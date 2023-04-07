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    • 07.04.2023 22:40
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    • 07.04.2023 22:56
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    DEŞİFRE | 7'li koalisyonda liste liste kriz! Küçükler 30-40 istiyor, Kılıçdaroğlu 2-3 vekille geçiştiriyor: İYİ Parti pusuda bekliyor

    Kendi içlerinde bir türlü orta yolu bulamayan 7'li koalisyon kısır politikalar ve yıkım siyaseti ile Türkiye'yi yönetmeye talip oldu. Ancak durum öyle vahim ki; önce adaylık savaşı baş gösterdi sonra da koltuk paylaşımında koalisyon ortakları birbirine düştü. Ortaklar arasında şimdi de liste krizi baş gösterdi. Şartlı 'evet' ile adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu, kendisinden 30-40 vekil talep eden küçük ortaklarına anket kartını açıp 2-3 vekil önererek 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi. Bu durumu CHP yandaşı kanallarda konuşan fondaş anketçiler bile doğruladı. Bir yandan da pusuda bekleyen bir İYİ Parti var... Takvim.com.tr liste kriziyle birbirini yiyen 7'li koalisyonun çıkar temelli ilişkiler üzerine inşa edildiğini somut örneklerle deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’dan ’30-40’ isteyen küçüklere 2-3 vekil...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.

    Öte yandan koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de koltuk krizi baş gösterdi.

    HAZİNE YAĞMASINDA KILIÇLAR ÇEKİLDİ
    İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında 'ekonomi yönetimi' konusunda kılıçlar çekildi, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" diyerek Ali Babacan'ın DEVA'sına resti çekti.

    BAY BAY KEMAL KAZIĞI: KÜÇÜK ORTAKLARA 3 VEKİL ŞOKU
    Adaylık savaşında ateşkes ilan eden, koltuk paylaşımında birbirlerine silah çeken 7'li yıkım koalisyonu şimdi de liste savaşına tutuştu.

    KILIÇDAROĞLU'NA: "ADAM BİZİ SATTI"
    Daha önce Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun önüne anketleri sürerek vekil sayısını düşük tutacağını söyledi.

    Liste krizi alevlenirken bir çıkış da İYİ Parti'den geldi. Parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve 'Tabanımız kabul etmiyor' mesajı verdi. Öte yandan İYİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkları Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı talep ettiği gündeme geldi.



        FONDAŞ ANKETÇİLER DE KRİZİ DOĞRULADI
        Bu durumu destekleyen bir çıkış ise fondaş anketçilerden geldi.

        CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek liste krizini açık etti.



        Kulat'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

        Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten zor bir süreç yaşıyor. Sizden yıllardır iktidar olmanız beklentsinde olan teşkilatınız var. Siz tam böyle bir yere yaklaşırken partinizin içerisine 4 tane parti gelmiş... Onları listelerinizden göstermek durumundasınız. Bu bir ittifakın gereği, sonuç olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde de cumhurbaşkanı adayı siz (Kılıçdaroğlu) olmanız dolayısıyla önem kazanıyor. Bu anlamda gerçekten işleri zor.

        "BİRİSİ 30-40 VEKİL BEKLERKEN BİR BAŞKASI 2-3 VEKİL DÜŞÜNÜYOR"
        Beklentisi olanların beklentisi ile bu tarafın (Kılıçdaroğlu) vermeyi düşündüğü rakamlar arasında o kadar büyük rakamlar olabiliyor ki... Birisi 30 vekil 40 vekil beklerken bir başkası da 2-3 vekil düşünüyor. Zamanında konuşulmuş bunlar. Rakamlar konuşulmamış ama prensipte konuşulmuş. Sonra beklentiler karşılanmayınca yaşanan bazı türbülanslar oluyor.

        İYİ Parti listesinden girecek molan BTP hala garantiye alınmış değil.



        KARAMOLLAOĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLAYALIM
        Bilindiği üzere koalisyonun temsiliyet gücü küçük ortaklarından Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu geride bıraktığımız ay 'ittifak içinde ittifak' formülü açıklamıştı.

        Saadet, Gelecek ve DEVA'nın birleşmesi çağrısında bulunan Karamollaoğlu, "30-40 vekil çıkarabiliriz" iddiasında bulunmuştu.

        İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'TOPAL ÖRDEK' BENZETMESİ
        Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartı ile 'evet' veren İYİ Parti'den peşi sıra tonu yüksek açıklamalar yükseliyor...

        Son olarak İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Çıray, "300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur" ifadelerini kullandı.




            EDİTÖR NOTU: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilmeden önce bol keseden Bakanlık ve vekillik hayali kuran Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası umduklarını bulamadı. 'Anket' kartı açıldı, henüz seçim tartısına girmemiş partilere 'yerinizi bilin, oyunuz kadar konuşun' mesajı verildi. Birkaç ay önce "Bizim de sözümüz dinlenmeli, kriz çıkar" naraları atan Ahmet Davutoğlu şu denklemde 2-3 vekile razı edildi. Bu gelişmeler ışığında baş gösteren liste krizi 7'li koalisyonun çıkar temelli ilişkiler üzerine inşa edildiğini de somut bir şekilde açık etti.
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            Haberler Güncel DEŞİFRE | 7'li koalisyonda liste liste kriz! Küçükler 30-40 istiyor, Kılıçdaroğlu 2-3 vekille geçiştiriyor: İYİ Parti pusuda bekliyor
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