Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor! Çalışmaları yerimde inceleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 3. gününde de çalışmaları yakından takip ediyor.
İlk gün çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığında bulunan Başkan Erdoğan dün de Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGEYE GİDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.
Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DÜN AÇIKLAMIŞTI
Erdoğan dün Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan, Karaismailoğlu vasıtasıyla depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuştu.
"BEN DE BÖLGEYİ DOLAŞACAĞIM..."
Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi.