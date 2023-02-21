Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde vatandaşlarla buluştu! Küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren seferber edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta depremin etkilediği illeri karış karış gezdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan vatandaşlarla görüşerek isteklerini dinledi.