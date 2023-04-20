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    • 20.04.2023 21:46
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    Başkan Erdoğan Karadeniz gazıyla enerjide bağımsızlık ateşini yaktı! 2 müjde birden: Ücretsiz doğalgaz konutlara giriyor...

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katıldı. Törende 2 müjde birden veren Başkan Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR

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    Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 2020 yılından itibaren yürütülen çalışmalarla bulunan 710 milyar metreküp Karadeniz doğalgazının ulusal hatta bağlanmasına sayılı günler kala 170 kilometre açıkta bulunan doğalgaz, karaya ulaştı.

    Başkan Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılıyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    Bugün Filyos'ta ülkemizin 2 bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. Birisi Ramazan Bayramıdır, tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamamiyle birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Bu projenin ilk adımını, 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 km açığındaki Sakarya Gaz sahasında, Fatih gemisinin sondajıyla atmıştık. Tuna 1 kuyusunda, 320 milyar metreküplük rezrev olduğu gösterildi. İlave sondajla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih'e Kanuni'nin de katılmasıyla birlikte rezerv miktarı 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de katılmasıyla uluslararası değerlendirme şirketine yaptırdığımız modellemeyle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi.



    Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'de gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Sahadan kuyuya, ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. 1 yıl önce Karadeniz altındaki keşfin ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında önce sığ sonra derin denizde boru serimi yaptık.

    2 MÜJDE BİRDEN VERDİ
    1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır.

    Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.

    Açıklamanın detayları gelecek...

    BAŞKAN ERDOĞAN, TESİSİ HAVADAN İNCELEDİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"ne katılmak üzere Filyos'a geldi. Başkan Erdoğan, tesisi havadan inceledi.

    BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: MÜJDELER OLSUN
    Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz gazına ilişkin paylaşım yaptı.

    Erdoğan, "Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla üç yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Müjdeler Olsun" dedi.

    Başkan Erdoğan bir diğer paylaşımında ise "Müjdeler Olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun. " ifadelerine yer verdi.

    ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
    Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri geçtiğimiz gün göründü. Karada ilk alevin görünmesiyle sevinç yaşanırken, yanma ünitesinden yükselen alevler geceyi aydınlattı.

    Alevlerin yüksekliğinin 15 metreye ulaştığı öğrenildi. Test yakışında 4 itfaiye ve 2 ambulans tesiste yaşanabilecek aksiliklere karşı önlemi aldı.

        Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı.

        Alevler havadan görüntülerinken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk." dedi.

        Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması sebebiyle bugün saat 20.23'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' düzenlendi.

        BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
        Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün canlı yayında yaptığı açıklamada, "Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız. Karadeniz gazının ilk fazını Filyos'ta devreye alacağız. 16 Nisan itibariyle kuyulardaki vanalar açılarak gaz verilmeye başlandı. Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız. Burada bir yandan da yeni keşifler için hazırlık yapıyoruz. Orta Karadeniz'de çalışmalar yapıldı, değerlendirmeler sürüyor. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan Karadeniz gazıyla enerjide bağımsızlık ateşini yaktı! 2 müjde birden: Ücretsiz doğalgaz konutlara giriyor...
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