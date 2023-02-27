Başkan Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm için 10 yıldır uyarıyor: Asrın Felaketi ibret oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2012'den itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüm için vatandaşlara ve yerel yönetimlere açık davette bulundu.

Afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmeyi isteyen Başkan Erdoğan, rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmek için 2012'den bu zamana 14 başlıkta kentsel dönüşüm çağrısı konuşması yaptı.

İşte gün gün yapılan o çağrıların kronolojik sıralaması şu şeklide:

5 EKİM 2012

Amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek; yani rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Bir hizmetkârınız olarak sesleniyorum; yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan yapılarınızı lütfen bir an önce tespit ettirin.