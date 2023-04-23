Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Başkan Erdoğan'ı selamladı!

BAŞKAN ERDOĞAN'I SELAMLADI

Boğaz geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamladı. TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.