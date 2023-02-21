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Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde vatandaşlarla buluştu! Küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası bölgede yaralar sarılırken Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta bölgeyi karış karış gezdi. Deprem bölgesine yeniden ziyaretlere başlayan Başkan Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret etti. Erdoğan bugün yine Bahçeli ile birlikte Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret ediyor... Başkan Erdoğan ziyaretler kapsamında vatandaşlarla biraraya gelirken çocuklarla da yakından ilgilendi.

21.02.2023 16:40 - Son Güncelleme: 21.02.2023 16:45
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde vatandaşlarla buluştu! Dün Kahramanamraş ve Hatay bugün Osmaniye ve Gaziantep...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren seferber edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta depremin etkilediği illeri karış karış gezdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğan vatandaşlarla görüşerek isteklerini dinledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde vatandaşlarla buluştu! Dün Kahramanamraş ve Hatay bugün Osmaniye ve Gaziantep...

YENİDEN BÖLGEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'de. Başkan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde vatandaşlarla buluştu! Dün Kahramanamraş ve Hatay bugün Osmaniye ve Gaziantep...

ÇADIR KENTİ ZİYARET

Erdoğan ve Bahçeli, Saim Bey Ortaokulu'nun bahçesine kurulan çadır kente girdiler iki lider burada depremzedeler ile görüştü.

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde vatandaşlarla buluştu! Dün Kahramanamraş ve Hatay bugün Osmaniye ve Gaziantep...

Erdoğan, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde vatandaşlarla buluştu! Dün Kahramanamraş ve Hatay bugün Osmaniye ve Gaziantep...

DÜN DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNE GİDİLDİ

Başkan Erdoğan ve Bahçeli dün de depremin merkez üssünü ziyaret etmişti.

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