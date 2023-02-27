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    • 28.02.2023 06:25
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    Başkan Erdoğan yine bölgede: Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

    Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken bölgede yaralar sarılıyor. Depremin ilk anından itibaren gerekli talimatları veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin etkilediği illeri karış karış gezdi. Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tekrar bölgeye giden Erdoğan, Bahçeli ile birlikte Adıyaman'ı ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan'a, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan yine bölgede!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde devletin tüm imkanları ilk andan itibaren seferber edildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEYİ KARIŞ KARIŞ GEZDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk andan itibaren bölge için gerekli talimatları verip çalışmalara başlarken depremin olduğu ilk hafta bölgeyi karış karış gezdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan vatandaşlarla görüşerek isteklerini dinledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ YİNE DEPREM BÖLGESİNDE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Altınşehir Konteyner Kenti'nde vatandaşları ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Adıyaman'daki konteyner kent ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

    Ziyaretlerde Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

    Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli deprem bölgesinde!

    Konteynere yerleştirilmiş bir aileyi ziyaret eden Erdoğan, ailenin asker kıyafeti giyen engelli çocukları Muhammed ve Zeynep tarafından karşılandı. Muhammed ve Zeynep ile fotoğraf çektiren Erdoğan, çocukların neşelerinin yerine olduğunu belirterek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan, ziyaret ettiği ailelerden durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

        Askerliğini Osmaniye'de yaptığını söyleyen bir depremzedeyle de sohbet eden Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi işaret ederek, "Yanında bir Osmaniyeli var." demesi üzerine vatandaş, "Başımızın tacıdır. Siz de bizim başımızın tacısınız. Sizin gibi Cumhurbaşkanımız olduktan sonra bunların hepsini atlatacağız." dedi.

        Erdoğan'a, ziyaretinde eşlik eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de çiftçilere yönelik destek ödemeleri, telef olan hayvanların karşılanması ve çiftçilerin sütlerinin toplanması çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A ADIYAMAN'DA TÜRK BAYRAĞI VE KUR'AN-I KERİM TAKDİM EDİLDİ
        Başkan Erdoğan'a, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman merkezdeki konteyner kenti ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gölbaşı ilçesine geçti.

        Burada incelemelerde bulunan Erdoğan'a, bölgede bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Gölbaşı'ndaki çalışmaları sırasında enkazdan çıkardığı vatandaşlarca verilen Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

        Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i teslim alan Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Öte yandan Başkan Erdoğan bölgede yaptığı açıklamada deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.

        Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

        "Depremin yıkım ve can kaybına yol açtığı şehirlerimiz, ülke ve millet olarak bizim omurgamızın en önemli kısımlarıdır.

        Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin boşalmasına ya da yapısal değişime uğramasına göz yumamayız.

        BÖLGEYİ TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ
        Yıkılan konutun, her köy evinin yerine yenisini, daha modernini yapacağız. Zarar gören her fabrikayı, her işletmeyi, her dükkânı tekrar ayağa kaldıracağız.

            Her bir şehrimizde deprem öncesinden de canlı bir gelecek kurmakta, daha bereketli bir iklim tesis etmekte kararlıyız.

            Bugüne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek, çözülemez denilen nice sorunun üstesinden nasıl geldiysek inşallah depremin yaralarını da bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum."

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