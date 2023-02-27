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    • 27.02.2023 10:07
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    • 27.02.2023 10:08
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    Son dakika: 6'lı masa, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, adaylık ve tribüne sokulan siyaset!

    Türkiye 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken asrın felaketini fırsat bilen siyaset devşirmeleri tribünleri karıştırmaya çalışıyor. Önce Fenerbahçe’nin sonra da Beşiktaş’ın “Hükümet istifa” şeklindeki ısmarlama sloganlarına diğer futbol kulüplerinden tepki yağıyor. Peki seçimin de yaklaştığı bugünlerde bunu neden yapıyorlar? Bu da muhalefetin bir oyunu. Çünkü hala Akşener-Kılıçdaroğlu çatışmasından bir uzlaşı çıkmadı. İnsanları oyalamak için deprem yaralarını sarma mücadelesini sabote edecekler. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Bu vasatlık karşısında seçmenlerini bir arada tutmak için ne yapacaklar? Tabii ki en iyi bildikleri işi... Tüm enerjilerini, depremde yara alan Türkiye'nin ayağa kalkmasını, yaralarını sarması mücadelesini sabote etmeye vakfedecekler. Travma halindeki toplumu zaaflarından sıkıştıracaklar” diye yazdı.

    6’lı masa, adaylık ve tribüne sokulan siyaset!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.

    FUTBOL VE TRİBÜNLER TOPA SOKULMAK İSTENDİ
    Muhalefetin arkası kesilmeyen provokasyonlarının etkisi sürerken futbol ve tribünler de topa sokulmak istendi.

    ÖNCE FENERBAHÇE SONRA BEŞİKTAŞ!

    Dün Fenerbahçe tribünlerinde kurgusu önceden yapılmış ısmarlama sloganlarla milli irade hedef alındı "Hükümet istifa", "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa" sesleri yükselmişti. Bugün aynı durum Beşiktaş - Antalyaspor maçında yaşandı.

    Tribünler maç öncesi ve karşılaşma başladıktan sonra "Hükümet istifa" sloganı attı.

    Ardından iki takım taraftarı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek İzmir Marşı'nı söyledi.

        DEVLET BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

        BEŞİKTAŞ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
        Gelen son dakika haberine göre Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

        FUTBOL KULÜPLERİNDEN TEPKİ
        Ismarlama sloganlara diğer futbol kulüplerinden peş peşe tepkiler geldi.

        KAYSERİSPOR: KİRLİ SİYASETE KARŞIYIZ
        Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor, "Tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete karşı olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

        BİR TEPKİ DE KONYASPOR'DAN
        Tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarına bir tepki de Konyaspor'dan geldi. Konyaspor, "Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınıyoruz." dedi.

            ALANYASPOR: FUTBOLA SİYASET SOKMA ÇABASI
            Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Corendon Alanyaspor'dan tepki geldi.

            Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız" denildi.

            ERZURUMSPOR: DEVLETİMİZ VE AZİZ MİLLETİMİZİN DAİMA YAYINDAYIZ
            Tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarına bir tepki de Erzurumspor'dan geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu ortamda acılarımızı hep birlikte sarmak yerine tribünlere siyaset bulaştırarak Türk futbolunu kendi emellerine alet etmek isteyenleri tarih ve aziz milletimiz asla affetmeyecektir" denildi.

            ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ DE TEPKİ GÖSTERDİ
            Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Ankara Keçiörengücü de tepki gösterdi.

                TRİBÜNLERE KADAR DÜŞTÜLER!
                Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, muhalefetin depremi duyar duymaz hükümeti devirmek için en büyük fırsat olarak gördüğünü yazdı.

                Övür, 6'lı masadaki Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki savaş nedeniyle seçimlere kadar insanları oyalayabilmek için deprem üzerinden bir sabote girişiminde bulunduğunu söyledi.

                İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısı:

                Depremi duyar duymaz felaketinin iktidarın devrilmesi için uygun zemin yaratacağı hayaline kapılan muhalefet dereyi görmeden paçayı sıvamıştı.
                Hükümetten bu yönde bir açıklama gelmediği halde, kendilerinden çok emin bir şekilde "Seçimleri erteleyecekler" diyorlardı.
                O günlerde gidişata bakarak kendilerini "Seçimlerin ertelenmesini talep eden siz olmayın da" diye uyarmıştım. CHP'li okur kızmıştı.
                Ne var ki bu olasılık her geçen saat artıyor.
                Belli ki masanın ikinci büyük partisinde itidal çağrıları yeni bir emre kadar askıya alınmış.


                Bizzat Meral Akşener'den ve İyi partili yöneticilerden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kurmaylarına yönelik tahrik edici çıkışlar masanın gözden çıkartıldığının göstergesi.
                Akşener, CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarcı olan bir pozisyonda tutulması için elinden geleni yapıyor.
                Böyle bir ortamda birkaç ay sonraki seçimlere kadar ortak bir aday etrafında uzlaşılması tek kelimeyle hayal.
                Peki, insanları nasıl oyalayacaklar? Bu vasatlık karşısında seçmenlerini bir arada arada tutmak için ne yapacaklar?
                Tabii ki en iyi bildikleri işi...

                    Tüm enerjilerini, depremde yara alan Türkiye'nin ayağa kalkmasını, yaralarını sarması mücadelesini sabote etmeye vakfedecekler.
                    Travma halindeki toplumu zaaflarından sıkıştıracaklar.
                    Baksanıza tüm dünyadaki spor müsabakalarından Türkiye ile dayanışma mesajları verilirken depremin vurduğu ülkenin kullanışlı tribünlerini kaşımayı başladılar bile.
                    Holigan siyasetinden kimseye hayır gelmez.

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                    Haberler Güncel Son dakika: 6'lı masa, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, adaylık ve tribüne sokulan siyaset!
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