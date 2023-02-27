Başkan Erdoğan yine bölgede: Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ YİNE DEPREM BÖLGESİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Altınşehir Konteyner Kenti'nde vatandaşları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Adıyaman'daki konteyner kent ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ziyaretlerde Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti.

Konteynere yerleştirilmiş bir aileyi ziyaret eden Erdoğan, ailenin asker kıyafeti giyen engelli çocukları Muhammed ve Zeynep tarafından karşılandı. Muhammed ve Zeynep ile fotoğraf çektiren Erdoğan, çocukların neşelerinin yerine olduğunu belirterek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.