Takvim.com.tr doğruları yazar! Kırk haramilerin hazine yağmasında DEVA'nın ayarlarıyla İYİ oynadılar: Bilge Yılmaz, Babacan'a kılıcı çekti





"KOLTUĞA TALİBİM" AÇIKLAMASI

Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.



Sürecin devamında Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" sözleriyle koltuğa talip olduğunu yinelemişti.



Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Bilge Yılmaz'dan bomba bir adım daha geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapıp resmen Bakanlık istediğini duyurdu.