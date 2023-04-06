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    • 06.04.2023 23:25
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    Takvim.com.tr doğruları yazar! Kırk haramilerin hazine yağmasında DEVA'nın ayarlarıyla İYİ oynadılar: Bilge Yılmaz, Babacan'a kılıcı çekti

    7'li koalisyondaki koltuk savaşları boyut kazanarak büyüyor. DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' tartışmasında İYİ Parti cephesinden bomba bir adım geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'Merkez Bankası' hamlesinden sonra "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yaptı. Bu hamleye DEVA'nın vereceği yanıt ise şimdiden merak konusu oldu. Takvim.com.tr, İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında 'Hazine' kavgasını satır satır manşet manşet işlemiş, tüm detaylarıyla okurlarına aktarmıştı. Gelinen bu noktada iki parti arasında paylaşılamayan 'ekonomi' koltuğu krizi somut bir şekilde açık etti.

    DEVA’nın ayarlarıyla İYİ oynadılar! Babacan...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kavga ve dövüş ile Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kalan 7'li koalisyon şimdi de koltuk savaşına tutuştu.

    Bunun en bariz örneği DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışması.



    "KOLTUĞA TALİBİM" AÇIKLAMASI
    Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.

    Sürecin devamında Yılmaz, "Merkez Bankasının başına atayacağımız ismi belirledik. 25 kişilik kadrosunu da belirledik, hepsi belli, atandıktan sonra bize danışmayacaklar" sözleriyle koltuğa talip olduğunu yinelemişti.

    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Bilge Yılmaz'dan bomba bir adım daha geldi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" açıklamasını yapıp resmen Bakanlık istediğini duyurdu.



    Bilindiği üzere DEVA Partisi ekonomi yönetiminin kendi tekellerinde olmasını istiyor. Bu kapsamda İYİ Partili Bilge Yılmaz'a yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" ifadelerini kullanmıştı.


        TAKVİM.COM.TR DOĞRULARI YAZAR
        Takvim.com.tr, İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında 'Hazine' kavgasını satır satır manşet manşet işlemiş, tüm detaylarıyla okurlarına aktarmıştı.

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        Haberler Güncel Takvim.com.tr doğruları yazar! Kırk haramilerin hazine yağmasında DEVA'nın ayarlarıyla İYİ oynadılar: Bilge Yılmaz, Babacan'a kılıcı çekti
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