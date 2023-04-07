7'li koalisyonda liste krizi derinleşiyor! Bir çıkış da İYİ Partili Aytun Çıray'dan Kılıçdaroğlu'na "topal ördek" benzetmesi: 300'ü aşamazsak...

Ahmet Davutoğlu, "İttifak içinde Sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan mufazakar kanat ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek" dedi. DEVA ve Gelecek'in çıkışları ile birlikte CHP içinde ise teşkilatlar kendilerine yer açılmazsa istifa etmek için bekliyor!

İYİ PARTİ DE RAHATSIZ!

Yaşananlar İYİ Parti'yi de rahatsız ediyor! İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu krizi daha da derinleştirecek mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ile sallanan ve oy düşüşü yaşayan İYİ Parti faturayı Kılıçdaroğlu'na kesti.

"SEÇMENİMİZİN YÜZDE 40'INDAN FAZLASI KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR"

Bir televizyon kanalını ziyaretinde konuşan Faruk Köylüoğlu, "Sahadaki seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var" dedi.