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    • Haberler
    • 01.06.2023 14:35
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    • 01.06.2023 15:28
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    Amerikalı siyaset uzmanı Kanthan seçimin asıl kaybedenini açıkladı: ABD ve CIA

    14 ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici galibiyetiyle noktalandı. Seçimi kazanmak adına 6 parti ve dışarıdan HDP, PKK ve FETÖ'nün destek verdiği koalisyon ile ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu hezimeti yaşadı. Koalisyon seçim kampanyası boyunca ABD ve Avrupa'nın açık desteğini aldı. Küresel çete, medya yoluyla her seferinde Başkan Erdoğan'ı hedef alırken; Kılıçdaroğlu'nu parlatan yayınlar yapmaktan geri durmadı. ABD Başkanı Joe Biden, uzun süre önce, "Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklemeliyiz" diyerek yürütülen kampanyanın sinyalini vermişti. Seçim sonuçlarını ele alan Amerikalı bağımsız gazeteci S.L. Kanthan, "Bu seçimin en büyük kaybedeni muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu." diyerek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

    takvim.com.tr
    Seçim asıl kaybedeni: ABD ve CIA

    Seçimler Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık zaferiyle sonuçlandı. Kurdukları koalisyon yıkılan 6 parti ve HDP ile birlikte PKK, FETÖ ve küresel çete yıkıma uğradı. Seçim kampanyasının başından bu yana muhalfetin arkasında konumlanan ABD de kaybedenler listesinde yer aldı.

    Siyasi analist, yazar ve bağımsız gazeteci S.L. Kanthan, MOATS isimli bir televizyon programında Türkiye'nin seçim sonuçlarını değerlendirdi.

    DARBE TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU
    Kanthan, program sunucusunun "CIA Türkiye'deki seçimleri kaybetti. Bu özet yeterli olur mu?" sorusunu cevapladı.

    Kanthan, şu ifadeleri kullandı:
    Kesinlikle, biliyorsunuz, bu seçimin en büyük kaybedeni muhalefet adayı Sayın Kılıçdaroğlu değil, ABD ve CIA oldu.

    Sizin de belirttiğiniz gibi, ABD uzun süredir Erdoğan'ın adaylığına engel olmaya çalışıyordu. 2016'da CIA bir darbe teşebbüsünde bulundu.

        Yani aslında olan ya da en azından şehir efsanesi olarak yayılan şey şu: Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı ve onu darbe konusunda uyardı.

        SEÇİMİ MANİPÜLE ÇABASI
        Son 7 yıldır ABD, zaten Türkiye'ye her türlü yaptırım ve tehdit yoluyla zorbalık yapıyor ve Türkiye'nin dış politikası üzerinde baskı oluşturuyor.

        Ancak bu seçim sırasında gerçekten büyük bir hata yaptı ve yüzsüzce seçimi manipüle etmeye çalıştı. Batı medyasına bakarsanız, görürsünüz. Batı medyası Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkardı.

            SOSYAL MEDYA KAMPANYASI
            CIA'in Ulusal Demokrasi Vakfı gibi paravan örgütleri vardı. Bu örgütler rakip aday ile buluştu ve onun için çok sayıda sosyal medya kampanyası başlattı. Ve daha önemlisi, ABD son iki yıldır Türkiye'ye karşı adeta bir ekonomik savaş başlattı.

            HALK BÜYÜK RESMİ GÖRDÜ
            Aslında Wall Street, Türkiye'nin para birimi olan liraya saldırmaya başladı ve TL son iki yılda %50'den fazla değer kaybetti. Bu da enflasyonun çok artmasına ve Türk halkının büyük sıkıntılar çekmesine neden oldu. Ama halk istikrar arayışında olduğu için Erdoğan'ın yanında durdu. Ve sanırım halk duruma ilişkin büyük resmi de gördü.

            "HAİN KABUL EDİLECEK"
            Türkiye'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerçekten şok edici bir şey söyledi. Soylu, "Eğer birisi ABD yanlısı bir dış politika önerisinde bulunursa, bu kişi hain olarak kabul edilecek" demişti.
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                Haberler Haberler Amerikalı siyaset uzmanı Kanthan seçimin asıl kaybedenini açıkladı: ABD ve CIA
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