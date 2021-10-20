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    • 20.10.2021 20:42
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    • 20.10.2021 20:58
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    İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın 'Meral Akşener'li 28 Şubat yalanı elinde patladı!

    İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın 28 Şubat dönemi ile ilgili yalan yanlış yönlendirmeler içeren açıklamaları elinde patladı. Meral Akşener'in 'vesayete karşı en dik duran kişi' olduğunu iddia eden Dikbayır'ı, Akşener'in yıllar önce verdiği bir röportaj yalanladı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ümit Dikbayır’ın Meral Akşener’li 28 Şubat yalanı

    27. Dönem İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, katılığı bir canlı yayında 28 Şubat dönemine ilişkin gerçeklerden uzak açıklamalarda bulundu.



    Dikbayır, "28 Şubat günlerini unutmuşlar, vatandaşın da unuttuğunu zannediyorlar. 28 Şubat sürecinde vesayete karşı en dik duran kişidir Meral Akşener" şeklinde konuştu.



    DİKBAYIR'IN YALANI ÇOK DA UZUN SÜRMEDİ
    Ancak Dikbayır'ın yalanı çok da uzun sürmedi... O dönem İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in 28 Şubat'ı savunduğu ve Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.



    AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
    28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.



        Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.



        Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?

        Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!

        Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?

        Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.

        Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.

        Akşener: Evet

        Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.

        Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.

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        Haberler Güncel İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın 'Meral Akşener'li 28 Şubat yalanı elinde patladı!
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