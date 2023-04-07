DEŞİFRE | 7'li koalisyonda liste liste kriz! Küçükler 30-40 istiyor, Kılıçdaroğlu 2-3 vekille geçiştiriyor: İYİ Parti pusuda bekliyor

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Öte yandan koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de koltuk krizi baş gösterdi.
HAZİNE YAĞMASINDA KILIÇLAR ÇEKİLDİ
İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında 'ekonomi yönetimi' konusunda kılıçlar çekildi, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" diyerek Ali Babacan'ın DEVA'sına resti çekti.
BAY BAY KEMAL KAZIĞI: KÜÇÜK ORTAKLARA 3 VEKİL ŞOKU
Adaylık savaşında ateşkes ilan eden, koltuk paylaşımında birbirlerine silah çeken 7'li yıkım koalisyonu şimdi de liste savaşına tutuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA: "ADAM BİZİ SATTI"
Daha önce Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun önüne anketleri sürerek vekil sayısını düşük tutacağını söyledi.
Liste krizi alevlenirken bir çıkış da İYİ Parti'den geldi. Parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve 'Tabanımız kabul etmiyor' mesajı verdi. Öte yandan İYİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkları Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı talep ettiği gündeme geldi.