6+1'li koalisyonun liste krizi derinleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek'i sattı! İyi Parti faturayı Kılıçdaroğlu'na kesti...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık HDP'nin de gölge ortak olarak destek verdiği 6+1'li koalisyonda adaylık kavgasının ardından patlayan liste krizi derinleşiyor.
LİSTE KRİZİ PATLAK DERİNLEŞİYOR!
Koalsiyonun ortak adayı olmak için küçük ortaklara pazarlık kapılarını sonuna kadar açan Kemal Kılıçdaroğlu, iş vekil listelerini belirlemeye gelince hem partisi tarafından hem de ortakları tarafından fena halde sıkıştırıldı.
ÖNCE DEVA SONRA GELECEK SES VERDİ!
Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme gelmişti.
9 Nisan'da kesinleşecek olan Milletvekili listeleri öncesi Ahmet Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu'na mesaj vererek Meclis'te kendilerine daha fazla kontenjan açılması gerektiğini belirtti.
Ahmet Davutoğlu, "İttifak içinde Sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan mufazakar kanat ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek" dedi. DEVA ve Gelecek'in çıkışları ile birlikte CHP içinde ise teşkilatlar kendilerine yer açılmazsa istifa etmek için bekliyor!
İYİ PARTİ DE RAHATSIZ!
Yaşananlar İYİ Parti'yi de rahatsız ediyor! İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu krizi daha da derinleştirecek mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ile sallanan ve oy düşüşü yaşayan İYİ Parti faturayı Kılıçdaroğlu'na kesti.
"SEÇMENİMİZİN YÜZDE 40'INDAN FAZLASI KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR"
Bir televizyon kanalını ziyaretinde konuşan Faruk Köylüoğlu, "Sahadaki seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var" dedi.