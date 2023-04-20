Başkan Erdoğan Karadeniz gazıyla enerjide bağımsızlık ateşini yaktı! 2 müjde birden: Ücretsiz doğalgaz konutlara giriyor...

Başkan Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bugün Filyos'ta ülkemizin 2 bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. Birisi Ramazan Bayramıdır, tebrik ediyorum. Rabbimden milletimizin tamamiyle birlikte buradaki kardeşlerimizin her birini afetsiz, kazasız, belasız, huzurlu, mutlu, güvenli nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır. Bu projenin ilk adımını, 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 km açığındaki Sakarya Gaz sahasında, Fatih gemisinin sondajıyla atmıştık. Tuna 1 kuyusunda, 320 milyar metreküplük rezrev olduğu gösterildi. İlave sondajla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih'e Kanuni'nin de katılmasıyla birlikte rezerv miktarı 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de katılmasıyla uluslararası değerlendirme şirketine yaptırdığımız modellemeyle gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi.





Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'de gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Sahadan kuyuya, ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. 1 yıl önce Karadeniz altındaki keşfin ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın Haziran'ında önce sığ sonra derin denizde boru serimi yaptık.

2 MÜJDE BİRDEN VERDİ

1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır.

Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.

Açıklamanın detayları gelecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"ne katılmak üzere Filyos'a geldi. Başkan Erdoğan, tesisi havadan inceledi.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: MÜJDELER OLSUN

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz gazına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla üç yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Müjdeler Olsun" dedi.

Başkan Erdoğan bir diğer paylaşımında ise "Müjdeler Olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun. " ifadelerine yer verdi.

#MüjdelerOlsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/hEvSivxx8q — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2023

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki yanma ünitesinde Karadeniz gazının ilk alevleri geçtiğimiz gün göründü. Karada ilk alevin görünmesiyle sevinç yaşanırken, yanma ünitesinden yükselen alevler geceyi aydınlattı.