Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Deprem turisti 7'li koalisyona sert tepki gösteren Erdoğan, "14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum." dedi. HDPKK ile kirli bir ortaklık yapan 7'li koalisyona sert tepki gösteren Erdoğan, "Terör elebaşı Öcalan'ı çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir." ifadelerini kullandı. Faizin daha da düşeceğine dikkat çeken Erdoğan, "Geçmişte yapmıştık bugün de yaparız yarın da yapacağız. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada bu çeşitli gıdalar olabilir. Yanlış yola gidenlere yapacağımız düzenlemelerle gerekli dersi vereceğiz" şeklinde konuştu. Erdoğan, TCG Anadolu'nun İzmir'e gideceğini açıkladı.