Başkan Erdoğan'dan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün iki bayramı bir arada kutlayan sevgili çocuklar hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Maşallah, şu muhteşem katılım buraya gelirken yolların sağında solundaki Akyazı'nın güzel insanları doğrusu bize çok duygula anlar yaşattı. Adeta buradaki muhteşem katılımı Akyazı'dan buraya caddenin sağında solunda gördük. Bu bir şeyi gösteriyor. Akyazı biz 14 Mayıs'a hazırız diyor. Sakarya biz gümbür gümbür akıyoruz 14 Mayıs'a hazırız diyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? Onun buradaki uzantılarına gereğini yapıyor musunuz? Cumhur İttifakı'nı Sakarya'da iş başında güvenle yola devam diyor musunuz? Ben de sizlere şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.
Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan Büyük Millet Meclisimizin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Mmilletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.
Öyleyse 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum.
Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarımıza adadığı bu önemli günün temsil ettiği milli mücadele ruhunu hiç bir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Sakarya'nın evladı Sait Faik, bir insanı sevmekle başlar her şey diyor.
21 sene değil 40 yıl dik durduk dikleşmedik ve bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizim kendi hikayemizde milletimizi sevmekle, ülkemizi sevmekle, vatanımızı sevmekle başladı. Hergünümüze, her haftamıza, her ayımıza, her yılımıza bu aşkla bu sevda ile başladık ve devam ettik. Bu yıl 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız kayıplar sebebiyle Ramazan ayını ve bayramı buruk karşıladık. Biliyorsunuz bizim hareketimizde hanım kardeşlerimizin yeri çok farklı. Hep kale içeriden fethedilir derim. Yani hanımlar bu konuda kararını verdimi bu iş bitmiştir. Hamdolsun imanımızın bir gereği olarak umudumuzu asla yitirmedik. Ne diyor şair; İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.
Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Dün de Kahramanmaraş'taydım Nurdağı'ndaydım orada konutların teslimini yaptık. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik. Ama birileri de turist olarak gittiler. Biz turist olarak değil iş yapmaya gittik.
BU ÜLKE TERÖR DEVLETİ DEĞİLDİR
Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selo'yu çıkaracakmış. Terör elebaşı Öcalan'ı çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir.