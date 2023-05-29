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    • 29.05.2023 22:40
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    • 29.05.2023 22:40
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    Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi: Şimdi daha hızlı koşacağım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 12.kez sandığa gömdü. Kılıçdaroğlu’nun bu hezimet sonrası istifa etmesi beklenirken, “Mücadeleye devam edeceğim” mesajı CHP’deki büyük kaosun fitilini ateşlemişti. . CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'da yaptığı konuşmada "Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayım bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadeleriyle adeta üstü kapalı mesaj yolladı.

    Ekrem’den Kılıçdaroğlu’na gönderme

    Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aldığı yüzde 52,18'lik oy oranı ile yaklaşık 2,5 oy ile fark atarak yeniden seçildi.



    İLK TURDA YÜZDE 49,5
    Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.



    İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.



        ZAFER İKİNCİ TURDA
        Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.



        Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN İSTİFA ETMEYECEĞİM MESAJI
        Başkan Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkmasının ardından yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda istifa etmeyeceğini duyururken bu durum tabandan büyük tepki çekti.



            TEPKİLER GELDİ
            Diğer yandan mücadeleye devam mesajları veren Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde de tepkiler geldi.



            İMAMOĞLU'NDAN ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME
            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada "Yolda olmak bir tercihtir. Yol almak bir tercihtir. Mutluluk yolda olmak ve yol almakla ilişkilidir. Ben zaten yoldayı bundan hiç vazgeçmedim. Şimdi daha hızlı koşacağım" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj gönderdi.

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            Ekrem’den Kılıçdaroğlu’na gönderme
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi: Şimdi daha hızlı koşacağım
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