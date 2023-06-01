GELECEK PARTİLİLER CHP'YE İSTİFASINI SUNDU

CHP listelerinden seçimlere giren 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partisi ise CHP seçmeninin büyük tepkisi çekerken, Muğla milletvekili seçilen Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ, 10 vekilin istifa dilekçelerini TBMM'ye verdiklerini duyurdu.

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz."





