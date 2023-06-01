Amerikalı siyaset uzmanı Kanthan seçimin asıl kaybedenini açıkladı: ABD ve CIA

Seçimler Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık zaferiyle sonuçlandı. Kurdukları koalisyon yıkılan 6 parti ve HDP ile birlikte PKK, FETÖ ve küresel çete yıkıma uğradı. Seçim kampanyasının başından bu yana muhalfetin arkasında konumlanan ABD de kaybedenler listesinde yer aldı.

Siyasi analist, yazar ve bağımsız gazeteci S.L. Kanthan, MOATS isimli bir televizyon programında Türkiye'nin seçim sonuçlarını değerlendirdi.

DARBE TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

Kanthan, program sunucusunun "CIA Türkiye'deki seçimleri kaybetti. Bu özet yeterli olur mu?" sorusunu cevapladı.