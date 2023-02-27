Son dakika: 6'lı masa, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, adaylık ve tribüne sokulan siyaset!



Bizzat Meral Akşener'den ve İyi partili yöneticilerden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kurmaylarına yönelik tahrik edici çıkışlar masanın gözden çıkartıldığının göstergesi.

Akşener, CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrarcı olan bir pozisyonda tutulması için elinden geleni yapıyor.

Böyle bir ortamda birkaç ay sonraki seçimlere kadar ortak bir aday etrafında uzlaşılması tek kelimeyle hayal.

Peki, insanları nasıl oyalayacaklar? Bu vasatlık karşısında seçmenlerini bir arada arada tutmak için ne yapacaklar?

Tabii ki en iyi bildikleri işi...