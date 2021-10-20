İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın 'Meral Akşener'li 28 Şubat yalanı elinde patladı!

27. Dönem İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, katılığı bir canlı yayında 28 Şubat dönemine ilişkin gerçeklerden uzak açıklamalarda bulundu.
Dikbayır, "28 Şubat günlerini unutmuşlar, vatandaşın da unuttuğunu zannediyorlar. 28 Şubat sürecinde vesayete karşı en dik duran kişidir Meral Akşener" şeklinde konuştu.
DİKBAYIR'IN YALANI ÇOK DA UZUN SÜRMEDİ
Ancak Dikbayır'ın yalanı çok da uzun sürmedi... O dönem İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in 28 Şubat'ı savunduğu ve Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
AKŞENER: "GÖNÜLDEN İNANIYORUM, UYGULANACAK"
28 Şubat darbesi döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve darbenin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda merhum gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularını cevaplamıştı.