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    • 23.04.2023 10:48
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    • 23.04.2023 12:23
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    Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Başkan Erdoğan'ı selamladı!

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamladı. TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TCG Anadolu Başkan Erdoğan’ı selamladı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

    TCG Anadolu Başkan Erdoğan'ı selamladı | VİDEO

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile TCG Anadolu'ya geldi.

    TCG Anadolu Başkan Erdoğan'ı selamlayacak | VİDEO

    Denizcilik geleneklerine göre gemiye çıkışında "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi TCG Anadolu'nun köprü üstüne çıkan Akar, burada seyir subayından yapılacak Boğaz geçişine ilişkin bilgi aldı.

        Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Bakan Akar'ın "avara" komutu sonrası gemi limandan ayrılış faaliyetlerine başladı.

        BİSMİLLAH HALATLAR FORA
        Gemi komutanının "Bismillah halatlar fora" komutu sonrasında geminin limana bağlı olduğu halatlar toplandı ve batarya düdüğü çalınarak gemi seyrine başladı.

            TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğaz geçişi yaparak halkı selamladı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'I SELAMLADI
            Boğaz geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamladı. TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

            Geminin limandan ayrıldığı anlar, sahilde toplanan çok sayıdaki vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

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            Haberler Güncel Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Başkan Erdoğan'ı selamladı!
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