Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen parti tabanı, bu çağrılara cevap alamazken bugün Kılıçdaroğlu, partisinin mevcut A takımıyla Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.
Düzenlenen toplantıda, istifa etmesi istenen CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.
KILIÇDAROĞLU YİNE KOLTUĞU BIRAKMADI
Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi büyük tepki uyandırdı.
CHP'DE ÜST DÜZEY İSTİFA
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken kaos havasının hakim olduğu CHP'de üst düey bir istifa haberi geldi.
CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.