Yüzyılın felaketinde Elbistan’daki TOKİ konutları sapasağlam ayakta!

"YETKİLİLER DEPREMİN ARDINDAN BURANIN SAĞLAM OLDUĞUNU BELİRLEDİ"

TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlardan Ramazan Gök, Elbistan'ın depremden çok etkilendiğini söyledi. Gök, "Kahramanmaraş'ta çok büyük deprem oldu biri Elbistan'daydı. Kayıplarımız var, Allah rahmet eylesin. Temennimiz böyle olmamasıydı ama kader bu şekildeymiş. Biz burada TOKİ'ye yazılmıştık o da çıktı. Yetkililer depremin ardından buranın sağlam olduğunu belirlediler. Biz de gelip gördük, çatlak falan da yok. 1 etapta sağlam. Burada da 609 konut var, burası da sağlam. Burayı gezdim, sıvada bile kavlama göremedim. Hiçbir şey yok" diye konuştu.