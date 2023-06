CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.

Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

KILIÇDAROĞLU HEDEFTE! KOLTUĞA GÖZ DİKEN DE VAR KURULTAY İSTEYEN DE...

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yaptı. CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi 'değişim' vurgusu yapıp 'kurultay' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan Hamzaçebi, "Ortada başarısızlık var" dedi.

"İSTİFA ET" ÇAĞRISI: "DİKTATÖR KEMAL"

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen'den de koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler geldi.

Sevigen, "Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım. İstifa et bir başkası gelsin, babasının çiftliği değil. İstifa etmezse yerel yönetimlere giderken bir seçenek sunmak lazım" dedi.

Sevigen şu ifadeleri kullandı;

"Alkışlatıyor kendini tek adamlık, diktatörlük bu değil mi, Kemal Bey halkı unuttu, 4 tane adama sırf kendini aday yapmak için sarıldı. Şu gelsin diye bir iddiamız yok ama Kemal Bey giderse yeni bir kan, yönetim gelir. Yalnız Kemal Bey de yetmez o yönetimin de değişmesi lazım. Ama maalesef bunlar partiye çöktü, kalkmıyorlar, kalkmaları için çaba sarf edeceğiz, uğraşacağız ama kalkmadıkları zaman bildiğim için söylüyorum duygusal olarak bölünmüş zaten, fiziksel olarak da bölünerek ciddi bir parti çıkar"





Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerden biri de CHP'li Yıldıray Sapan idi...



CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, 28 Mayıs ve 1 hafta sonrası gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni değerlendirdi. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu savunan Sapan, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Sapan, "Sokaktaki insanı anlamadan Türkiye'nin demografik yapısını anlamadan, siyaset sosyolojisini okumadan, insanların ihtiyaçlarını gözetmeden çalakalem söylemlerle, zaten olmayan itibarınızı kazanamazsınız, kazanamadınız. Yani bu açıdan baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu bana göre CHP'nin utancıdır" dedi.