DEŞİFRE | 7'li koalisyonda liste liste kriz! Küçükler 30-40 istiyor, Kılıçdaroğlu 2-3 vekille geçiştiriyor: İYİ Parti pusuda bekliyor





FONDAŞ ANKETÇİLER DE KRİZİ DOĞRULADI

Bu durumu destekleyen bir çıkış ise fondaş anketçilerden geldi.



CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek liste krizini açık etti.







Kulat'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten zor bir süreç yaşıyor. Sizden yıllardır iktidar olmanız beklentsinde olan teşkilatınız var. Siz tam böyle bir yere yaklaşırken partinizin içerisine 4 tane parti gelmiş... Onları listelerinizden göstermek durumundasınız. Bu bir ittifakın gereği, sonuç olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde de cumhurbaşkanı adayı siz (Kılıçdaroğlu) olmanız dolayısıyla önem kazanıyor. Bu anlamda gerçekten işleri zor.

"BİRİSİ 30-40 VEKİL BEKLERKEN BİR BAŞKASI 2-3 VEKİL DÜŞÜNÜYOR"

Beklentisi olanların beklentisi ile bu tarafın (Kılıçdaroğlu) vermeyi düşündüğü rakamlar arasında o kadar büyük rakamlar olabiliyor ki... Birisi 30 vekil 40 vekil beklerken bir başkası da 2-3 vekil düşünüyor. Zamanında konuşulmuş bunlar. Rakamlar konuşulmamış ama prensipte konuşulmuş. Sonra beklentiler karşılanmayınca yaşanan bazı türbülanslar oluyor.

İYİ Parti listesinden girecek molan BTP hala garantiye alınmış değil.