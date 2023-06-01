CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı: "Babasının çiftliği değil! İstifa et bir başkası gelsin"

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tercihini istikrardan yana kullandı. Seçimde Başkan Erdoğan'a karşı yenilgi alan 8'li koalisyonda kriz suları kaynamaya devam ediyor. Parti içinde Kılıçdaroğlu hakkında çatırdamalar devam ederken, bir mermide CHP'li Mehmet Sevigen'den geldi.
Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem Milletvekili seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, seçim sonrası ortaya çıkan tabloya ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2'nci tur sonuçları sonrası 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine tepki gösterdi. Sevigen, "1'inci tur sonuçlandıktan sonra 2'nci turun sonucu zaten başından beri belliydi. Yüzde 1'e yakın oyları olan 4 siyasi partiye 40 tane milletvekili verdik. Bu CHP tabanında büyük kırgınlık oluşturdu. 1'inci tur da 2'inci tur da çok başarısız, burada bir başarı yok ki başarının ölçüsü nedir; kazanmaktır. Kendi aralarında anlaşmadılar, 9 tane birbirine benzemeyen oluşum, birbirinden intikam almaya, önüne geçmeye çalışan bir oluşuma kimse oy vermedi. Burada en büyük yenilgi Kemal Bey'in, şunu anlamadı; toplumun Kemal beye güveni yok, bunun farkında değil. 13'üncü oldu, Atatürk'ten çok CHP'nin başında genel başkanlık yapıyor, Kemal Bey'in hiç umurunda değil, zerre kadar yüzü kızarmıyor.
Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu o parti tamamen gitmiş yerine FETÖ'cülerin cirit attığı, Türkiye'nin ulusal birliğinden yana olmayan insanların halay çektiği bir parti haline geldi. Şimdi yine gitmiyor, önümüzde yerel seçimler var. Ankara ve İstanbul'da kesin kaybederiz, İzmir'de biliyorsunuz yüksek oy alıyoruz. İnsanlara bakış açınız farklı, Tayyip Bey birinci seçimden sonra direkt Hatay'a deprem bölgesine gitti, bizimki Babala TV'ye gitti. 3-5 kuruş yardım edenler o insanların başına ne kadar kaktılar, neler söylediler. Bunlara karşı bir etten duvar, zırh olmazsan o insanları korumazsan araştırıp bu insanlar CHP'li midir, değil midir diye ya da CHP'li değildir bunlar diye söylemezsen onları koruyamazsan onlar da sana oy vermiyorlar. Seçimi ondan kaybettik yoksa 1 milyon 200 bin oy aradaki fark büyük değil ki" dedi.