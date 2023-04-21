CHP'nin 'kurşunlandık' diyerek başlattığı provokasyon zincirinde son halka Adıyaman! Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı ve Davutoğlu'na dikkat

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yalan ve algıya dayalı karanlık siyasetine şahitlik ediyor.
Siyaseten sıkışan şer masası toplumun sinir uçlarını kaşıyor, kendisine alan açmak adına çeşitlik provokasyonlara başvuruyor.
Bu durumu somut örneklerle ele alalım;
VARAN 1 | 6 NİSAN 2023: "CHP İL BAŞKANLIĞI'NA SALDIRI" TİYATROSU
Takvim yaprakları 6 Nisan 2023'ü gösteriyor. Sahneye CHP'nin siyaseten hükümsüz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çıkıyor.
"Saldırıya uğradık" tiyatrosu sahnleleniyor ancak etkisi uzun soluklu olmuyor...
Canan Kaftancıoğlu'nun "CHP İl Başkanlığı'na saldırı" diye lanse ettiği durumun farklı olduğu ortaya çıkmış, ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmişti. Şüpheliler de ifadelerinde havaya ateş ettiklerini söylemişti.
Böylelikle 'kurşunlandık' tiyatrosu çürütülmüş oldu.
VARAN 2 | 18 NİSAN'DA KÜRT VE 19 NİSAN'DA ALEVİ PROVOKASYONU
7'li koalisyonun tescilli riyakar cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. 18 Nisan'da yapılan bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu anlaşıldı.