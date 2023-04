Başkan Erdoğan'dan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan Büyük Millet Meclisimizin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Mmilletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.

Öyleyse 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza adadığı bu önemli günün temsil ettiği milli mücadele ruhunu hiç bir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Sakarya'nın evladı Sait Faik, bir insanı sevmekle başlar her şey diyor.

21 sene değil 40 yıl dik durduk dikleşmedik ve bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizim kendi hikayemizde milletimizi sevmekle, ülkemizi sevmekle, vatanımızı sevmekle başladı. Hergünümüze, her haftamıza, her ayımıza, her yılımıza bu aşkla bu sevda ile başladık ve devam ettik. Bu yıl 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıplar sebebiyle Ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Biliyorsunuz bizim hareketimizde hanım kardeşlerimizin yeri çok farklı. Hep kale içeriden fethedilir derim. Yani hanımlar bu konuda kararını verdimi bu iş bitmiştir. Hamdolsun imanımızın bir gereği olarak umudumuzu asla yitirmedik. Ne diyor şair; İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Dün de Kahramanmaraş'taydım Nurdağı'ndaydım orada konutların teslimini yaptık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik. Ama birileri de turist olarak gittiler. Biz turist olarak değil iş yapmaya gittik.