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    • Güncel
    • 12.02.2023 12:39
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    • 12.02.2023 12:39
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    Yüzyılın felaketinde Elbistan’daki TOKİ konutları sapasağlam ayakta!

    Kahramanmaraş’ta 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elbistan’da birçok ev ve binalar adeta yerle bir olurken TOKİ tarafından yapılan konutlar, depremde zarar görmeyerek sapasağlam ayakta kaldı. TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlardan Ramazan Gök, "Sıvada bile kavlama göremedim” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birçok bina yıkıldı. TOKİ tarafından ilçeye bağlı Kara Elbistan Mahallesi'nde yaptırılan 609 konutlu sitede ise bütün binalar depremden zarar görmedi. TOKİ konutlarının sağlamlığı dron ile havadan görüntülenirken, bazı vatandaşların da binalara yerleştiği gözlemlendi.

    "YETKİLİLER DEPREMİN ARDINDAN BURANIN SAĞLAM OLDUĞUNU BELİRLEDİ"

    TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlardan Ramazan Gök, Elbistan'ın depremden çok etkilendiğini söyledi. Gök, "Kahramanmaraş'ta çok büyük deprem oldu biri Elbistan'daydı. Kayıplarımız var, Allah rahmet eylesin. Temennimiz böyle olmamasıydı ama kader bu şekildeymiş. Biz burada TOKİ'ye yazılmıştık o da çıktı. Yetkililer depremin ardından buranın sağlam olduğunu belirlediler. Biz de gelip gördük, çatlak falan da yok. 1 etapta sağlam. Burada da 609 konut var, burası da sağlam. Burayı gezdim, sıvada bile kavlama göremedim. Hiçbir şey yok" diye konuştu.

    TEK BİRİ BİLE YIKILMADI
    TOKİ'nin, 9 saat arayla önce 7,7, sonra 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi.

        Depreme dayanıklı radye temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinin asrın felaketinde yıkılmadığı ve kullanılamaz hale gelmediği tespit edildi.

        "EVLERİNE GİREBİLİRSİNİZ"
        Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl içerisinde deprem bölgesini yeniden inşa edecek TOKİ, şimdiye kadar ürettiği konutlarla son yılların en büyük depreminde olumlu sınav vermiş oldu.

        Bakanlık, Valiliklere "TOKİ konutlarında oturan vatandaşların evlerine girebileceği" yazısını gönderdi.

        HEDEF 1 YIL İÇİDEN YENİLEME
        Son yılların en büyük depremini yaşayan Türkiye, asrın felaketi karşısında yaraların sarılması için canla başla mücadele ediyor.

        10 ili etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem sonrasında 1509 artçı depremle 6 bin 444 binanın çöktü ya da ağır hasar aldı.

            Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların yeniden yapılmasıyla ilgili "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz" diyerek TOKİ'yi işaret etti.

            133 BİN 759 KONUT DEPREMİ YAŞADI
            Sabah gazetesinin haberine göre; depremin hasar verdiği 10 ildeki TOKİ tarafından bu tarihe kadar kaç konut yapıldığını ve son durumunu araştırdı.

            TOKİ depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912.

                Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut yaptı. 10 ilde 133 bin 759 konutun yanı sıra bu illerde, cami, okul ve güvenlik güçleri için birçok bina da inşa edildi.

                TOKİ SAĞLAM DURDU
                TOKİ asrın felaketi karşısında başarılı bir sınav verdi. Hiçbiri yıkılmayan TOKİ binalarının hepsi oturabilir durumda kaldı. TOKİ'nin binaları depreme dayanıklı radye temel üzerine kurduğu öğrenildi.

                TOKİ'nin deprem yaşayan şehirlerinden Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu bildirildi.

                EVLERİNE GİREBİLİR
                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 il Valilik ve Kaymakamlıkları TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.

                    TOKİ BİNALARI YIKILMAZ ÇÜNKÜ TÜNEL KALIPTIR
                    Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz, TOKİ binalarının depreme nasıl dayanıklı kaldığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

                    TOKİ tarafından yapılan binaların yıkılmayacağını çünkü tünel kalıp olarak yapıldığını belirten Prof. Dr. Korkmaz "Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşmaktadır. Tünel kalıp yapılırsa binalar depremde yıkılmaz. TOKİ tarafından da bu yöntem kullanılmıştır. Zaten yektin inşaat mühendisleri tarafından deprem bölgelerine uygun beton ve donatı kullanarak temelin de buna göre yapılmasıyla hiçbir binanın yıkılması beklenmez. Binaların içindeki tuğla ya da duvarların hasar görmesi depremlerde beklenir ancak hiçbir binanın tamamen yıkılması beklenmez" dedi.

                    YENİ KONUTLAR İÇİN YER BELİRLENİYOR
                    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bir yandan enkaz hasar tespit çalışmalarını yürüttüğü, diğer yandan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda yeni yapılacak binalara ilişkin çalışmalara hızla başladığı öğrenildi.
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                        Haberler Güncel Yüzyılın felaketinde Elbistan’daki TOKİ konutları sapasağlam ayakta!
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