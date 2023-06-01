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    • 01.06.2023 20:16
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    28 Mayıs hezimeti sonrası sular durulmuyor! CHP'de üst düzey istifa

    CHP'de 28 Mayıs hezimeti sonrası sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmama kararı alıp tüm MYK üyelerini istifa etmesinin etkileri sürerken üst düzey bir istifa haberi geldi. CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    CHP’de üst düzey istifa

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

    Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.


    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen parti tabanı, bu çağrılara cevap alamazken bugün Kılıçdaroğlu, partisinin mevcut A takımıyla Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.



    Düzenlenen toplantıda, istifa etmesi istenen CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.

    KILIÇDAROĞLU YİNE KOLTUĞU BIRAKMADI
    Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi büyük tepki uyandırdı.



    CHP'DE ÜST DÜZEY İSTİFA
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken kaos havasının hakim olduğu CHP'de üst düey bir istifa haberi geldi.

    CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        GELECEK PARTİLİLER CHP'YE İSTİFASINI SUNDU
        CHP listelerinden seçimlere giren 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partisi ise CHP seçmeninin büyük tepkisi çekerken, Muğla milletvekili seçilen Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ, 10 vekilin istifa dilekçelerini TBMM'ye verdiklerini duyurdu.

        CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz."
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