CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı: "Babasının çiftliği değil! İstifa et bir başkası gelsin"

Zafer Partisi'nin Genel Başkanı alıyor eline bir kağıt geliyor, destek verecek ya 'anayasanın ilk 4 maddesini değiştiremezsin' diye CHP genel başkanına bildiri imzalatıyor, bu ne kadar acı. Demek ki diyor ki 'anayasanın ilk 4 maddesini ben senden daha iyi korurum', Kemal Bey'in sırf bu yüzden bile istifa etmesi gerekir. Ali Babacan, HDP değiştirmek istiyor ve bunlara da dur demiyorsun, değiştiremeyeceğim de demiyorsun. Sesler yükseliyor yavaş yavaş ümit ederim bırakır ama bırakmaz. CHP'ye çökmüşler, Kemal giderse onların siyasi hayatı biter diye düşünen var. Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım, her tarafımda yaralar çıkar. İstifa et bir başkası gelsin, babasının çiftliği değil, ona verilmedi tapusunda değil. Türkiye'nin geleceği için Kemal Bey'in istifa etmesi gerekir. İstanbul'daki bu Canan o koltukta nasıl oturuyor ben merak ediyorum. Kemal Bey eğer istifa etmezse yerel yönetimlere giderken bir seçenek sunmak lazım. Bu konuda ben çok ciddi bakıyorum yeni kurulacak parti de ne Mustafa Sarıgül'ün ne Muharrem Bey'in partisine benzer. Çünkü bu partiler kurulduğu zaman ölü doğmaması lazım, şimdi toplumdan bir talep var. Kemal Bey diretirse 'Ben yine olacağım' derse zannediyorum çok ciddi bir parti kurulur" diye konuştu.