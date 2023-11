İYİ Parti’de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği

İYİ PARTİ KOLTUĞUNDAKİ GÖLGE İSİM: FATİH AKŞENER

Kendisine yöneltilen "Fatih Akşener ne zamandan beri partinin iç işlerine müdahil?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Aslında en az 4 senedir müdahil. Geçici sandık ama gittikçe etkisi arttı" şeklinde konuştu. Fatih Akşener'in hem ana binada hem de ek binada çalışma ofisi olduğunu dile getirdi.



Fatih Akşener'in annesi Meral Akşener'in 6'lı masa sürecinde aldığı her kararda etkili olduğu beyan eden Ümit Dikbayır, Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de parti işlerine karıştığını anlattı.