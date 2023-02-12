Yüzyılın felaketinde Elbistan’daki TOKİ konutları sapasağlam ayakta!

7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok bina yıkıldı. TOKİ tarafından ilçeye bağlı Kara Elbistan Mahallesi'nde yaptırılan 609 konutlu sitede ise bütün binalar depremden zarar görmedi. TOKİ konutlarının sağlamlığı dron ile havadan görüntülenirken, bazı vatandaşların da binalara yerleştiği gözlemlendi.
"YETKİLİLER DEPREMİN ARDINDAN BURANIN SAĞLAM OLDUĞUNU BELİRLEDİ"
TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlardan Ramazan Gök, Elbistan'ın depremden çok etkilendiğini söyledi. Gök, "Kahramanmaraş'ta çok büyük deprem oldu biri Elbistan'daydı. Kayıplarımız var, Allah rahmet eylesin. Temennimiz böyle olmamasıydı ama kader bu şekildeymiş. Biz burada TOKİ'ye yazılmıştık o da çıktı. Yetkililer depremin ardından buranın sağlam olduğunu belirlediler. Biz de gelip gördük, çatlak falan da yok. 1 etapta sağlam. Burada da 609 konut var, burası da sağlam. Burayı gezdim, sıvada bile kavlama göremedim. Hiçbir şey yok" diye konuştu.
TEK BİRİ BİLE YIKILMADI
TOKİ'nin, 9 saat arayla önce 7,7, sonra 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi.