğunu dile getirdi.



Fatih Akşener'in annesi Meral Akşener'in 6'lı masa sürecinde aldığı her kararda etkili olduğu beyan eden Ümit Dikbayır, Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de parti işlerine karıştığını anlattı.





TUNCER AKŞENER DE KARIŞIYOR

Dikbayır, "Karışmıyor gibi gözükür ama karışır (Tuncer Akşener) ben bunu anlayabiliyorum, doğaldır ama doğru değildir. Çünkü biri eşi, diğeri oğlu olduğu için duygusal davranırlar. Siyasette duygusallığa yer yok" dedi.



Fatih Akşener'in 7-8 İYİ Parti poşeti içerisinde kendi ekibine 200'er bin TL dağıttığını yineleyen Dikbayır, bu durumu 3 hafta önce kendi kulaklarıyla duyduğunu söyledi.





ESMA BEKAR...

Dikbayır'ın gündeminde Akşener'in oğlu ve eşinin yanı sıra özel kalem müdürü Esma Bekar da vardı. Bekar'ın kendisine itiraz eden herkesin kuyusunu kazdığını, kimsenin Akşener'e kendisinden daha yakın olmasını istemediğini söyledi.



Akşener'in de Esma Bekar'la ilgili bir şey dendiği vakit duvar ördüğünü, ikilinin MHP dönemlerinden beri birlikte yol aldığı biliniyor. Ümit Dikbayır, Esma Bekar'ın Akşener'in kara kutusu olduğunu dile getirdi.





AKŞENER'E GÖZDAĞI: BEN BU İFTİRALARI ÜZERİMDE BIRAKMAM

Son olarak hakkındaki taciz iddialarına da değinen Ümir Dikbayır şu ifadeleri kullandı;



Partililerimizden şunu duyuyorum: "Bu partide Ümit Dikbayır'a bu yapılabiliyorsa herkese yapılabilir…"



En çok Genel Başkan'a kırıldım, sonra partideki büyüklerim. Doğrusunu bilen çok var ama kimse sesini çıkaramıyor. Bana destek olanlar var, olamayan da var. Benim kırgınlığım siyasi yol arkadaşlarıma. Çalışanlara bir kırgınlığım olmaz, onlar ekmek parası peşinde.



Ne zaman "savcılığa vereceğim" dedim taciz iftirasını attılar. Cambaza bak yani. Ben bu iftiraları üstümde bırakmam. Burada asıl önemli olan konulardan biri de ne biliyor musunuz? Gariban bir kızı böyle kullanmak, bu işlere alet etmek, hiç ahlaki değil. 4.5 sene önce işten çıkardığınız kişiyi neden işe geri aldınız? Asıl soru işareti bu.