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    • 07.04.2023 11:10
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    • 07.04.2023 11:44
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    6+1'li koalisyonun liste krizi derinleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek'i sattı! İyi Parti faturayı Kılıçdaroğlu'na kesti...

    Uzun bir süre adaylık kavgası veren 6+1'li koalisyon şimdi de liste savaşına başladı. Daha önce Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun önüne anketleri sürerek vekil sayısını düşük tutacağını söyledi. Liste krizi alevlenirken bir çıkış da İYİ Parti'den geldi. Parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve 'Tabanımız kabul etmiyor' mesajı verdi. Öte yandan İyi Parti'nin İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkları Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı talep ettiği gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    Liste krizi derinleşiyor!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık HDP'nin de gölge ortak olarak destek verdiği 6+1'li koalisyonda adaylık kavgasının ardından patlayan liste krizi derinleşiyor.

    CHP'de vekil listesi savaşı

    LİSTE KRİZİ PATLAK DERİNLEŞİYOR!
    Koalsiyonun ortak adayı olmak için küçük ortaklara pazarlık kapılarını sonuna kadar açan Kemal Kılıçdaroğlu, iş vekil listelerini belirlemeye gelince hem partisi tarafından hem de ortakları tarafından fena halde sıkıştırıldı.

    ÖNCE DEVA SONRA GELECEK SES VERDİ!
    Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme gelmişti.

    9 Nisan'da kesinleşecek olan Milletvekili listeleri öncesi Ahmet Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu'na mesaj vererek Meclis'te kendilerine daha fazla kontenjan açılması gerektiğini belirtti.

    Ahmet Davutoğlu, "İttifak içinde Sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan mufazakar kanat ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek" dedi. DEVA ve Gelecek'in çıkışları ile birlikte CHP içinde ise teşkilatlar kendilerine yer açılmazsa istifa etmek için bekliyor!

    İYİ PARTİ DE RAHATSIZ!
    Yaşananlar İYİ Parti'yi de rahatsız ediyor! İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu krizi daha da derinleştirecek mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ile sallanan ve oy düşüşü yaşayan İYİ Parti faturayı Kılıçdaroğlu'na kesti.

    "SEÇMENİMİZİN YÜZDE 40'INDAN FAZLASI KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR"
    Bir televizyon kanalını ziyaretinde konuşan Faruk Köylüoğlu, "Sahadaki seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var" dedi.

        KAOSU ÖRTBAS ÇABASI: KENDİ TEMENNİLERİDİR
        Diğer yandan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Köylüoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Sayın Köylüoğlu'nun kişisel temennilerinin ve il başkanı olarak bunu önemsiyor olmasının, İyi Parti'nin kurumsal ya da Genel Başkan adına bir görüş olarak değerlendirilmesi tartışmayı doğru yönde götürmüyor" görüşlerini dile getirerek krizi perdelemeye çalıştı.

        "KILIÇDAROĞLU'NDAN BAKANLIK DA İSTİYORUZ"
        Köylüoğlu'nun ayrıca "Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda çekincesi olan seçmenlerin talebi olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi konusunda tespitlerimiz var" ifadeleri de krizin derinleştiğinin göstergesi oldu.

        Öte yandan Kandil'deki terör elebaşlarından Mustafa Karasu'nun 'ortak liste ile' girin çağrısı ile birlikte Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı aldığı gündeme geldi.

        BAY BAY KEMAL KAZIK ATTI
        Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun DEVA ve Gelecek'e kazık attığı kulislerde konuşuluyor.

        Bu meseleyi de Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi köşesine taşıdı.

        Selvi şunları yazdı;

        "Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti'nin seçimlere CHP listelerinden girmesi kesinleşti.

        Bu doğru. Peki listeler tamamlandı mı? Hayır. Çünkü listelerde kriz çıktı.

        DEVA Partisi 20 milletvekili istemişti. Gelecek Partisi'nin de ona yakın bir talebi vardı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını koparmak için olur dedi. Ama iş listelere gelince Kılıçdaroğlu çark etti. Ama bir kez cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 4 partiyi bağlamıştı. O nedenle itirazları çok önemli değildi. Listelerde sorun nerede çıktı?

        CHP ANKET YAPTIRDI
        CHP, illerde anket yaptırdı. Bu anketlerde DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı çok düşük çıktı. Özellikle bazı illerde Gelecek Partisi'nin ankete dahi giremediği söyleniyor. Anket sonuçları Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi. 20 milletvekilliği isteyen DEVA'nın da 3 milletvekiline karşı çıkan Gelecek Partisi'nin de önüne bu anketleri koydu.

        DAVUTOĞLU KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ
        Çarşamba gecesi Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü. İstanbul listeleri üzerindeki görüşmenin sert geçtiği söyleniyor. Davutoğlu, İstanbul'da üç bölgeden seçilecek yerlerde milletvekilliği istiyor. Ama Kılıçdaroğlu o niyette değil. Davutoğlu'na anketleri gösterip, "Sahada yoksunuz. Bu kadar milletvekili veremem" dediği söyleniyor.

        ADAM BİZİ SATTI
        DEVA Partililer, Kılıçdaroğlu için "Adam sattı" diyorlardı. Çarşamba gecesinden sonra Gelecek Partisi'nde de "Bu adam bizi sattı" sesleri yükselmeye başladı. Ama elleri o denli güçlü değil.

        Hem iddia ettikleri kadar oy oranları yok, seçimlere tek başlarına girmeyi göze alamazlar hem de cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu'na destek verdikten sonra CHP için listelere girip girmemeleri önemli değil. Hatta CHP'nin işine yarayabilir. O nedenle kriz çıktı. Çözülmeye çalışılıyor.

            FETÖ'CÜ ADAYA VETO
            Bu arada CHP ile DP arasındaki ilişkiler sorunsuz yürüyordu. Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal "baba-oğul" gibi yakındı. DP'de Cemal Enginyurt'un adaylığı kesinleşti. Ama bir isimden dolayı pürüz çıktı. O da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle veto yedi. DP'den başka bir isim bildirmesi istendi. Sorun olur mu? Olmaz. Çözülür.

            Tüm bu krizlere rağmen 4 partinin CHP listelerinden seçimlere girmesi kesinleşti. İYİ Parti şimdilik bekleme odasında...

            İYİ PARTİ
            Peki İYİ Parti ile ortak liste yapılacak mı? O yönde çabalar var. Ağırlıklı olarak bir ve iki milletvekili çıkaran yerlerde tek liste ile girilmesi düşünülüyor. Ama burada çok kritik bir nokta var. CHP'nin gözü bir yandan da MHP'nin üzerinde. CHP, MHP'nin milletvekili listesi YSK'ya sunulana kadar bekleyecek. Eğer MHP son anda AK Parti ile ortak liste işine girerse CHP YSK'ya İYİ Parti ile ortak liste verecek. Ama yok MHP tek başına seçimlere girerse o zaman CHP ve İYİ Parti seçimlere ayrı ayrı girecekler. MHP dün gece milletvekili listesini açıkladı.Bu da CHP'nin İYİ Parti konusunda yeni bir değerlendirme yapmasına neden oldu.

            Bir kez daha İYİ Parti'nin kaderi biraz da MHP'ye bağlanmış durumda."

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            Haberler Güncel 6+1'li koalisyonun liste krizi derinleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek'i sattı! İyi Parti faturayı Kılıçdaroğlu'na kesti...
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