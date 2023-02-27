Son dakika: 6'lı masa, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, adaylık ve tribüne sokulan siyaset!

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
FUTBOL VE TRİBÜNLER TOPA SOKULMAK İSTENDİ
Muhalefetin arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken futbol ve tribünler de topa sokulmak istendi.
ÖNCE FENERBAHÇE SONRA BEŞİKTAŞ!
Dün Fenerbahçe tribünlerinde kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükselmişti. Bugün aynı durum Beşiktaş - Antalyaspor maçında yaşandı.
Tribünler maç öncesi ve karşılaşma başladıktan sonra "Hükümet istifa" sloganı attı.
Ardından iki takım taraftarı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek İzmir Marşı'nı söyledi.