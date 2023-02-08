Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.02.2023 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2023 10:25
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Çalışmaları yerimde inceleyecek

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor. Erdoğan'ın ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Başkan bölgeye gidiyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 3. gününde de çalışmaları yakından takip ediyor.

    İlk gün çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığında bulunan Başkan Erdoğan dün de Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.

    BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEYE GİDİYOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

    Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

    Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.

    Başkan Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN DÜN AÇIKLAMIŞTI
    Erdoğan dün Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan, Karaismailoğlu vasıtasıyla depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuştu.

    "BEN DE BÖLGEYİ DOLAŞACAĞIM..."
    Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi.

        Bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, "Bütün aileye, cenaze namazına katılacak tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ruhu şad olsun. Biz de Ankara'dan 'Fatihalarımızı gönderelim inşallah." dedi.

        OHAL VE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
        Başkan Erdoğan yüreklerimizi yakan depremler sebebiyle depremin ilk günü milli yas ilan edildiğini açıklarken 2. gün ise OHAL kararını duyurdu.

        Başkan Erdoğan dün, yaşanan deprem afetinin ve etkilerinin vehametinin fevkalade tedbirler alınmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

        "Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız."

        Başkan Erdoğan milli yas kararını ise şu ifadelerle duyurmuştu;

        "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Çalışmaları yerimde inceleyecek
            SON DAKİKA