CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.
Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
KILIÇDAROĞLU HEDEFTE! KOLTUĞA GÖZ DİKEN DE VAR KURULTAY İSTEYEN DE...
Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yaptı. CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi 'değişim' vurgusu yapıp 'kurultay' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan Hamzaçebi, "Ortada başarısızlık var" dedi.
"İSTİFA ET" ÇAĞRISI: "DİKTATÖR KEMAL"
Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen'den de koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler geldi.
Sevigen, "Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım. İstifa et bir başkası gelsin, babasının çiftliği değil. İstifa etmezse yerel yönetimlere giderken bir seçenek sunmak lazım" dedi.
Sevigen şu ifadeleri kullandı;
"Alkışlatıyor kendini tek adamlık, diktatörlük bu değil mi, Kemal Bey halkı unuttu, 4 tane adama sırf kendini aday yapmak için sarıldı. Şu gelsin diye bir iddiamız yok ama Kemal Bey giderse yeni bir kan, yönetim gelir. Yalnız Kemal Bey de yetmez o yönetimin de değişmesi lazım. Ama maalesef bunlar partiye çöktü, kalkmıyorlar, kalkmaları için çaba sarf edeceğiz, uğraşacağız ama kalkmadıkları zaman bildiğim için söylüyorum duygusal olarak bölünmüş zaten, fiziksel olarak da bölünerek ciddi bir parti çıkar"
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerden biri de CHP'li Yıldıray Sapan idi...
CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, 28 Mayıs ve 1 hafta sonrası gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni değerlendirdi. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu savunan Sapan, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Sapan, "Sokaktaki insanı anlamadan Türkiye'nin demografik yapısını anlamadan, siyaset sosyolojisini okumadan, insanların ihtiyaçlarını gözetmeden çalakalem söylemlerle, zaten olmayan itibarınızı kazanamazsınız, kazanamadınız. Yani bu açıdan baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu bana göre CHP'nin utancıdır" dedi.
"ONUN KAFASINDA CHP, ATATÜRK FALAN YOK"
Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini de ifade eden Sapan, "Liderlik gömleği Kemal Kılıçdaroğlu'na göre değil. Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok. Tayyip Erdoğan'dan fazla Atatürkçü mü var? Bakıyorsunuz uçakların arkasında Atatürk ve Türk bayrağı uçuyor. Balkon konuşması yapıyor, bir tarafında Atatürk bir yanda kendi posteri var" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nu başarısız olarak gördüğünü belirten Yıldıray Sapan, "Cumhuriyet'in kurucu unsuru geçmişte 7 düvelle savaştı, Kılıçdaroğlu bu seçimde 7 düveli yanına aldı" şeklinde konuştu.
CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili'nin açıklamasından satır başları şu şekilde;
"Hatta bunların yanında terör örgütlü gruplar da vardı. Fakat buna rağmen hiçbir şekilde başarılı sayılamaz. Denenmeyen hiçbir şey kalmadı. Yani seçim alma bahanesiyle ilkelerden vazgeçilmek, ideolojiyi bir kenara bırakmak, Mustafa Kemal'i ötelemek, bertaraf etmek de dahil, denenmeyen hiçbir şey kalmadı ama seçim alınamadı ve başarısız olundu. O halde istifa etmelidir. Çünkü başarısızlık kavramları varsa istifa da vardır işin ucunda. Başarılıysanız devam ederseniz. Başarısızsanız etmezsiniz. İstifa etmesi gereken sadece Kılıçdaroğlu değildir. O dönemde parti meclisi üyeliği yapmış, hala yapan MYK ve seçimi yönlendiren, yöneten kim varsa, hepsi istifa etmelidir. Öyle Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp kendine iki kurban seçerek bu işi öteleyemez, sürdüremez, genel başkanlığa devam edemez. Mutlaka istifa etmelidir. Bunun başka bir yolu yoktur. Partinin dışına attığı Atatürkçülere yol açmalıdır"
"SİYASET BİR İDEOLOJİ PAZARLAMASIDIR"
Siyasetin bir anlamda pazarlama olduğunu vurgulayan Sapan, "Nasıl dışarıda ticari maksatlı bir ürünü pazarlarsanız siyasette de ideolojinizi pazarlarsınız. Metodolojinizi, fikrinizi pazarlarsınız. Ama bunu yaparken geçmişinizi bir kenara bırakarak ideolojik fikirlerinizi, ilçelerinizi bir kenara bırakarak bir işportacı zihniyetiyle yapamazsınız. Zaten yapamadınız. Yani sokakta düşünce üreterek, sokakta çalakalem akla gelen söylemlerle seçim yönetilemez, alınamaz da" diye konuştu.
"Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi alamazdı" diyerek sözlerini sürdüren Sapan şu cümleleri sarf etti;
Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu giydiği gömlek itibariyle alamazdı. Türkiye'nin ayarlarıyla, kılcal damarlarıyla oynuyorsunuz. Geçmişte biz bunları başkalarına söylerdik. Ne acıdır ki şimdi biz CHP diyemeyeceğim yeni CHP'nin genel başkanına söylüyoruz ve utanç içindeyim. Türkiye'nin çıkarlarını dış odaklara karşı iç düşmanlara karşı Türkiye'nin çıkarlarını korumak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkesidir. Siz bunlara karşı hareket eden kurumlarla, kuruluşlarla birlikte hareket ediyorsunuz. Onlarla seçim almayı düşündünüz. O işe angaje oldunuz.