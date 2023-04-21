CHP'nin 'kurşunlandık' diyerek başlattığı provokasyon zincirinde son halka Adıyaman! Kılıçdaroğlu'nun Alevi çıkışı ve Davutoğlu'na dikkat





"DEPREMDE ASKER YOKTU ALEVİ VE KÜRT KÖYLERİNDE KATLİAM YAPILABİLİRDİ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı, CHP yandaşı Halk TV'de 'Kürt' ve 'Alevi' başlıkları açtı, toplumun sinir uçlarıyla oynayan şu ifadeleri kullandı;



Ben çok korktum ne zaman biliyor musunuz? Depremin üçüncü günü Adıyaman'a gittim. Tek bir asker yoktu o sokaklarda. Orada organize bir grup gitse bir Alevi veya bir Kürt köyünde bir katliam yapmaya kalksa önünü durduramazsınız.



VARAN 3 | PROVOKASYONUN SON HALKASI ADIYAMAN: DAVUTOĞLU İŞARET ETTİ KILIÇDAROĞLU SOLUĞU ORADA ALDI

Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' söylemi, Davutoğlu'nun 'Adıyaman'ı işaret eden 'Kürt' ve 'Alevi' çıkışı sonrası provokasyonun son halkası bugün Adıyaman'da tamamlandı.



Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nun "Adıyaman'da Alevi-Sünni çatışması olabilir, Alevi bir köy basılabilirdi" sözlerinden saatler sonra Adıyaman'a gitti.







Bölgede Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler oldu, CHP yandaşı medya hemen "KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI" başlıklı yayınlara başladı.



CHP lideri mezarlık ve türbe ziyaretlerinde bulundu, münakaşalar yaşandı.







HER NE HİKMETSE AK PARTİ SEÇİM OFİSİ ÖNÜNDE!

Son olarak Kahta'da Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki araçlardan biri ile bölgedekiler arasında tartışma yaşandı. Her ne hikmetse tam da AK Parti'nin Kahta Seçim Ofisi'nin önünde...



AMAÇ SEÇİME SAYILI ZAMAN KALA TOPLUMU GERMEK

Bu gelişmeler Adıyaman'da yaşananların sistematik ve organize bir algı oyunu olduğuna dair şüpheleri de kuvvetlendirdi. Amacın ise seçime sayılı bir zaman kala toplumu germek olduğu gün gibi aşikar.

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