Başkan Erdoğan yine bölgede: Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Depremin yıkım ve can kaybına yol açtığı şehirlerimiz, ülke ve millet olarak bizim omurgamızın en önemli kısımlarıdır.

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin boşalmasına ya da yapısal değişime uğramasına göz yumamayız.

BÖLGEYİ TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Yıkılan konutun, her köy evinin yerine yenisini, daha modernini yapacağız. Zarar gören her fabrikayı, her işletmeyi, her dükkânı tekrar ayağa kaldıracağız.