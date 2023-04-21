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    • 21.04.2023 21:11
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    CHP'nin 'kurşunlandık' diyerek başlattığı provokasyon zincirinde son halka Adıyaman! Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı ve Davutoğlu'na dikkat

    CHP'nin toplumun sinir uçlarını kaşıyan provokasyon zincirinde son halka Adıyaman oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanlaması manidar 'Kürt - Alevi' çıkışlarının ardından Ahmet Davutoğlu, "Alevi-Sünni çatışması olabilir, Alevi bir köy basılabilirdi" sözleriye Adıyaman'ı işaret etti. Bu gelişmeyle eşgüdümlü olarak Kılıçdaroğlu hemen soluğu Adıyaman'da aldı. CHP liderine bölgede tepki gösterenler oldu, münakaşalar yaşandı, yandaş medyada "Kılıçdaroğlu'na saldırı" başlıkları atıldı. Ortadaki somut deliller ise Adıyaman'da yaşananların sistematik ve organize bir algı oyunu olduğuna dair şüpheleri kuvvetlendirdi. | TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Provokasyon zincirinde son halka Adıyaman!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yalan ve algıya dayalı karanlık siyasetine şahitlik ediyor.

    Siyaseten sıkışan şer masası toplumun sinir uçlarını kaşıyor, kendisine alan açmak adına çeşitlik provokasyonlara başvuruyor.

    Bu durumu somut örneklerle ele alalım;


    VARAN 1 | 6 NİSAN 2023: "CHP İL BAŞKANLIĞI'NA SALDIRI" TİYATROSU
    Takvim yaprakları 6 Nisan 2023'ü gösteriyor. Sahneye CHP'nin siyaseten hükümsüz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çıkıyor.

    "Saldırıya uğradık" tiyatrosu sahnleleniyor ancak etkisi uzun soluklu olmuyor...

    Canan Kaftancıoğlu'nun "CHP İl Başkanlığı'na saldırı" diye lanse ettiği durumun farklı olduğu ortaya çıkmış, ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmişti. Şüpheliler de ifadelerinde havaya ateş ettiklerini söylemişti.

    Böylelikle 'kurşunlandık' tiyatrosu çürütülmüş oldu.



    VARAN 2 | 18 NİSAN'DA KÜRT VE 19 NİSAN'DA ALEVİ PROVOKASYONU
    7'li koalisyonun tescilli riyakar cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. 18 Nisan'da yapılan bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı.



        CHP lideri 19 Nisan 2023'te de 'Alevi' provokasyonuna soyundu. Türkiye'de mezhep tartışmalarının yaşandığını, sistemin ayrıştırıcı olduğunu, "Alevi olmaz" denildiğini iddia ederek skandal bir algı operasyonuna imza attı.



        DAVUTOĞLU PROVOKASYON ATEŞİNİ KÖRÜKLEYİP ADIYAMAN'I İŞARET ETTİ
        Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun yaktığı provokasyon ateşinin üzerine benzin dökerek skandalda vites yükseltti.



        "DEPREMDE ASKER YOKTU ALEVİ VE KÜRT KÖYLERİNDE KATLİAM YAPILABİLİRDİ"
        Gelecek Partisi Genel Başkanı, CHP yandaşı Halk TV'de 'Kürt' ve 'Alevi' başlıkları açtı, toplumun sinir uçlarıyla oynayan şu ifadeleri kullandı;

        Ben çok korktum ne zaman biliyor musunuz? Depremin üçüncü günü Adıyaman'a gittim. Tek bir asker yoktu o sokaklarda. Orada organize bir grup gitse bir Alevi veya bir Kürt köyünde bir katliam yapmaya kalksa önünü durduramazsınız.

        VARAN 3 | PROVOKASYONUN SON HALKASI ADIYAMAN: DAVUTOĞLU İŞARET ETTİ KILIÇDAROĞLU SOLUĞU ORADA ALDI
        Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' söylemi, Davutoğlu'nun 'Adıyaman'ı işaret eden 'Kürt' ve 'Alevi' çıkışı sonrası provokasyonun son halkası bugün Adıyaman'da tamamlandı.

        Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun "Adıyaman'da Alevi-Sünni çatışması olabilir, Alevi bir köy basılabilirdi" sözlerinden saatler sonra Adıyaman'a gitti.



        Bölgede Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler oldu, CHP yandaşı medya hemen "KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI" başlıklı yayınlara başladı.

        CHP lideri mezarlık ve türbe ziyaretlerinde bulundu, münakaşalar yaşandı.



        HER NE HİKMETSE AK PARTİ SEÇİM OFİSİ ÖNÜNDE!
        Son olarak Kahta'da Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki araçlardan biri ile bölgedekiler arasında tartışma yaşandı. Her ne hikmetse tam da AK Parti'nin Kahta Seçim Ofisi'nin önünde...

        AMAÇ SEÇİME SAYILI ZAMAN KALA TOPLUMU GERMEK
        Bu gelişmeler Adıyaman'da yaşananların sistematik ve organize bir algı oyunu olduğuna dair şüpheleri de kuvvetlendirdi. Amacın ise seçime sayılı bir zaman kala toplumu germek olduğu gün gibi aşikar.

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        Haberler Güncel CHP'nin 'kurşunlandık' diyerek başlattığı provokasyon zincirinde son halka Adıyaman! Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı ve Davutoğlu'na dikkat
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