İYİ Parti’de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği

Seçimlere ittifak yapmaksızın ayrı adaylarla gireceğini duyuran İYİ Parti'de sular durulmuyor.
Zaman ayarlı kaos ve istifalarla Meral Akşener
yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?"
sorusu gündeme geldi. Bir yandan da partinin içindeki kriz boyut kazandı.
TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ
"Akşener'in hesapları incelensin"
diye dilekçe veren Ümit Dikbayır
, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.
Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Ümit Dikbayır ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı.
FATİH AKŞENER'İN AKÇELİ İŞLERİ
Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.
Şu ifadeleri kullandı;
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim"
"Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış"
GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK REZALETİ
Genel merkez katındaki yasak aşk skandalını da anlatan Dikbayır, "Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır" dedi.
Gelişme üzerine Meral Akşener topa girdi. Akşener, "Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" dedi, Dikbayır'a "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" göndermesinde bulundu.
Tüm bu yaşananların gölgesinde hakkında disiplin süreci yürütülen Ümit Dikbayır, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ'ye konuştu. Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in İYİ Parti üzerinde tahakküm kurduğu, gölge başkan gibi hareket ettiğini söyledi.